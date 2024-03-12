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Авторский тур
3 дня
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
12 июля в 08:00
26 июля в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
50 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Начало: Кисловодск, вечер
16 сен в 17:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения12 марта 2024Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
- ААндрей3 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняВсё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
- ЛЛариса1 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
- ГГлеб15 апреля 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняНужно было сделать заявку в кухню погоды, чтобы на эти дни там не дрыхли наверху, а обеспечили побольше солнышка. Но с Эльбрусом здорово повезло!!!
- ААкиняева29 августа 2022Это была прекрасная экскурсия. Организационные вопросы решены отлично. Нашими экскурсоводами были Виталий и Владимир. А их мастерство вождения превосходно! Нам
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Групповые»
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- 2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
- Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
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