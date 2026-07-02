Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасной Северной Осетии — Алании! Вы познакомитесь с уникальной культурой и историей аланов. Посетите город мёртвых, самый высокогорный в России монастырь и древнее оборонительное село. Полюбуетесь старинными башнями и яркими пейзажами. А ещё узнаете, почему осетины пекут к столу именно три пирога.

Что вас ожидает

Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.

Лавочка желаний. В Архонском перевале, на высоте 2600 метров над уровнем моря, присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.

Древнее селение Цмити. Вы окажетесь среди исторических боевых и жилых башен, почувствуете себя жителями древнего оборонительного села.

Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.

Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.

Арт-объект. Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!

Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.

Мидаграбинские водопады. Если позволит погода, посетим водопады, входящие в Семь чудес Кавказа.

Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.