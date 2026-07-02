Описание экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасной Северной Осетии — Алании! Вы познакомитесь с уникальной культурой и историей аланов. Посетите город мёртвых, самый высокогорный в России монастырь и древнее оборонительное село. Полюбуетесь старинными башнями и яркими пейзажами. А ещё узнаете, почему осетины пекут к столу именно три пирога.
Что вас ожидает
Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.
Лавочка желаний. В Архонском перевале, на высоте 2600 метров над уровнем моря, присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.
Древнее селение Цмити. Вы окажетесь среди исторических боевых и жилых башен, почувствуете себя жителями древнего оборонительного села.
Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.
Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.
Арт-объект. Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!
Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.
Мидаграбинские водопады. Если позволит погода, посетим водопады, входящие в Семь чудес Кавказа.
Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.
Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.
- На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.
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Что включено
- Транспорт. Перемещение по маршруту на комфортабельном внедорожнике или минивэне
- Сопровождение профессионального гида - водителя на всем маршруте
Что не входит в цену
- Завтрак - 500 руб. /чел
- Обед в кафе - около 500 руб. /чел
- Вход в некрополь - 150 руб. /чел
О чём нужно знать до поездки
С собой взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка.
Наличные деньги. (Сети и терминалов в горах нет),
Куртку/кофту/ветровку в зависимости от времени года. Зимой шапку и перчатки.
Крем от загара, солнцезащитные очки, головной убор, дождевик — вне зависимости от времени года.
Обувь закрытая, непромокаемая с устойчивой подошвой.
Поездки осуществляются вне зависимости от погоды.
Наша команда за погоду в горах ответственности не несет.