Около часа пути — и вы увидите звёзды и планеты через мощные телескопы. Услышите много интересного о нашей Вселенной от профессиональных астрономов. Проследите путь астрономии от древности до современных научных открытий. И поймёте, как знания о небесных телах влияют на нашу повседневную жизнь.

от 5000 ₽ за человека

Время начала: 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Вы понаблюдаете за ночным небом через телескопы — увидите кольца Сатурна, кратеры Луны, туманности и другие явления, которые не разглядеть невооружённым взглядом.

Услышите о галактиках и созвездиях, астрономах прошлого, легендах и мифах о звёздах.

И узнаете:

Из чего состоит Солнечная система

Как древние цивилизации изучали ночное небо

В чём заключается теория Большого взрыва

Какое значение для нас имеет спутниковая навигация

Как астрономические данные используются в сельском хозяйстве и мореплавании

Какие произведения искусства были вдохновлены астрономией

А на обратном пути в город можем делать остановки, чтобы ещё раз полюбоваться ночным небом — уже без телескопов

Организационные детали

Поедем на автомобиле LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ «Patriot». Дорога от Кисловодска от обсерватории занимает около 50 минут

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Одевайтесь теплее — вечером мы будем находиться под открытым небом

Важно