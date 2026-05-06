Мои заказы

Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)

Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Вас ждёт захватывающее путешествие по Северной Осетии - Алании! Увидите священную фигуру воина в Алагирском ущелье, присядете на Лавочку желаний на высоте 2600 метров, прогуляетесь по территории Аланского Свято-Успенского мужского
читать дальшеуменьшить

монастыря.

Почувствуете себя жителями древнего селения Цмити, узнаете историю башен Курта и Тага, насладитесь релаксом на Фиагдонских качелях. Арт-объект «Æ» и обед в кафе с национальной кухней добавят впечатлений. Если позволит погода, посетите Мидаграбинские водопады. Заглянете в мистический некрополь Даргавс и проедете через Кармадонское ущелье. Гид расскажет о культуре аланов, их наследии и быте местных жителей

4.8
114 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏰 Исторические и культурные памятники
  • 🍽 Дегустация национальной кухни
  • 🕍 Посещение самого высокогорного монастыря
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время года природа Осетии особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия и осмотра достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)

Что можно увидеть

  • Памятник Уастырджи
  • Лавочка желаний
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Древнее селение Цмити
  • Башни Курта и Тага
  • Фиагдонские качели
  • Арт-объект «Æ»
  • Мидаграбинские водопады
  • Некрополь Даргавс
  • Кармадонское ущелье

Описание экскурсии

Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.

Лавочка желаний. Присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.

Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.

Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.

Арт-объект «Æ». Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!

Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.

Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.

Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.

На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.

Примерный тайминг маршрута:

06:00 — выезд из Кисловодска
09:30 — завтрак в кафе
10:20 — памятник Уастырджи (остановка на 15 мин)
11:00 — лавочка желаний (остановка по погоде на 15 мин)
12:00 — Аланский монастырь (прогулка 20 мин)
13:50 — башни Курта и Тага (прогулка 10 мин)
14:20 — арт-объект (прогулка 15 мин)
14:40 — обед в кафе (30 мин)
15:20 — некрополь Даргавс (прогулка 30 мин)
16:20 — Кармадонские ворота (прогулка 10 мин)
16:40 — памятник Сергею Бодрову (остановка на 10 мин)
19:00-20:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах
  • Дополнительные расходы: питание в кафе — около 400 руб. /чел., вход в некрополь — 100 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12092 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
4
2
3
2
1
1
1
Василиса
Чудесное путешествие было с гидом-Александром.

и пусть погода была пасмурная, Александр с первых минут создал солнечную и теплую атмосферу в машине)

по дороге много рассказывал интересного, даже про мелкие поселки, которые мы приезжали конечно, накормил настоящими осетинскими пирогами)

В следующую поездку обязательно запишемся ещё!
выбирате этих ребят, поездка будет супер!
Чудесное путешествие было с гидом-Александром.
Чудесное путешествие было с гидом-Александром.
Чудесное путешествие было с гидом-Александром.
Чудесное путешествие было с гидом-Александром.
Чудесное путешествие было с гидом-Александром.
Чудесное путешествие было с гидом-Александром.
Чудесное путешествие было с гидом-Александром.
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Раньше проживали в Осетии, решили её снова посетить и не пожалели. Спасибо большое нашему гиду Виктору за интересную экскурсию, мы поняли, что Осетия всегда будет в нашем сердце
Раньше проживали в Осетии, решили её снова посетить и не пожалели. Спасибо большое нашему гиду Виктору
Раньше проживали в Осетии, решили её снова посетить и не пожалели. Спасибо большое нашему гиду Виктору
Раньше проживали в Осетии, решили её снова посетить и не пожалели. Спасибо большое нашему гиду Виктору
Раньше проживали в Осетии, решили её снова посетить и не пожалели. Спасибо большое нашему гиду Виктору
Раньше проживали в Осетии, решили её снова посетить и не пожалели. Спасибо большое нашему гиду Виктору
Раньше проживали в Осетии, решили её снова посетить и не пожалели. Спасибо большое нашему гиду Виктору
Раньше проживали в Осетии, решили её снова посетить и не пожалели. Спасибо большое нашему гиду Виктору
Раньше проживали в Осетии, решили её снова посетить и не пожалели. Спасибо большое нашему гиду Виктору+1
Раньше проживали в Осетии, решили её снова посетить и не пожалели. Спасибо большое нашему гиду Виктору
Вам был полезен этот отзыв?
Полина
Поездка просто супер, однозначно рекомендую! С гидом Олегом максимально комфортно, безопасно и интересно. Виды, конечно, захватывают с первого взгляда!
Поездка просто супер, однозначно рекомендую! С гидом Олегом максимально комфортно, безопасно и интересно. Виды, конечно, захватывают
Поездка просто супер, однозначно рекомендую! С гидом Олегом максимально комфортно, безопасно и интересно. Виды, конечно, захватывают
Поездка просто супер, однозначно рекомендую! С гидом Олегом максимально комфортно, безопасно и интересно. Виды, конечно, захватывают
Поездка просто супер, однозначно рекомендую! С гидом Олегом максимально комфортно, безопасно и интересно. Виды, конечно, захватывают
Поездка просто супер, однозначно рекомендую! С гидом Олегом максимально комфортно, безопасно и интересно. Виды, конечно, захватывают
Поездка просто супер, однозначно рекомендую! С гидом Олегом максимально комфортно, безопасно и интересно. Виды, конечно, захватывают
Поездка просто супер, однозначно рекомендую! С гидом Олегом максимально комфортно, безопасно и интересно. Виды, конечно, захватывают
Вам был полезен этот отзыв?
Е
26 июля ездили в Северную Осетию. Рекомендую. Ездили с Александром. Все очень четко организовано. На обед предложено было два кафе. Все выбрали Гус Хаус, с национальной кухней - быстро, вкусно.
В ущельях - красота неописуемая. Не смотря на то, что было много групп - мы быстро, без очередей все осматривали.
Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
спасибо за прекрасный невероятно насыщенный день, море впечатлений и бережное отношение! нас забрали от дома на удобном минивэне, показали самые прекрасные места и вернули домой. Кроме основной программы- я кормила
читать дальшеуменьшить

осликов на горной дороге, каталась на огромных высокогорных качелях над бездной, пила невероятно вкусный кофе на молоке с халвой и ела самые вкусные в своей жизни только что вынутые из печи осетинские пироги с мясом! спасибо за море впечатлений в горах❤️🙏❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Ездили 6 октября в Северную Осетию с гидом Николаем в мини группе.
Все понравилось, Николай прекрасный гид и профессиональный водитель.
С погодой немного не повезло был туман, но это добавляло некой романтики)
Обед провели в горах вкушая настоящие осетинские пироги с домашним вином!
Экскурсию и организатора рекомендую, путешественникам хочется сказать, что будьте готовы к долгой дороге, но это стоит того ☺️
Ездили 6 октября в Северную Осетию с гидом Николаем в мини группе.
Ездили 6 октября в Северную Осетию с гидом Николаем в мини группе.
Ездили 6 октября в Северную Осетию с гидом Николаем в мини группе.
Ездили 6 октября в Северную Осетию с гидом Николаем в мини группе.
Ездили 6 октября в Северную Осетию с гидом Николаем в мини группе.
Ездили 6 октября в Северную Осетию с гидом Николаем в мини группе.
Ездили 6 октября в Северную Осетию с гидом Николаем в мини группе.
Ездили 6 октября в Северную Осетию с гидом Николаем в мини группе.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)»

Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон
14 часов
-
8%
729 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5500 ₽6000 ₽ за человека
Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
На машине
13 часов
107 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: Куртатинское ущелье, Даргавс и многое другое. Увлекательное путешествие в сердце Северной Осетии ждёт вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5750 ₽ за человека
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
На машине
12 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Путешествие по Осетии откроет перед вами мир, где прошлое и настоящее сливаются в одно целое. Исследуйте культурное наследие и природные красоты региона
Начало: С вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - поездка из Кисловодска
Джиппинг
На машине
13 часов
-
10%
7 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - поездка из Кисловодска
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5850 ₽6500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
5500 ₽ за человека