Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Дух Средневековья Путешествие погрузит вас в средневековую Осетию: вы узнаете истории 📖 о шахах и феодалах, услышите древние легенды и отметите сходство культуры погребения наших предков с древнеегипетской. В нашем маршруте:
Куртатинское ущелье — прекрасный образец архитектуры Осетии XIII-XIV веков. Пока вы будете наслаждаться живописными панорамами, я расскажу о полубоевых фамильных башнях и братьях Курте и Таге, основателях Восточной Осетии.
Кадаргаванский каньон, поделенный надвое быстрой рекой Фиагдон. Здесь вы увидите небольшую церковь ⛪ Святого Георгия 17 века и услышите предание об известном куртатинском богатыре Гаппо Казиеве.
Скальная крепость Дзивгис, которая впечатлит своим масштабом и расскажет легенды об экспедиции шаха Аббаса Великого и походе Тамерлана.
Даргавс — город 🏙️ мертвых. Мы прогуляемся по древнему некрополю и отметим синтез старинной и новой культур, глядя на башню Мамсуровых, Аликовых, а также крепость Дегоевых на берегу реки Уаллагдон.
Кармадонское ущелье, где еще видны последствия схода ледника Колка. Вспомним о людях, трагически погребенных под ледником, в числе которых был актер Сергей Бодров.
А по дороге обратно можно будет попробовать традиционные осетинские пироги и посетить целебные термальные источники.
Организационные детали
Необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении (для детей) — по пути мы минуем два федеральных поста
Экскурсия также может начинаться из Пятигорска и Ессентуков
Вход в мемориал Даргавс оплачивается отдельно — 100 руб. /чел.
Посещение термальных источников по желанию — 200 руб. чел. (понадобятся купальные принадлежности)
Начало и место завершения
🚩 в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Родился и вырос в Кисловодске. Туристическое образование. Долго жил и работал в столице. Осознав, что лучше гор могут быть только горы, вернулся в родной город. Всё время провожу в горах: работа в туризме, хобби- альпинизм, скалозанье, ледолазанье, горный велосипед, горные лыжи))