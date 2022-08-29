Говорят, когда видишь падающую звезду, нужно успеть загадать желание, и оно обязательно сбудется. Мы поедем в то место, где звезды гораздо ближе, чем обычно, — на плато Бермамыт, и проведем там незабываемую ночь в палатках в период самого мощного звездопада Персеиды. Всем необходимым (спальники, палатки, коврики) в ходе джип-тура мы вас обеспечим, так что не придется ничего тащить, все довольно комфортно. В поездке на Бермамыт будем наслаждаться природой, горами, водопадами и пить целебный нарзан.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, так что лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю.

Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 8 человек — будем посещать такие места, куда на обычном транспорте не добраться.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.