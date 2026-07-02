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Завораживающая Осетия

История аланской культуры и наследие нартов
Завораживающая ОсетияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Завораживающая ОсетияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Завораживающая ОсетияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасной Северной Осетии — Алании! Вы познакомитесь с уникальной культурой и историей аланов. Посетите город мёртвых, самый высокогорный в России монастырь и древнее оборонительное село. Полюбуетесь старинными башнями и яркими пейзажами. А ещё узнаете, почему осетины пекут к столу именно три пирога.

  1. Что вас ожидает

  • Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.

  • Лавочка желаний. В Архонском перевале, на высоте 2600 метров над уровнем моря, присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.

  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.

  • Древнее селение Цмити. Вы окажетесь среди исторических боевых и жилых башен, почувствуете себя жителями древнего оборонительного села.

  • Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.

  • Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.

  • Арт-объект. Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!

  • Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.

  • Мидаграбинские водопады. Если позволит погода, посетим водопады, входящие в Семь чудес Кавказа.

  • Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.

  • Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.

  • На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт. Перемещение по маршруту на комфортабельном внедорожнике или минивэне
  • Сопровождение профессионального гида - водителя на всем маршруте
Что не входит в цену
  • Завтрак - 500 руб. /чел
  • Обед в кафе - около 500 руб. /чел
  • Вход в некрополь - 150 руб. /чел
О чём нужно знать до поездки

  • С собой взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка.

  • Наличные деньги. (Сети и терминалов в горах нет),

  • Куртку/кофту/ветровку в зависимости от времени года. Зимой шапку и перчатки.

  • Крем от загара, солнцезащитные очки, головной убор, дождевик — вне зависимости от времени года.

  • Обувь закрытая, непромокаемая с устойчивой подошвой.

  • Поездки осуществляются вне зависимости от погоды.

  • Наша команда за погоду в горах ответственности не несет.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы)

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