Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Из Кисловодска — в горную Осетию

Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья

Denis
Denis – Гид из Кисловодска
Куртатинское ущелье со старинными башнями, удивительный Кадаргаванский каньон, Дзивгисская наскальная крепость и самая высокогорная обитель христианства в России — древние памятники познакомят вас с историей 📖 и культурой Осетии, а национальная кухня 🥧 приобщит к традиционному колориту.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1500013 500 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Из Кисловодска — в горную Осетию
Из Кисловодска — в горную Осетию

Что вас ожидает

Дух Средневековья
Путешествие погрузит вас в средневековую Осетию: вы узнаете истории 📖 о шахах и феодалах, услышите древние легенды и отметите сходство культуры погребения наших предков с древнеегипетской. В нашем маршруте:

  • Куртатинское ущелье — прекрасный образец архитектуры Осетии XIII-XIV веков. Пока вы будете наслаждаться живописными панорамами, я расскажу о полубоевых фамильных башнях и братьях Курте и Таге, основателях Восточной Осетии.
  • Кадаргаванский каньон, поделенный надвое быстрой рекой Фиагдон. Здесь вы увидите небольшую церковь ⛪ Святого Георгия 17 века и услышите предание об известном куртатинском богатыре Гаппо Казиеве.
  • Скальная крепость Дзивгис, которая впечатлит своим масштабом и расскажет легенды об экспедиции шаха Аббаса Великого и походе Тамерлана.
  • Даргавс — город 🏙️ мертвых. Мы прогуляемся по древнему некрополю и отметим синтез старинной и новой культур, глядя на башню Мамсуровых, Аликовых, а также крепость Дегоевых на берегу реки Уаллагдон.
  • Кармадонское ущелье, где еще видны последствия схода ледника Колка. Вспомним о людях, трагически погребенных под ледником, в числе которых был актер Сергей Бодров.

А по дороге обратно можно будет попробовать традиционные осетинские пироги и посетить целебные термальные источники.

Организационные детали

  • Необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении (для детей) — по пути мы минуем два федеральных поста
  • Экскурсия также может начинаться из Пятигорска и Ессентуков
  • Вход в мемориал Даргавс оплачивается отдельно — 100 руб. /чел.
  • Посещение термальных источников по желанию — 200 руб. чел. (понадобятся купальные принадлежности)
Начало и место завершения
🚩 в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Из Кисловодска — в горную Осетию
Из Кисловодска — в горную Осетию
Из Кисловодска — в горную Осетию
Из Кисловодска — в горную Осетию
Из Кисловодска — в горную Осетию
Из Кисловодска — в горную Осетию
Из Кисловодска — в горную Осетию
Из Кисловодска — в горную Осетию
Из Кисловодска — в горную Осетию
Из Кисловодска — в горную Осетию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Denis
Denis
Родился и вырос в Кисловодске. Туристическое образование. Долго жил и работал в столице. Осознав, что лучше гор могут быть только горы, вернулся в родной город. Всё время провожу в горах: работа в туризме, хобби- альпинизм, скалозанье, ледолазанье, горный велосипед, горные лыжи))
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