На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Авторский тур в Кисловодске

Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов

5
1 отзыв
Говорят, когда видишь падающую звезду, нужно успеть загадать желание, и оно обязательно сбудется.

Мы поедем в то место, где звезды гораздо ближе, чем обычно, — на плато Бермамыт, и проведем там незабываемую ночь в палатках в период самого мощного звездопада Персеиды.

Всем необходимым (спальники, палатки, коврики) в ходе джип-тура мы вас обеспечим, так что не придется ничего тащить, все довольно комфортно. В поездке на Бермамыт будем наслаждаться природой, горами, водопадами и пить целебный нарзан.
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Ближайшие даты:
12
июл
26
июл
9
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, так что лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю.

Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 8 человек — будем посещать такие места, куда на обычном транспорте не добраться.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.

Проживание. Первую ночь переночуем в палатках на плато Бермамыт. Вторая ночь будет в одном из отелей Кисловодска: отель Вертебра, Амира парк, Старый замок. Размещение в 2, 3, 4-х местных номерах.

Питание. В стоимость программы входит завтрак на плато Бермамыт и завтрак в гостинице Кисловодска. На обеды и ужины будем заезжать в проверенные кафе с кавказской кухней. В поездке будет возможность попробовать шашлык из черного барашка, хычины, лагман и другие национальные блюда.

Программа тура по дням

1 день

Звёздное небо Бермамыта и вид на Эльбрус

Дорога на плато Бермамыт. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды или на железнодорожном вокзале Кисловодска (как вам удобнее), пересядем на внедорожники и начнём джипинг — поедем на плато Бермамыт. По дороге заедем на гору Баран, пофотографируемся на смотровых площадках Малкинского и Эшкаконского ущелий.

Вид на Эльбрус и фантастические скалы. И вот мы у главной цели — плато Бермамыт! Это невероятное место: равнина резко обрывается и открывается потрясающий вид на долину и Эльбрус. Здесь будем любоваться закатом и делать фантастические снимки среди скал. Вы сможете пройти по мосту Солтан прямо над пропастью, посмотреть невидимый спектакль в каменном амфитеатре и исследовать скалы «Монахи».

Ночь в горах. На Бермамыте у нас будет приветственный ужин-пикник, поедим блюда на мангале и насладимся кавказской кухней. Затем разместимся в палатках на ночевку. В конце лета (особенно в августе) здесь очень хорошо видно звездопад Персеиды — можно наблюдать за падающими звездами и загадывать желания.

Звёздное небо Бермамыта и вид на ЭльбрусЗвёздное небо Бермамыта и вид на ЭльбрусЗвёздное небо Бермамыта и вид на ЭльбрусЗвёздное небо Бермамыта и вид на Эльбрус
2 день

Дорога Джилы-Су, нарзаны и водопады

Самая красивая дорога. Позавтракаем на плато Бермамыт и поедем на Джилы-Су к северному склону Эльбруса. Эта дорога входит в ТОП-10 самых красивых дорог России — с большей части маршрута открывается великолепный вид на главную кавказскую вершину, а вокруг раскидываются альпийские луга, горные серпантины, живописные села с пасущимися коровами и барашками, как на картине.

Нарзанные источники. Мы доберемся до Джилы-Су, погуляем среди горных водопадов, попробуем разные виды нарзана из нескольких источников. А самые смелые могут окунуться в горячих нарзанных ваннах.

Вечер в Кисловодске. На обратном пути пообедаем в Долине нарзанов и поедем в Кисловодск. Там заселимся в гостиницу и сможем принять душ — как раз то, что нужно после приключения в горах.

Дорога Джилы-Су, нарзаны и водопадыДорога Джилы-Су, нарзаны и водопадыДорога Джилы-Су, нарзаны и водопадыДорога Джилы-Су, нарзаны и водопады
3 день

Склепы Эль-Тюбю, озеро Гижгит и Чегемские водопады

Средневековый некрополь и озеро. Позавтракаем и поедем на озеро Гижгит, интересное своим ярким бирюзовым цветом — здесь получаются отличные кадры. Затем по одной из древнейших дорог на Кавказе попадем из Баксанского ущелья в Чегемское и исследуем средневековый некрополь Эль-Тюбю. Старые фамильные склепы 14-18 веков выглядят впечатляюще!

Через ущелье к водопадам. Но самая главная точка притяжения здесь — три Чегемских водопада: легкие невесомые струи воды, дающие много брызг.

Дорога домой. На обед заедем в кафе с национальной кухней. И, подкрепившись, поедем в аэропорт — наш тур на плато Бермамыт подошёл к концу! Можете выбрать рейсы после 18 часов.

Склепы Эль-Тюбю, озеро Гижгит и Чегемские водопадыСклепы Эль-Тюбю, озеро Гижгит и Чегемские водопадыСклепы Эль-Тюбю, озеро Гижгит и Чегемские водопадыСклепы Эль-Тюбю, озеро Гижгит и Чегемские водопады

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание в гостинице, 1 ночь
  • Предоставление палатки, спальника и туристического коврика для ночевки на Бермамыте
  • Завтраки во время всех дней тура на Бермамыт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Все входные билеты
  • Приветственный ужин в горах в первый день
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до Минеральных вод и обратно
  • Обеды
  • Ужин во второй день
  • Покупка сувениров и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
Завершение: Аэропорт Минеральные воды, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Акиняева
29 авг 2022
Это была прекрасная экскурсия. Организационные вопросы решены отлично. Нашими экскурсоводами были Виталий и Владимир. А их мастерство вождения превосходно! Нам рассказали много интересных фактов и показали лучшие места для фото- и видеосъемки.
Большое спасибо Александру, Виталию и Владимиру за незабываемый отдых! Мы обязательно будем рекомендовать её друзьям. С надеждой на новую встречу.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажиВодопадыПлато БермамытПопулярные местаЧегемские водопады

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