Около часа пути — и вы увидите звёзды и планеты через мощные телескопы. Услышите много интересного о нашей Вселенной от профессиональных астрономов. Проследите путь астрономии от древности до современных научных открытий. И поймёте, как знания о небесных телах влияют на нашу повседневную жизнь.
5 причин купить эту экскурсию
- 🔭 Наблюдение за звёздами
- 🌌 Увлекательные истории о галактиках
- 🛰️ Понимание Солнечной системы
- 📚 Легенды и мифы о звёздах
- 🌍 Влияние астрономии на жизнь
Что можно увидеть
- Кольца Сатурна
- Кратеры Луны
- Туманности
Описание экскурсии
Вы понаблюдаете за ночным небом через телескопы — увидите кольца Сатурна, кратеры Луны, туманности и другие явления, которые не разглядеть невооружённым взглядом.
Услышите о галактиках и созвездиях, астрономах прошлого, легендах и мифах о звёздах.
И узнаете:
- Из чего состоит Солнечная система
- Как древние цивилизации изучали ночное небо
- В чём заключается теория Большого взрыва
- Какое значение для нас имеет спутниковая навигация
- Как астрономические данные используются в сельском хозяйстве и мореплавании
- Какие произведения искусства были вдохновлены астрономией
А на обратном пути в город можем делать остановки, чтобы ещё раз полюбоваться ночным небом — уже без телескопов
Организационные детали
- Поедем на автомобиле LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ «Patriot». Дорога от Кисловодска от обсерватории занимает около 50 минут
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Одевайтесь теплее — вечером мы будем находиться под открытым небом
Важно
- программа полностью зависит от погоды. Возможна отмена (мы вернём деньги) или перенос экскурсии на другой день
- довольно часто разрешение на поездку предоставляется примерно за два часа до начала экскурсии
- это одна из сложноорганизуемых экскурсий, поэтому будьте готовы к возможному переносу дат и заранее имейте в запасе пару дней
- советуем взять с собой тёплые вещи: шапки, куртки, носочки
- в самой обсерватории могут быть другие участники: туристы, живущие на территории, учёные, студенты по обмену опытом и те, кто не смог приехать раньше из-за погоды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 360 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывах
Фотографии от путешественников
А
Александр
5 ноя 2025
Случайно узнали об обсерватории в окрестностях Кисловодска и очень не хотелось пропустить возможность всё это увидеть. Спасибо организаторам - они нашли возможность отвезти нас на экскурсию из Пятигорска. Несмотря на
Н
Николай
2 ноя 2025
Очень советую всем кто любит звезды! Мурат рассказал интересные факты о Кисловодске и достопримечательностях по дороге. В самой обсерватории нам показали очень много скопления звезд, планет, звезд, туманностей. Эта экскурсия превзошла все ожидания! Нас помогли сфотографировать на мобильный то что видео только в телескоп. Очень комфортная территория. Все облагорожено. Вернемся еще чтобы посмотреть на звездой небо! Спасибо!
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Самое главное - запастись терпением)) К сожалению погода не зависит от желания организаторов. Поэтому лучше планировать экскурсию на начало поездки - так есть 100% шанс поймать чистое небо. В остальном
К
Кристина
27 окт 2025
Выражаем благодарность организаторам-координаторам, водителю-гиду и астроному за такую прекрасную экскурсию. Выбрали прекрасный день с ясным зведным небом. Экскурсия просто потрясаюшая, и визуально, и информативно.
Constantine
9 окт 2025
Приблизиться к планетам и звездам - это восторг. Очень интересная экскурсия.
К сожалению, в день нашей экскурсии у организаторов случилась неприятность в семье. Но все мы люди. Очень сочувствуем.
Несмотря на это,
В
Вероника
9 окт 2025
Организаторы утром проинформировали о погоде и возможных в связи с этим сложностях. С пониманием отнеслись к просьбе о переносе времени экскурсии. Несколько раз, и не напрасно, напомнили о теплых вещах.
А
Аделаида
8 окт 2025
Всё очень понравилось. Погода была прекрасная - тёплая и безветренная. Атмосфера на экскурсии ламповая - компания небольшая, несколько детей. Все настолько прониклись, задавали вопросы, общались друг с другом и делились
Ю
Юлия
6 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Высокогорная обсерватория ночью - это место, где мысли успокаиваются. Рассмотрели Луну, Сатурн, Юпитер, туманность ориона, Сириус. Даже был виден Эльбрус под лунным освещением Ощущения необычайные, этот опыт хочется повторять! Спасибо Ивану, он очень заботливый, горящий делом человек! Обязательно включайте эту экскурсию в вашу поездку)
Э
Эдуард
24 сен 2025
Большое спасибо организаторам, лектору Тимуру и водителю Мамеду. Очень интересно и познавательно.
О
Ольга
24 сен 2025
С Али ездили в обсерваторию. Очень удачнвй день: без ветра, без облаков, без тумана, без Луны. Видели огромное количество звёзд на небе, такого количества никогда сразу не наблюдала, Млечный путь.
Надежда
29 авг 2025
Добрый день ваша компания буквально исполнила нашу мечту и мы с подругой буквально закрыли этот гельшиат.
Екатерина
23 авг 2025
Экскурсия ожидаемо интересная и насыщенная впечатлениями. Ооочень повезло с погодой - чистейшее небо и миллионы звезд! Тимур - увлеченный своим делом «специалист по звездам» 👍 - очень терпеливо объяснял все
Алексей
4 авг 2025
Рекомендую посетить данную экскурсию! Если хотите увидеть космическое звёздное небо и посмотреть на луну в телескоп, то обязательно надо ехать!
Екатерина
12 июл 2025
Замечательная и волшебная по красоте экскурсия на комфортабельном автомобиле!!! Гид Алий внимательный, заботливый и общительный. По дороге в обсерваторию и обратно рассказал очень много интересного и познавательного. Поделился красивыми фото из личного архива. Огромное спасибо!!!
Е
Евгений
16 июн 2025
Положительных впечатлений масса. Сотрудники обсерватории и по совместительству экскурсоводы Вадим и Вадим знающие, увлеченные люди и отличные рассказчинки. Не являюсь заядлым астрономом) и обсерваторию посетил впервые и мне было действительно
