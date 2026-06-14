Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Экскурсия из Кисловодска в горную Осетию предлагает путешествие по историческим местам: Куртатинское ущелье с его башнями, Кадаргаванский каньон и церковь Святого Георгия. Дзивгисская крепость расскажет о походах шаха Аббаса и Тамерлана.
В Даргавсе можно увидеть древний некрополь, а в Кармадонском ущелье вспомнить трагедию ледника Колка. Завершить день можно, отведав осетинские пироги и посетив термальные источники
В Даргавсе можно увидеть древний некрополь, а в Кармадонском ущелье вспомнить трагедию ледника Колка. Завершить день можно, отведав осетинские пироги и посетив термальные источники
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую историю
- 🌄 Впечатляющие природные виды
- 🍽️ Вкус традиционной кухни
- 🗺️ Уникальные исторические объекты
- ♨️ Возможность посетить термальные источники
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в горную Осетию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа поражает своим разнообразием. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но туристов меньше, что создаёт более спокойную атмосферу. В остальное время года путешествие возможно, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванский каньон
- Скальная крепость Дзивгис
- Даргавс
- Кармадонское ущелье
Описание экскурсии
Дух Средневековья
Путешествие погрузит вас в средневековую Осетию с древними легендами, шахами и феодалами. Вы отметите сходство культуры погребения наших предков с древнеегипетской. В нашем маршруте:
- Куртатинское ущелье, известное своими историческими и архитектурными памятниками. Здесь вы увидите живописные панорамы и полубоевые фамильные башни, которые напомнят о братьях Курте и Таге, основателях Восточной Осетии.
- Кадаргаванский каньон, поделённый надвое быстрой рекой Фиагдон. Посмотрим на небольшую церковь Святого Георгия 17 века, недалеко от которой, по легенде, куртатинский богатырь Гаппо Казиев примерил враждующие семьи.
- Скальная крепость Дзивгис, которая впечатлит своим масштабом и расскажет легенды об экспедиции шаха Аббаса Великого и походе Тамерлана.
- Даргавс — город мёртвых. Мы прогуляемся по древнему некрополю и отметим синтез старинной и новой культур, глядя на башню Мамсуровых, Аликовых, а также крепость Дегоевых на берегу реки Уаллагдон.
- Кармадонское ущелье, где ещё видны последствия схода ледника Колка. Много людей трагически погибли здесь под ледником, в том числе актёр Сергей Бодров.
А по дороге обратно можно попробовать традиционные осетинские пироги и посетить целебные термальные источники.
Организационные детали
- Необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении (для детей) — по пути мы минуем два федеральных поста
- Экскурсия также может начинаться из Пятигорска и Ессентуков
- Вход в мемориал Даргавс оплачивается отдельно — 100 руб/чел
- Посещение термальных источников по желанию — 200 руб/чел (понадобятся купальные принадлежности)
- Прогулку для вас проведу я или другой человек из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 419 туристов
Родился и вырос в Кисловодске. Туристическое образование. Долго жил и работал в столице. Осознав, что лучше гор могут быть только горы, вернулся в родной город. Всё время провожу в горах, мои хобби: альпинизм, скалозанье, ледолазанье, горный велосипед, горные лыжи. С радостью покажу вам родной край вместе с опытной командой.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Дата посещения: 13 июн 2026
Выбранная экскурсия прошла просто превосходно , замечательно подобранные локации , красота пригороды , сила Кавказа все это до самых клеточек прониклось в сердце . Экскурсовод Денис профессионал своего дела ,
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Экскурсия была потрясающая! Мы посетили множество красивых мест, услышали множество интересных историй. Вся экскурсия, хотя и заняла часов 13, прошла легко благодаря супер комфортабельному автомобилю и заботе нашего гида. В целом, это был отличный день, полный новых впечатлений и позитивных эмоций.
Рекомендую.
Рекомендую.
+2
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Добрый день будущим путешественникам,тем кто выберет гидом Дениса! Наша семья из 7 человек, в том числе четверо взрослых и трое ребят 5,12,16 лет, осуществили поездку-мечту одним днём в Северную Осетию
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Ю
13 ноября ездили на экскурсию в Осетию. Поездка превзошла наши ожидания, понравилось всё! Заявленный длинный маршрут оказался не утомительным, машина исключительно комфортна, у Дениса большой стаж вождения по горным серпантинам.
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Отличная экскурсия. Прекрасная мини-лекция об этнографии народов Северного Кавказа. Денис отлично разбирается в теме, готов подискутировать и отвечает на все вопросы, знает много нетипичных версий разных событий. Отличная машина, очень
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Т
27 ноября были с мужем на экскурсии «Из Кисловодска в горную Осетию». Экскурсия очень понравилась: все интересно, красивые виды, комфортный гид Станислав. Информацию давал дозировано, понятно. На каждый объект время отводилось столько, сколько было нужно для ознакомления с местом. Даже небольшой дождь не испортил положительных эмоций. Большое спасибо за экскурсию, обязательно вернёмся.
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