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Авторский тур
3 дня
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
«В поездке на Бермамыт будем наслаждаться природой, горами, водопадами и пить целебный нарзан»
12 июля в 08:00
26 июля в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
«Во время тура вас ждут живописные пещеры, ущелья и водопады»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
«Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«08:30 Выезд на экскурсию Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
«Чегемские водопады –— одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Отправляемся в горы Кавказа, чтобы остаться наедине с природой и проветрить голову, расслабиться в окружении скал и лесов и сменить городской гул на шум водопадов и тишину ущелий»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
«Проведём выходные с пользой для души и тела — на кавказском курорте в окружении гор и мощных водопадов»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина2 апреля 2024Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо.
- ЕЕвгения12 марта 2024Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
- ААнастасия22 февраля 2024Большое вам спасибо за организацию данной поездки, все просто отлично.
- ААнастасия26 июня 2023Тур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромный минус! У горных рек и у водопадов мы не слышали ничего, подслушивали у гидов других компаний которые рассказывали с микрофоном!
- РРаиса26 июня 2023Тур хороший. Сухой паек не нужен. Лучше шведский стол. Мебель в гостинице Машук очень старая. В частности матрас на кровати провалившейся. Трудно на таком спать 202 номер.
- ВВиктория25 мая 2023Отличный тур, все продумано до мелочей. Потрясающие места и интересные экскурсии. Организация на высшем уровне.
- ААлена15 мая 2023Очень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору Машук (если застать хорошую погоду
- ААндрей3 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняВсё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
- ЛЛариса1 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
- ГГлеб15 апреля 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняНужно было сделать заявку в кухню погоды, чтобы на эти дни там не дрыхли наверху, а обеспечили побольше солнышка. Но с Эльбрусом здорово повезло!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Водопады»
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