Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
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Описание
Что вас ожидает
Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.
Лавочка желаний. В Архонском перевале, на высоте 2600 метров над уровнем моря, присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.
Древнее селение Цмити. Вы окажетесь среди исторических боевых и жилых башен, почувствуете себя жителями древнего оборонительного села.
Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.
Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.
Арт-объект «Æ». Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!
Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги. Узнаете, почему осетины всегда ставят на стол именно три пирога.
Мидаграбинские водопады. Если позволит погода, посетим водопады, входящие в «Семь чудес Кавказа».
Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.
Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.
На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили после себя. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.
Примерный тайминг маршрута:
06:00 — выезд из Кисловодска
09:30 — завтрак в кафе
10:20 — памятник Уастырджи (остановка на 15 мин)
11:00 — лавочка желаний (остановка по погоде на 15 мин)
12:00 — Аланский монастырь (прогулка 20 мин)
12:20 — селение Цмити (прогулка 20 мин)
13:50 — башни Курта и Тага (прогулка 10 мин)
14:20 — арт-объект (прогулка 15 мин)
14:40 — обед в кафе (30 мин)
15:20 — некрополь Даргавс (прогулка 30 мин)
16:20 — Кармадонские ворота (прогулка 10 мин)
16:40 — памятник Сергею Бодрову (остановка на 10 мин)
19:00-20:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах
- Дополнительные расходы: питание в кафе — около 400 руб. /чел., вход в некрополь — 100 руб. /чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе центрального круга
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.