Тропами Пятигории

Групповой тур в Кисловодске
4.4
3 отзыва
В рамках данного тура мы совместили активные прогулки и качественный, глубокий отдых: вы совершите треккинги к самым значимым природным местам Пятигории, посетите несколько известных гор и городов Кавказа, а также ощутите на себе целебную силу термальных вод, которые вот уже несколько веков славят регион.

Не останется такого места в Пятигории, силу и дух которого вы не почувствуете во время вашего путешествия: Кисловодск, Железноводск и Пятигорск продемонстрируют вам своё очарование и свои вершины! Финальной точкой тура станет восхождение на гору Бештау — так вы с большой дистанции увидите тропы Пятигории, по которым прогуливались всего лишь несколько дней до этого.
Тропами Пятигории
Тропами Пятигории
Тропами Пятигории
Ближайшие даты:
18
июн
24
сен
8
окт
30
окт

Что вас ожидает:

Восхождение на гору
Восхождение на гору
Устроим небольшой треккинг и прокачаем свою физическую форму
Целебная вода источников
Целебная вода источников
Насладимся расслабляющими и полезными водными процедурами в оборудованном бассейне с обогащенной водой
Атмосферные парки и курорты Кавказа
Атмосферные парки и курорты Кавказа
Посетим одно из самых знаменитых мест для прогулок — тот самый бульвар-парк Цветник, где «вот уже шесть дней не ел» Киса Воробьянинов из романа «12 стульев»

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальные источники

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

12:00 Групповой трансфер в г. Пятигорск.

Обед в кафе города.

Заселение в отель (расчетный час в 14.00).

Отдых.

Вечером — поездка на купание втермальные источники станицы Суворовской (доп. плата).

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания — это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Вы насладитесь процедурами в специально оборудованном бассейне, после чего сможете посетить кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

Доплата за входной билет — от 550 руб. /час осуществляется на месте.

Прибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источники
2 день

Экскурсия по Пятигорску и восхождение на гору Машук

Длительность маршрута: 13 км

Продолжительность прогулки: 5-6 часов.

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом, выход на пешеходную экскурсию.

Пятигорск — «природный музей минеральных вод», знакомство с которым начнётся с пешеходной экскурсии, где вы увидите основные достопримечательности курорта: Эолову Арфу, грот Дианы, парк Цветник, а также посетите Питьевую галерею и Бесстыжие ванны.

В ходе экскурсионной программы вас ждёт восхождение на гору Машук, занимающую особое место в истории и литературе.

Высота горы-заповедника — почти 994 м, подъем на неё пройдёт по тропе братьев Бернардацци — главных архитекторов города.

На вершине со смотровой площадки открывается вид на окрестности и Главный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом.

Обед (сухой паек) на вершине.

Спуск в отель.

Ужин (самостоятельно).

Экскурсия по Пятигорску и восхождение на гору МашукЭкскурсия по Пятигорску и восхождение на гору МашукЭкскурсия по Пятигорску и восхождение на гору МашукЭкскурсия по Пятигорску и восхождение на гору Машук
3 день

Поход на гору Малое Седло в Кисловодском парке

Длительность маршрута: 15 км.

Продолжительность прогулки: 5-6 часов.

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом.

Отправление в г. Кисловодск на электричке «Ласточка» (выезд с ж/д вокзала г. Пятигорска в 8:33*, билет включен в стоимость тура).

Прогулявшись по Среднему парку, вы поднимитесь в Горный парк.

Во время прогулки по склонам Джинальского хребта, вы полюбуетесь видами на город, но для знакомства с Эльбрусом нужноподняться на гору Малое Седло.

Пусть она невысока — всего 1325 м над уровнем моря — над Кисловодском она возвышается на 500 м, что делает гору прекрасным обзорным пунктом.

Если вы пожелаете увидеть горы-лакколиты Пятигорска — Бештау и Машук, — а также бескрайние отроги Пастбищного хребта, отдохнуть среди горного разнотравья с видом на Эльбрус, вы сможете подняться на обзорную площадку Большое Седло (1400 м над уровнем моря).

После отдыха и обеда (сухой паек) вас ждет обратный путь пешком по одному из терренкуров парка.

16:14* Выезд с ж/д вокзала г. Кисловодска в г. Пятигорск (без гида).

Самостоятельное возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

*расписание движения поездов может меняться

Поход на гору Малое Седло в Кисловодском паркеПоход на гору Малое Седло в Кисловодском паркеПоход на гору Малое Седло в Кисловодском паркеПоход на гору Малое Седло в Кисловодском парке
4 день

Железноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе Развалка

Длительность маршрута: 15 км.

Продолжительность прогулки: около 5 часов.

Завтрак в отеле.

Трансфер в г. Железноводск, где вас ждет восхождение на гору Железная и посещение самых интересных достопримечательностей курортного парка, среди которых — великолепные старинные архитектурные памятники, такие как дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний.

Первая гора, которая встретится вам на пути — Железная.

Совершив восхождение по серпантину на вершину горы, вы сможете с высоты птичьего полета полюбоваться прекрасной панорамой на горы-лакколиты и сам город Железноводск.

Далее терренкур приведет вас к пещере первобытного человека, Селитряным скалам и к горе Развалке — памятнику природы, древнему вулкану, изрытому штольнями. *

Пройдя в недра горы по Северо-западной штольне, вы сможете познакомиться с таким уникальным явлением, как «летняя мерзлота».

Обед (сухой паек).

Трансфер в отель.

Ужин (самостоятельно).

По желанию в этот день за доп. плату вы можете посетить «Итальянские Термы» — самый лучший термальный курорт Юга России (посещение только для лиц старше 14 лет). В термах вода славянского типа, показана при болезнях нервной системы и органов чувств, органов опоры и движения, мочеполовой системы, органов дыхания. В комплексе есть арома-сауна, хаммам, римская баня, солевая сауна, релакс бассейн, снег, купель, дорожка Кнейпа, душ впечатлений, бассейны под открытым небом с разной температурой воды и водными аттракционами.

Программа дня может быть скорректирована в зависимости от степени подготовки группы.

Железноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе РазвалкаЖелезноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе РазвалкаЖелезноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе РазвалкаЖелезноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе Развалка
5 день

Восхождение на гору Бештау

Длительность маршрута: 10 км.

Продолжительность прогулки: 4-5 часов.

Завтрак.

Трансфер к подножию горы Бештау, самой высокой вершины Кавказских Минеральных Вод — 1402 м.

«Пять гор» — так переводится с тюркского языка название горы.

Именно поэтому курортный город, лежащий у подножья знаменитого лакколита, получил имя Пятигорск, а весь регион в целом принято называть Пятигорией.

Подъем на вершину пройдёт по тропе, проложенной Кавказским Горным Обществом ещё в 1902 году.

Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, однако, их с лихвой окупят полученные впечатления и невероятные пейзажи!

Обед (сухой паёк).

С вершины горы в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления — перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Большого Кавказа и во главе всех — овеянный легендами, вечно-снежный Эльбрус!

Спуск.

Трансфер в отель.

Ужин (самостоятельно).

Восхождение на гору БештауВосхождение на гору БештауВосхождение на гору БештауВосхождение на гору Бештау
6 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак в отеле.

Выселение — до 12:00.

Этот день вы можете провести, самостоятельно исследуя курорт: прогуляться по курортной зоне, приобрести сувениры или посетить городской рынок.

По желанию можете отправиться всей группой на автобусную экскурсию в горы — посетить Чегемские водопады или горные курорты Домбай, Эльбрус, Архыз.

Самостоятельный трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды.

Свободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель «Интурист» 3*Двухместный номерОдноместный номерДоп. месте с 12 до 16 лет*Доп. ночь за номер

Стандарт, завтрак

4550061100нет5000
Джуниор сюит, завтрак4985069850402506400

Стандарт, завтрак

30.04-05.05

4750063100
Джуниор сюит, завтрак
30.04-05.05		518507185040250
Отель «Бештау» 3*Двухместный номерОдноместный номерДоп. месте с 6 до 15 лет/ 16+Доп. ночь за номер

Стандарт, завтрак

5290071700нет6700/7400
Комфорт, завтрак714007795039200/436007700/8400

Стандарт, завтрак

30.04-05.05

5455074850нет7200/7900
Комфорт, завтрак
30.04-05.05		576508110039200/436008200/8900

Варианты проживания

Отель «Бештау» 3

5 ночей

Трехзвездочная гостиница "Бештау" расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви Лазаря Четверодневного. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Имеется возможность для проведения семинаров, деловых встреч или выставок в конференц-залах. Они оборудованы современной техникой и эргономичной мебелью.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров. Путь до горы "Машук" займет у вас не более 15 минут ходьбы.

Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3

Отель «Интурист» 3

5 ночей

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

Отель «Интурист» 3Отель «Интурист» 3Отель «Интурист» 3Отель «Интурист» 3Отель «Интурист» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды - отель Пятигорск»
  • Транспортные услуги по программе, билет на «Ласточку» в день 2
  • 2-х местное размещение в гостинице
  • Питание по программе (завтраки в отеле, 4 обеда сухим пайком)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Услуги гида в дни 1, 6
  • Индивидуальные трансферы
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Дополнительные экскурсии
  • Билеты в термальные комплексы - от 650 руб. /чел
  • Входной билет в Итальянские Термы - от 2 700 руб., + трансфер туда и обратно
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
  • Трансфер «Пятигорск - аэропорт»
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для треккинга:

  • тёплая куртка;
  • треккинговые брюки из синтетической ткани;
  • треккинговые ботинки;
  • термобелье;
  • кофта (флисовая);
  • перчатки;
  • шапка;
  • рюкзак до 30 литров;
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • треккинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию - 1 000 руб. за всю программу).

Для посещения термального комплекса:

  • купальник;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Как организовано питание в туре?

Мы учтём ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу, в туре вам будет предложено стандартное меню.

Что такое курортный сбор?

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214ФЗ с 1 мая 2018 в Ставропольском крае за проживание в гостиницах, пансионатах, санаториях взимается курортный сбор в размере 100 руб. /сутки с человека.

Оплата сбора производится только на месте размещения наличными. От уплаты курортного сбора освобождаются:

  • участники ВОВ;
  • лица, удостоенные звания Герой Советского Союза или Герой РФ;
  • лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • инвалиды 1 и 2 групп и некоторые другие (полный список Вы можете найти в Статье 7 Федерального закона).

Освобождение от уплаты сбора осуществляется при предъявлении соответствующих документов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как происходит встреча и проводы?

Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала г. Минеральные Воды осуществляются не позднее 12:00. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Тропами Пятигории» на выходе из зала прилёта.

Если вы приезжаете поездом в Пятигорск, встреча осуществляется на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.

Контактный телефон встречающего будет отправлен вам за 5 дней до начала тура.

Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды — Пятигорск» — от 1 700 рублей.

Проводы:

Трансфер в аэропорт осуществляется самостоятельно. Доплата за индивидуальный трансфер «Пятигорск — аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды» — от 1500 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
З
19 апр 2022
Если есть хорошая выносливость, то тур будет скучноват!
Начнём по порядку, так как есть и плюсы, и минусы. Напишу отдельно про Кисловодск, Есентуки и Пятегорску, так как были разные гиды и подход был разным!
Кисловодск тихий курортный город, жизнь идёт размеренно, но есть места где можно погулять и повеселиться! В этом прекрасном месте встретила Гид Ирина!
Ирина оказала нам очень тёплый приём и так как нас было всего 2 человека в группе, то планы на день варьировались от наших пожеланий! Во время походов, благодаря Ирине, узнали много нового и интересного!
В Кисловодске прошло все очень динамично и все что было заявлено в туре (и даже больше) было предоставлено!
День переезда в Пятегорск происходил через Есентуки. К сожалению в это день застал нас дождик, поэтому дополнительные развлечения не работали. Но! Мы смогли ознакомится с "отцами" тренажёров!
Пятегорск для тех кто очень людит Лермонтова и нормально относится к запаху серо-водорода.
В Пятегорске нас встретила Гид Наталья. К сожалению, кроме походов в горы или знакомства с городом, больше ничего не было. Мы освобождались самое позднее в 17 часов и дальше приходилось самостоятельно придумывать развлечения. Если хотите съездить на источники, то тоже все самостоятельно, хотя в описание тура, было указано, что с этим должны помочь!
В пятницу освободились где-то в 15 часов и все программа тура закончилась. . Т. е. 1.5 дня были чисто на саморазвлечение.
Поэтому если у Вас хорошая выносливость, то суббота будет лишним днем и вылет домой лучше сделать раньше! Пятегорск маленький город и во время знакомства с ним Вы пройдёте все достопримечательности и понадобиться только время на покупку сувениров.
Так что часть Пятигорской программы была очень скучная, одни восхождения с очень большим количеством свободного времени.
Данную ситуацию скрасили работники кофетерия, который находится с боку гостиницы Бештау! Данное место советую посетить, там чудесная атмосфера, необычные напитки (кофе/чай) и приветлевый персонал!

Вывод:
- если хотите отдохнуть от людей и просто походить по горам, то этот тур для Вас.
- цена не соответствует занятости (не сильно понятно, почему такая цена, если мы только ходили по горам, а там бесплатно)
- слишком много дней! Компания предлагает вылет после 19 часов, но по факту можно намного раньше!
- Гид Ирина покарила своей лёгкостью и любовью к своему делу!
- замечательный персонал кофетерия может скрасить скучные вечера!
Е
16 мар 2022
Тур получился именно такой, какой нам нравится - не автобусно-матрасный, а активно-пешеходный. Даже погода не остановила все запланированные передвижения по маршрутам. Спасибо организаторам, особенно за то, что несмотря на малое количество туристов (собственно нас было двое), тур не был отменен, перенесён или как-то откорректирован:-)
С
4 мая 2024
Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌

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