Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Мы поедем в то место, где звезды гораздо ближе, чем обычно, — на плато Бермамыт, и проведем там незабываемую ночь в палатках в период самого мощного звездопада Персеиды.
Всем необходимым (спальники, палатки, коврики) в ходе джип-тура мы вас обеспечим, так что не придется ничего тащить, все довольно комфортно. В поездке на Бермамыт будем наслаждаться природой, горами, водопадами и пить целебный нарзан.
июл
июл
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, так что лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю.
Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 8 человек — будем посещать такие места, куда на обычном транспорте не добраться.
В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.
Проживание. Первую ночь переночуем в палатках на плато Бермамыт. Вторая ночь будет в одном из отелей Кисловодска: отель Вертебра, Амира парк, Старый замок. Размещение в 2, 3, 4-х местных номерах.
Питание. В стоимость программы входит завтрак на плато Бермамыт и завтрак в гостинице Кисловодска. На обеды и ужины будем заезжать в проверенные кафе с кавказской кухней. В поездке будет возможность попробовать шашлык из черного барашка, хычины, лагман и другие национальные блюда.
Программа тура по дням
Звёздное небо Бермамыта и вид на Эльбрус
Дорога на плато Бермамыт. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды или на железнодорожном вокзале Кисловодска (как вам удобнее), пересядем на внедорожники и начнём джипинг — поедем на плато Бермамыт. По дороге заедем на гору Баран, пофотографируемся на смотровых площадках Малкинского и Эшкаконского ущелий.
Вид на Эльбрус и фантастические скалы. И вот мы у главной цели — плато Бермамыт! Это невероятное место: равнина резко обрывается и открывается потрясающий вид на долину и Эльбрус. Здесь будем любоваться закатом и делать фантастические снимки среди скал. Вы сможете пройти по мосту Солтан прямо над пропастью, посмотреть невидимый спектакль в каменном амфитеатре и исследовать скалы «Монахи».
Ночь в горах. На Бермамыте у нас будет приветственный ужин-пикник, поедим блюда на мангале и насладимся кавказской кухней. Затем разместимся в палатках на ночевку. В конце лета (особенно в августе) здесь очень хорошо видно звездопад Персеиды — можно наблюдать за падающими звездами и загадывать желания.
Дорога Джилы-Су, нарзаны и водопады
Самая красивая дорога. Позавтракаем на плато Бермамыт и поедем на Джилы-Су к северному склону Эльбруса. Эта дорога входит в ТОП-10 самых красивых дорог России — с большей части маршрута открывается великолепный вид на главную кавказскую вершину, а вокруг раскидываются альпийские луга, горные серпантины, живописные села с пасущимися коровами и барашками, как на картине.
Нарзанные источники. Мы доберемся до Джилы-Су, погуляем среди горных водопадов, попробуем разные виды нарзана из нескольких источников. А самые смелые могут окунуться в горячих нарзанных ваннах.
Вечер в Кисловодске. На обратном пути пообедаем в Долине нарзанов и поедем в Кисловодск. Там заселимся в гостиницу и сможем принять душ — как раз то, что нужно после приключения в горах.
Склепы Эль-Тюбю, озеро Гижгит и Чегемские водопады
Средневековый некрополь и озеро. Позавтракаем и поедем на озеро Гижгит, интересное своим ярким бирюзовым цветом — здесь получаются отличные кадры. Затем по одной из древнейших дорог на Кавказе попадем из Баксанского ущелья в Чегемское и исследуем средневековый некрополь Эль-Тюбю. Старые фамильные склепы 14-18 веков выглядят впечатляюще!
Через ущелье к водопадам. Но самая главная точка притяжения здесь — три Чегемских водопада: легкие невесомые струи воды, дающие много брызг.
Дорога домой. На обед заедем в кафе с национальной кухней. И, подкрепившись, поедем в аэропорт — наш тур на плато Бермамыт подошёл к концу! Можете выбрать рейсы после 18 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание в гостинице, 1 ночь
- Предоставление палатки, спальника и туристического коврика для ночевки на Бермамыте
- Завтраки во время всех дней тура на Бермамыт
- Экскурсионное обслуживание
- Все входные билеты
- Приветственный ужин в горах в первый день
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до Минеральных вод и обратно
- Обеды
- Ужин во второй день
- Покупка сувениров и личные расходы
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Отзывы и рейтинг
Большое спасибо Александру, Виталию и Владимиру за незабываемый отдых! Мы обязательно будем рекомендовать её друзьям. С надеждой на новую встречу.