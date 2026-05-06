Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время года природа Осетии особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия и осмотра достопримечательностей.

Вас ждёт захватывающее путешествие по Северной Осетии - Алании! Увидите священную фигуру воина в Алагирском ущелье, присядете на Лавочку желаний на высоте 2600 метров, прогуляетесь по территории Аланского Свято-Успенского мужского

монастыря. Почувствуете себя жителями древнего селения Цмити, узнаете историю башен Курта и Тага, насладитесь релаксом на Фиагдонских качелях. Арт-объект «Æ» и обед в кафе с национальной кухней добавят впечатлений. Если позволит погода, посетите Мидаграбинские водопады. Заглянете в мистический некрополь Даргавс и проедете через Кармадонское ущелье. Гид расскажет о культуре аланов, их наследии и быте местных жителей

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Описание экскурсии

Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.

Лавочка желаний. Присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.

Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.

Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.

Арт-объект «Æ». Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!

Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.

Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.

Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.

На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.

Примерный тайминг маршрута:

06:00 — выезд из Кисловодска

09:30 — завтрак в кафе

10:20 — памятник Уастырджи (остановка на 15 мин)

11:00 — лавочка желаний (остановка по погоде на 15 мин)

12:00 — Аланский монастырь (прогулка 20 мин)

13:50 — башни Курта и Тага (прогулка 10 мин)

14:20 — арт-объект (прогулка 15 мин)

14:40 — обед в кафе (30 мин)

15:20 — некрополь Даргавс (прогулка 30 мин)

16:20 — Кармадонские ворота (прогулка 10 мин)

16:40 — памятник Сергею Бодрову (остановка на 10 мин)

19:00-20:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали