5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏰 Исторические и культурные памятники
- 🍽 Дегустация национальной кухни
- 🕍 Посещение самого высокогорного монастыря
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Памятник Уастырджи
- Лавочка желаний
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Древнее селение Цмити
- Башни Курта и Тага
- Фиагдонские качели
- Арт-объект «Æ»
- Мидаграбинские водопады
- Некрополь Даргавс
- Кармадонское ущелье
Описание экскурсии
Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.
Лавочка желаний. Присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.
Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.
Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.
Арт-объект «Æ». Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!
Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.
Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.
Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.
На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.
Примерный тайминг маршрута:
06:00 — выезд из Кисловодска
09:30 — завтрак в кафе
10:20 — памятник Уастырджи (остановка на 15 мин)
11:00 — лавочка желаний (остановка по погоде на 15 мин)
12:00 — Аланский монастырь (прогулка 20 мин)
13:50 — башни Курта и Тага (прогулка 10 мин)
14:20 — арт-объект (прогулка 15 мин)
14:40 — обед в кафе (30 мин)
15:20 — некрополь Даргавс (прогулка 30 мин)
16:20 — Кармадонские ворота (прогулка 10 мин)
16:40 — памятник Сергею Бодрову (остановка на 10 мин)
19:00-20:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах
- Дополнительные расходы: питание в кафе — около 400 руб. /чел., вход в некрополь — 100 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Ответы на вопросы
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Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
и пусть погода была пасмурная, Александр с первых минут создал солнечную и теплую атмосферу в машине)
по дороге много рассказывал интересного, даже про мелкие поселки, которые мы приезжали конечно, накормил настоящими осетинскими пирогами)
В следующую поездку обязательно запишемся ещё!
выбирате этих ребят, поездка будет супер!
В ущельях - красота неописуемая. Не смотря на то, что было много групп - мы быстро, без очередей все осматривали.
Спасибо.
Все понравилось, Николай прекрасный гид и профессиональный водитель.
С погодой немного не повезло был туман, но это добавляло некой романтики)
Обед провели в горах вкушая настоящие осетинские пироги с домашним вином!
Экскурсию и организатора рекомендую, путешественникам хочется сказать, что будьте готовы к долгой дороге, но это стоит того ☺️