Не останется такого места в Пятигории, силу и дух которого вы не почувствуете во время вашего путешествия: Кисловодск, Железноводск и Пятигорск продемонстрируют вам своё очарование и свои вершины! Финальной точкой тура станет восхождение на гору Бештау — так вы с большой дистанции увидите тропы Пятигории, по которым прогуливались всего лишь несколько дней до этого.
июн
сен
окт
окт
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники
Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
12:00 Групповой трансфер в г. Пятигорск.
Обед в кафе города.
Заселение в отель (расчетный час в 14.00).
Отдых.
Вечером — поездка на купание втермальные источники станицы Суворовской (доп. плата).
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания — это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Вы насладитесь процедурами в специально оборудованном бассейне, после чего сможете посетить кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
Доплата за входной билет — от 550 руб. /час осуществляется на месте.
Экскурсия по Пятигорску и восхождение на гору Машук
Длительность маршрута: 13 км
Продолжительность прогулки: 5-6 часов.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом, выход на пешеходную экскурсию.
Пятигорск — «природный музей минеральных вод», знакомство с которым начнётся с пешеходной экскурсии, где вы увидите основные достопримечательности курорта: Эолову Арфу, грот Дианы, парк Цветник, а также посетите Питьевую галерею и Бесстыжие ванны.
В ходе экскурсионной программы вас ждёт восхождение на гору Машук, занимающую особое место в истории и литературе.
Высота горы-заповедника — почти 994 м, подъем на неё пройдёт по тропе братьев Бернардацци — главных архитекторов города.
На вершине со смотровой площадки открывается вид на окрестности и Главный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом.
Обед (сухой паек) на вершине.
Спуск в отель.
Ужин (самостоятельно).
Поход на гору Малое Седло в Кисловодском парке
Длительность маршрута: 15 км.
Продолжительность прогулки: 5-6 часов.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом.
Отправление в г. Кисловодск на электричке «Ласточка» (выезд с ж/д вокзала г. Пятигорска в 8:33*, билет включен в стоимость тура).
Прогулявшись по Среднему парку, вы поднимитесь в Горный парк.
Во время прогулки по склонам Джинальского хребта, вы полюбуетесь видами на город, но для знакомства с Эльбрусом нужноподняться на гору Малое Седло.
Пусть она невысока — всего 1325 м над уровнем моря — над Кисловодском она возвышается на 500 м, что делает гору прекрасным обзорным пунктом.
Если вы пожелаете увидеть горы-лакколиты Пятигорска — Бештау и Машук, — а также бескрайние отроги Пастбищного хребта, отдохнуть среди горного разнотравья с видом на Эльбрус, вы сможете подняться на обзорную площадку Большое Седло (1400 м над уровнем моря).
После отдыха и обеда (сухой паек) вас ждет обратный путь пешком по одному из терренкуров парка.
16:14* Выезд с ж/д вокзала г. Кисловодска в г. Пятигорск (без гида).
Самостоятельное возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
*расписание движения поездов может меняться
Железноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе Развалка
Длительность маршрута: 15 км.
Продолжительность прогулки: около 5 часов.
Завтрак в отеле.
Трансфер в г. Железноводск, где вас ждет восхождение на гору Железная и посещение самых интересных достопримечательностей курортного парка, среди которых — великолепные старинные архитектурные памятники, такие как дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний.
Первая гора, которая встретится вам на пути — Железная.
Совершив восхождение по серпантину на вершину горы, вы сможете с высоты птичьего полета полюбоваться прекрасной панорамой на горы-лакколиты и сам город Железноводск.
Далее терренкур приведет вас к пещере первобытного человека, Селитряным скалам и к горе Развалке — памятнику природы, древнему вулкану, изрытому штольнями. *
Пройдя в недра горы по Северо-западной штольне, вы сможете познакомиться с таким уникальным явлением, как «летняя мерзлота».
Обед (сухой паек).
Трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
По желанию в этот день за доп. плату вы можете посетить «Итальянские Термы» — самый лучший термальный курорт Юга России (посещение только для лиц старше 14 лет). В термах вода славянского типа, показана при болезнях нервной системы и органов чувств, органов опоры и движения, мочеполовой системы, органов дыхания. В комплексе есть арома-сауна, хаммам, римская баня, солевая сауна, релакс бассейн, снег, купель, дорожка Кнейпа, душ впечатлений, бассейны под открытым небом с разной температурой воды и водными аттракционами.
Программа дня может быть скорректирована в зависимости от степени подготовки группы.
Восхождение на гору Бештау
Длительность маршрута: 10 км.
Продолжительность прогулки: 4-5 часов.
Завтрак.
Трансфер к подножию горы Бештау, самой высокой вершины Кавказских Минеральных Вод — 1402 м.
«Пять гор» — так переводится с тюркского языка название горы.
Именно поэтому курортный город, лежащий у подножья знаменитого лакколита, получил имя Пятигорск, а весь регион в целом принято называть Пятигорией.
Подъем на вершину пройдёт по тропе, проложенной Кавказским Горным Обществом ещё в 1902 году.
Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, однако, их с лихвой окупят полученные впечатления и невероятные пейзажи!
Обед (сухой паёк).
С вершины горы в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления — перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Большого Кавказа и во главе всех — овеянный легендами, вечно-снежный Эльбрус!
Спуск.
Трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
Свободный день. Отъезд
Завтрак в отеле.
Выселение — до 12:00.
Этот день вы можете провести, самостоятельно исследуя курорт: прогуляться по курортной зоне, приобрести сувениры или посетить городской рынок.
По желанию можете отправиться всей группой на автобусную экскурсию в горы — посетить Чегемские водопады или горные курорты Домбай, Эльбрус, Архыз.
Самостоятельный трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель «Интурист» 3*
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. месте с 12 до 16 лет*
|Доп. ночь за номер
Стандарт, завтрак
|45500
|61100
|нет
|5000
|Джуниор сюит, завтрак
|49850
|69850
|40250
|6400
Стандарт, завтрак
30.04-05.05
|47500
|63100
|Джуниор сюит, завтрак
30.04-05.05
|51850
|71850
|40250
|Отель «Бештау» 3*
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. месте с 6 до 15 лет/ 16+
|Доп. ночь за номер
Стандарт, завтрак
|52900
|71700
|нет
|6700/7400
|Комфорт, завтрак
|71400
|77950
|39200/43600
|7700/8400
Стандарт, завтрак
30.04-05.05
|54550
|74850
|нет
|7200/7900
|Комфорт, завтрак
30.04-05.05
|57650
|81100
|39200/43600
|8200/8900
Варианты проживания
Отель «Бештау» 3
Трехзвездочная гостиница "Бештау" расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви Лазаря Четверодневного. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Имеется возможность для проведения семинаров, деловых встреч или выставок в конференц-залах. Они оборудованы современной техникой и эргономичной мебелью.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров. Путь до горы "Машук" займет у вас не более 15 минут ходьбы.
Отель «Интурист» 3
Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды - отель Пятигорск»
- Транспортные услуги по программе, билет на «Ласточку» в день 2
- 2-х местное размещение в гостинице
- Питание по программе (завтраки в отеле, 4 обеда сухим пайком)
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Услуги гида в дни 1, 6
- Индивидуальные трансферы
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Дополнительные экскурсии
- Билеты в термальные комплексы - от 650 руб. /чел
- Входной билет в Итальянские Термы - от 2 700 руб., + трансфер туда и обратно
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Трансфер «Пятигорск - аэропорт»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для треккинга:
- тёплая куртка;
- треккинговые брюки из синтетической ткани;
- треккинговые ботинки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки;
- шапка;
- рюкзак до 30 литров;
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки;
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- треккинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию - 1 000 руб. за всю программу).
Для посещения термального комплекса:
- купальник;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Как организовано питание в туре?
Мы учтём ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу, в туре вам будет предложено стандартное меню.
Что такое курортный сбор?
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214ФЗ с 1 мая 2018 в Ставропольском крае за проживание в гостиницах, пансионатах, санаториях взимается курортный сбор в размере 100 руб. /сутки с человека.
Оплата сбора производится только на месте размещения наличными. От уплаты курортного сбора освобождаются:
- участники ВОВ;
- лица, удостоенные звания Герой Советского Союза или Герой РФ;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- инвалиды 1 и 2 групп и некоторые другие (полный список Вы можете найти в Статье 7 Федерального закона).
Освобождение от уплаты сбора осуществляется при предъявлении соответствующих документов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как происходит встреча и проводы?
Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала г. Минеральные Воды осуществляются не позднее 12:00. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Тропами Пятигории» на выходе из зала прилёта.
Если вы приезжаете поездом в Пятигорск, встреча осуществляется на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.
Контактный телефон встречающего будет отправлен вам за 5 дней до начала тура.
Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды — Пятигорск» — от 1 700 рублей.
Проводы:
Трансфер в аэропорт осуществляется самостоятельно. Доплата за индивидуальный трансфер «Пятигорск — аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды» — от 1500 рублей.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Начнём по порядку, так как есть и плюсы, и минусы. Напишу отдельно про Кисловодск, Есентуки и Пятегорску, так как были разные гиды и подход был разным!
Кисловодск тихий курортный город, жизнь идёт размеренно, но есть места где можно погулять и повеселиться! В этом прекрасном месте встретила Гид Ирина!
Ирина оказала нам очень тёплый приём и так как нас было всего 2 человека в группе, то планы на день варьировались от наших пожеланий! Во время походов, благодаря Ирине, узнали много нового и интересного!
В Кисловодске прошло все очень динамично и все что было заявлено в туре (и даже больше) было предоставлено!
День переезда в Пятегорск происходил через Есентуки. К сожалению в это день застал нас дождик, поэтому дополнительные развлечения не работали. Но! Мы смогли ознакомится с "отцами" тренажёров!
Пятегорск для тех кто очень людит Лермонтова и нормально относится к запаху серо-водорода.
В Пятегорске нас встретила Гид Наталья. К сожалению, кроме походов в горы или знакомства с городом, больше ничего не было. Мы освобождались самое позднее в 17 часов и дальше приходилось самостоятельно придумывать развлечения. Если хотите съездить на источники, то тоже все самостоятельно, хотя в описание тура, было указано, что с этим должны помочь!
В пятницу освободились где-то в 15 часов и все программа тура закончилась. . Т. е. 1.5 дня были чисто на саморазвлечение.
Поэтому если у Вас хорошая выносливость, то суббота будет лишним днем и вылет домой лучше сделать раньше! Пятегорск маленький город и во время знакомства с ним Вы пройдёте все достопримечательности и понадобиться только время на покупку сувениров.
Так что часть Пятигорской программы была очень скучная, одни восхождения с очень большим количеством свободного времени.
Данную ситуацию скрасили работники кофетерия, который находится с боку гостиницы Бештау! Данное место советую посетить, там чудесная атмосфера, необычные напитки (кофе/чай) и приветлевый персонал!
Вывод:
- если хотите отдохнуть от людей и просто походить по горам, то этот тур для Вас.
- цена не соответствует занятости (не сильно понятно, почему такая цена, если мы только ходили по горам, а там бесплатно)
- слишком много дней! Компания предлагает вылет после 19 часов, но по факту можно намного раньше!
- Гид Ирина покарила своей лёгкостью и любовью к своему делу!
- замечательный персонал кофетерия может скрасить скучные вечера!