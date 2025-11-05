Мои заказы

Звёздный Кисловодск: вечерняя поездка в обсерваторию

Погрузиться в мир астрономии и полюбоваться невероятным небом
Около часа пути — и вы увидите звёзды и планеты через мощные телескопы. Услышите много интересного о нашей Вселенной от профессиональных астрономов. Проследите путь астрономии от древности до современных научных открытий. И поймёте, как знания о небесных телах влияют на нашу повседневную жизнь.
5 причин купить эту экскурсию

  • 🔭 Наблюдение за звёздами
  • 🌌 Увлекательные истории о галактиках
  • 🛰️ Понимание Солнечной системы
  • 📚 Легенды и мифы о звёздах
  • 🌍 Влияние астрономии на жизнь
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Кольца Сатурна
  • Кратеры Луны
  • Туманности

Описание экскурсии

Вы понаблюдаете за ночным небом через телескопы — увидите кольца Сатурна, кратеры Луны, туманности и другие явления, которые не разглядеть невооружённым взглядом.

Услышите о галактиках и созвездиях, астрономах прошлого, легендах и мифах о звёздах.

И узнаете:

  • Из чего состоит Солнечная система
  • Как древние цивилизации изучали ночное небо
  • В чём заключается теория Большого взрыва
  • Какое значение для нас имеет спутниковая навигация
  • Как астрономические данные используются в сельском хозяйстве и мореплавании
  • Какие произведения искусства были вдохновлены астрономией

А на обратном пути в город можем делать остановки, чтобы ещё раз полюбоваться ночным небом — уже без телескопов

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ «Patriot». Дорога от Кисловодска от обсерватории занимает около 50 минут
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • Одевайтесь теплее — вечером мы будем находиться под открытым небом

Важно

  • программа полностью зависит от погоды. Возможна отмена (мы вернём деньги) или перенос экскурсии на другой день
  • довольно часто разрешение на поездку предоставляется примерно за два часа до начала экскурсии
  • это одна из сложноорганизуемых экскурсий, поэтому будьте готовы к возможному переносу дат и заранее имейте в запасе пару дней
  • советуем взять с собой тёплые вещи: шапки, куртки, носочки
  • в самой обсерватории могут быть другие участники: туристы, живущие на территории, учёные, студенты по обмену опытом и те, кто не смог приехать раньше из-за погоды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 360 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

А
Александр
5 ноя 2025
Случайно узнали об обсерватории в окрестностях Кисловодска и очень не хотелось пропустить возможность всё это увидеть. Спасибо организаторам - они нашли возможность отвезти нас на экскурсию из Пятигорска. Несмотря на
читать дальше

почти полнолуние и очень яркую луну Тимуру удалось нам показать и рассказать много интересного, а водитель Мурат показал нам, как потрясающе выглядит ночной Эльбрус под луной. Зачёт Эльбрусу и Марату. Поездку однозначно рекомендуем.

Н
Николай
2 ноя 2025
Очень советую всем кто любит звезды! Мурат рассказал интересные факты о Кисловодске и достопримечательностях по дороге. В самой обсерватории нам показали очень много скопления звезд, планет, звезд, туманностей. Эта экскурсия превзошла все ожидания! Нас помогли сфотографировать на мобильный то что видео только в телескоп. Очень комфортная территория. Все облагорожено. Вернемся еще чтобы посмотреть на звездой небо! Спасибо!
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Самое главное - запастись терпением)) К сожалению погода не зависит от желания организаторов. Поэтому лучше планировать экскурсию на начало поездки - так есть 100% шанс поймать чистое небо. В остальном
читать дальше

- ожидания полностью оправдались. В целом увидеть горное звёздное небо - уже восхитительно. У нас фактически было два экскурсовода: по городу и по звездам! Спасибо большое. Это незабываемые впечатления.
Перед экскурсией надо выспаться. И обязательно тепло одеться. Особенно обувь - эта рекомендация организаторов очень важна!)

К
Кристина
27 окт 2025
Выражаем благодарность организаторам-координаторам, водителю-гиду и астроному за такую прекрасную экскурсию. Выбрали прекрасный день с ясным зведным небом. Экскурсия просто потрясаюшая, и визуально, и информативно.
Также, несмотря на то, что не удалось
читать дальше

поехать на экскурсию в первый обозначенный день ввиду погодных условий из Кисловодска, организаторы пошли нам навстречу, и отвезли нас в другое место заселения на тот момент отпуска, в г. Пятигорск.
Очень рекомендуем данную экскурсию. Такое звездное небо вы не забудете! Если повезет, сможете увидеть еще и комету.

Constantine
Constantine
9 окт 2025
Приблизиться к планетам и звездам - это восторг. Очень интересная экскурсия.

К сожалению, в день нашей экскурсии у организаторов случилась неприятность в семье. Но все мы люди. Очень сочувствуем.

Несмотря на это,
читать дальше

парни сделали все, чтобы мы попали на экскурсию. А это очень важно. И, самое невероятное, мы успели проскочить в последний день перед тем, как испортилась погода. Если бы отложили, перенесли - не видать нам красивых видов полной Луны и будто игрушечного Сатурна:)))

Многие пишут, что дороговато. Да, не самая низкая цена, можно ухитриться и дешевле. Но если бы не Иван, я бы даже не заподозрила, что возле Кисловодска есть такое чудо. Да и трансфер, и время людей в ожидании не бесплатны!

В
Вероника
9 окт 2025
Организаторы утром проинформировали о погоде и возможных в связи с этим сложностях. С пониманием отнеслись к просьбе о переносе времени экскурсии. Несколько раз, и не напрасно, напомнили о теплых вещах.
читать дальше

Озвучили пожелания к форме доплаты. По запросу предоставили бустер для ребенка. Заранее подъехали к гостинице. Безопасно вели автомобиль.
Нам досталось полнолуние. Небо было сильно засвечено. Но экскурсовод все равно нашел, что показать в телескоп. Содержание экскурсии скорее обзорное, но на все дополнительные вопросы отвечал охотно и интересно. Понравилось. Рекомендую.

А
Аделаида
8 окт 2025
Всё очень понравилось. Погода была прекрасная - тёплая и безветренная. Атмосфера на экскурсии ламповая - компания небольшая, несколько детей. Все настолько прониклись, задавали вопросы, общались друг с другом и делились
читать дальше

впечатлениями. Экскурсовод настоящий корифей, увлечённый своим делом - старался показать как можно больше, охотно отзывался на просьбы участников. Отдельная благодарность гиду Али - быстро и безопасно довёз до обсерватории, по пути рассказал много интересного о местных достопримечательностях, что ещё можно посетить, какие туристические маршруты есть и чем интересны, в какое время куда лучше поехать, где оздоравливаться и где вкусно покушать - настоящий путеводитель.

Ю
Юлия
6 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Высокогорная обсерватория ночью - это место, где мысли успокаиваются. Рассмотрели Луну, Сатурн, Юпитер, туманность ориона, Сириус. Даже был виден Эльбрус под лунным освещением Ощущения необычайные, этот опыт хочется повторять! Спасибо Ивану, он очень заботливый, горящий делом человек! Обязательно включайте эту экскурсию в вашу поездку)
Э
Эдуард
24 сен 2025
Большое спасибо организаторам, лектору Тимуру и водителю Мамеду. Очень интересно и познавательно.
О
Ольга
24 сен 2025
С Али ездили в обсерваторию. Очень удачнвй день: без ветра, без облаков, без тумана, без Луны. Видели огромное количество звёзд на небе, такого количества никогда сразу не наблюдала, Млечный путь.
читать дальше

В телескоп помиоьрели очень много, успели. Такое должен увидеть каждый хоть раз в жизни.
Али забрал, скорректировал более удобное время, до экскурсии сопроводил до места. С ним было ощущение какого-то домашнего уюта
Эускурсию рекомендую всем. Передать ощущения невозможно, фото в инете не сравнятся с тем, что видел своими глазами.
" Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, - это звёздное небо надо мной и моральный закон внутри меня". (Иммануил Кант)

Надежда
Надежда
29 авг 2025
Добрый день ваша компания буквально исполнила нашу мечту и мы с подругой буквально закрыли этот гельшиат.
Были в ваших краях в 2023 году договорились с частным лицом о поездке в обсерваторию
читать дальше

но она все не состоялась, пришлось приехать в 25 найти вашу команду и все сложилось 👍
Большое спасибо за уютный трансфер и грамотного и способного подержать беседу водителя.
Нас довезли на экскурсию и забрали с нее.
Плюс сама обсерватория в интересном месте в горах в следующий раз хочется там поселиться в домиках под звездным небом.
За все благодарю 🙏 вашу компанию ✨💫☀️

Екатерина
Екатерина
23 авг 2025
Экскурсия ожидаемо интересная и насыщенная впечатлениями. Ооочень повезло с погодой - чистейшее небо и миллионы звезд! Тимур - увлеченный своим делом «специалист по звездам» 👍 - очень терпеливо объяснял все
читать дальше

участникам группы, среди которых были как сильно прогруженные, так и совсем «дилетанты» и дети:)
Но еще особо хочу отметить нашего водителя Али - потрясающий человек, рассказчик, по пути туда и обратно, считай, провел нам еще пару лекций по Северному Кавказу. И проявил неимоверную заботу, чтобы мы, «4 блондинки» добрались в ночи из Кисловодска в Пятигорск. Большая благодарность за комфортную и увлекательную поездку! 👍

Алексей
Алексей
4 авг 2025
Рекомендую посетить данную экскурсию! Если хотите увидеть космическое звёздное небо и посмотреть на луну в телескоп, то обязательно надо ехать!
Гид Алий безопасно доставит вас в обсерваторию, расскажет увлекательные истории, и познакомит с классным астрономом в обсерватории!
Екатерина
Екатерина
12 июл 2025
Замечательная и волшебная по красоте экскурсия на комфортабельном автомобиле!!! Гид Алий внимательный, заботливый и общительный. По дороге в обсерваторию и обратно рассказал очень много интересного и познавательного. Поделился красивыми фото из личного архива. Огромное спасибо!!!
Е
Евгений
16 июн 2025
Положительных впечатлений масса. Сотрудники обсерватории и по совместительству экскурсоводы Вадим и Вадим знающие, увлеченные люди и отличные рассказчинки. Не являюсь заядлым астрономом) и обсерваторию посетил впервые и мне было действительно
читать дальше

интересно. К тому же повезло с погодой, успели понаблюдать за созвездиями и рассмотреть кратеры на луне. Узнали историю и цель создания обсерватории. Группа была большая и местами было тесновато и приходилось стоять в очереди к телескопу. Это стоит учитывать. И обязательно берите с собой тёплые вещи. Цена конечно великовата, хотелось бы чуть дешевле.

