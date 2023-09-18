Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Приглашаем вас в путешествие по сказочно красивой и волнительно захватывающей Осетии! Вас ждут живописные горные перевалы, снежные вершины, бурные реки и водопады, древние крепости и старинные легенды. А ещё — сытный обед в кафе национальной кухни с дегустацией пирогов.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Первая локация на маршруте — Кармадонское ущелье. В 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова. Мы посетим наскальный мемориал погибшим и проедем по сказочным горным серпантинам.
Далее отправимся к таинственному городу мёртвых Даргавс. Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе, состоящий из 95 склепов. Здесь царит необычная атмосфера. Вы узнаете легенды об этом месте и полюбуетесь невероятными видами.
Следующая остановка — Куртатинское ущелье, где сохранилось множество древних развалин. Обязательно заедем на башню Курта и Тага с панорамным видом, посетим арт-объект «Буква», покачаемся на небесных качелях, прогуляемся по Тропе чудес в каньоне Кадаргаван, посмотрим на Зеркального барса и побываем внутри пещерной Дзивгисской крепости.
Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши. Узнаете о местной культуре и традициях приготовления пищи. А также откроете для себя осетинское пиво, сваренное по древним рецептам.
По желанию посетим Мидограбинские водопады, самый крупный из которых достигает в высоту 700 метров.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого удобного вам места в Пятигорске в 6 утра и к 9 вечера привезём обратно. Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 4 часа.
- Не забудьте взять с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении), а также воду и перекус.
- Дополнительно оплачивается дегустация осетинских пирогов (600-700 руб. /чел.), экологический сбор в Даргавсе (100 руб. /чел.), Тропа счастья (100 руб. /чел.) и посещение Мидограбинских водопадов (1000 руб. /чел.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Я представитель команды гидов, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды отвезут и покажут самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анфиса
18 сен 2023
Все прошло отлично! Начали искать поздно вечером и тут нам нашли экскурсию на следующий день, за что большая благодарность за оперативность. Учли все пожелания, отвечали на все интересующие вопросы, постоянно были на связи. Авто комфортное, проезжали даже в малодоступные места. Водитель очень тактичный, позитивный и внимательный! Останавливал в тех местах где даже было не запланировано чтобы показать нам красоты Кавказа, обращал наше внимание на очень красивые пейзажи. Был очень внимателен к ребёнку и пенсионеру которые были с нами(очень приятная забота). Еще приятно было что помогал с фото, теперь останется много фоток где мы все вместе)))Остались только позитивные эмоции, когда приедем в следующий раз обязательно будем обращаться только к ним! Всем советую))
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