Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Дух Средневековья

Путешествие погрузит вас в средневековую Осетию: вы узнаете истории 📖 о шахах и феодалах, услышите древние легенды и отметите сходство культуры погребения наших предков с древнеегипетской. В нашем маршруте:

Куртатинское ущелье — прекрасный образец архитектуры Осетии XIII - XIV веков. Пока вы будете наслаждаться живописными панорамами, я расскажу о полубоевых фамильных башнях и братьях Курте и Таге, основателях Восточной Осетии.

— прекрасный образец архитектуры Осетии - веков. Пока вы будете наслаждаться живописными панорамами, я расскажу о полубоевых фамильных башнях и братьях Курте и Таге, основателях Восточной Осетии. Кадаргаванский каньон , поделенный надвое быстрой рекой Фиагдон. Здесь вы увидите небольшую церковь ⛪ Святого Георгия 17 века и услышите предание об известном куртатинском богатыре Гаппо Казиеве.

, поделенный надвое быстрой рекой Фиагдон. Здесь вы увидите небольшую церковь ⛪ Святого Георгия 17 века и услышите предание об известном куртатинском богатыре Гаппо Казиеве. Скальная крепость Дзивгис , которая впечатлит своим масштабом и расскажет легенды об экспедиции шаха Аббаса Великого и походе Тамерлана.

, которая впечатлит своим масштабом и расскажет легенды об экспедиции шаха Аббаса Великого и походе Тамерлана. Даргавс — город 🏙️ мертвых. Мы прогуляемся по древнему некрополю и отметим синтез старинной и новой культур, глядя на башню Мамсуровых, Аликовых, а также крепость Дегоевых на берегу реки Уаллагдон.

— город 🏙️ мертвых. Мы прогуляемся по древнему некрополю и отметим синтез старинной и новой культур, глядя на башню Мамсуровых, Аликовых, а также крепость Дегоевых на берегу реки Уаллагдон. Кармадонское ущелье, где еще видны последствия схода ледника Колка. Вспомним о людях, трагически погребенных под ледником, в числе которых был актер Сергей Бодров.

А по дороге обратно можно будет попробовать традиционные осетинские пироги и посетить целебные термальные источники.

Организационные детали