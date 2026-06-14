Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Экскурсия из Кисловодска в горную Осетию предлагает путешествие по историческим местам: Куртатинское ущелье с его башнями, Кадаргаванский каньон и церковь Святого Георгия. Дзивгисская крепость расскажет о походах шаха Аббаса и Тамерлана.



В Даргавсе можно увидеть древний некрополь, а в Кармадонском ущелье вспомнить трагедию ледника Колка. Завершить день можно, отведав осетинские пироги и посетив термальные источники

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в горную Осетию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа поражает своим разнообразием. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но туристов меньше, что создаёт более спокойную атмосферу. В остальное время года путешествие возможно, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.