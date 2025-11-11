Облегченный вариант тура позволяет в размеренном режиме познакомиться со всеми курортами КМВ, прогуляться по паркам, искупаться в знаменитых на
Программа тура по дням
Понедельник. Свободный день
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Вторник. Пятигорск по Лермонтовским местам
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Обед в отеле (если тур с питанием).
Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:20.
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Возвращение в отель в 17:30.
Свободное время.
Среда. Экскурсии на выбор: "Терский племенной конный завод" или "К мощам св. Феодосия Кавказского" или "Суворовские бани"
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Обед в отеле (если тур с питанием).
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Терский племенной конный завод» в 13:50.
По программе экскурсии:
Терский конный завод под горой Змейка — единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей.
Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях.
Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!
Возвращение в отель в 17:00.
ВАРИАНТ II
Экскурсия паломническая к мощам св. Феодосия Кавказского в 14:20.
По программе экскурсии:
Переезд в город Минеральные Воды.
Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.
Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.
Возвращение в отель в 18:00.
ВАРИАНТ III
Поездка «Суворовские бани» в 18:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Возвращение в отель в 21:00.
Четверг. Верхняя Балкария
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни (доп. плата).
Переезд в Черекское ущелье около 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Пятница. Железноводск
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Обед в отеле (если тур с питанием).
Экскурсия «Железноводск» в 14:20.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Он расположился на склонах горы Железная.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Суббота. Эльбрус или Домбай
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе (доп. плата).
Остановка (на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам.
Канатные дороги за доп. плату.
Обед на Азау после спуска с канаток в 14:00 (доп. плата).
Остановка на поляне Нарзанов на 30 минутна обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
ВАРИАНТ II
Экскурсия в «Домбай» в 6:00.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак (доп. плата).
В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара-кёль.
Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время, фото.
Обед в местных кафе (доп. плата).
Возвращение в отель в 20:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Воскресенье. Кисловодский комплекс
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Выселение из отеля до экскурсии (если это 8 день тура для вашего заезда).
Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.
Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Понедельник. Свободный день
Завтрак в отеле до 10:00 (если тур с питанием).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.
Скидка для детей до 10 лет — 5%.
Если первый день тура выпадает на 24.10.2025-04.11.2025, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные заезды (не праздничные) с 01.10.2024 по 23.10.2025, с 05.11.2025 по 25.12.2025, руб:
|С питанием
Бештау
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
1-местный
комфорт
2-местный
люкс
2-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
|92 200
|65 850
|101 000
|70 250
|76 850
|67 600
|60 350
|59 700
Машук
эконом
1-местный
эконом
2-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
2-местный
комфорт
3-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
|68 650
|54 150
|70 400
|55 450
|71 700
|59 000
|67 760
|62 050
|51 500
Наутилус
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-местный
полулюкс
3-местный
полулюкс
4-местный
|66 350
|54 050
|75 150
|58 650
|54 400
|54 400
|Без питания
Бештау
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
1-местный
комфорт
2-местный
люкс
2-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
|75 650
|49 300
|84 450
|53 700
|60 300
|51 050
|43 800
|43 150
Маск
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
деклюкс
1-местный
делюкс
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-мстный
доп.
место
|84 450
|53 700
|88 850
|55 900
|97 600
|60 300
|38 750
Машук
эконом
1-местный
эконом
2-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
2-местный
комфорт
3-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
|58 100
|43 600
|59 850
|44 900
|61 150
|48 400
|57 200
|51 500
|40 950
Наутилус
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-местный
полулюкс
3-местный
полулюкс
4-местный
|58 100
|45 800
|66 850
|50 400
|46 100
|46 100
Пятигорск
станд singl
1-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
джуниор
1-местный
джуниор
2-местный
|52 700
|67 600
|44 800
|77 300
|49 600
Южная
станд singl
1-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
джуниор
1-местный
джуниор
2-местный
доп.
место
|51 800
|61 500
|41 700
|70 250
|46 100
|35 100
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты с 24.10.2025 по 04.11.2025 (высокий сезон), руб:
|С питанием
Бештау
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
1-местный
комфорт
2-местный
люкс
2-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
|96 600
|68 050
|105 400
|72 450
|79 050
|68 950
|61 450
|59 700
Машук
эконом
1-местный
эконом
2-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
2-местный
комфорт
3-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
|72 150
|57 200
|77 450
|58 550
|77 450
|63 350
|72 150
|62 500
|51 500
Наутилус
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-местный
полулюкс
3-местный
полулюкс
4-местный
|66 350
|54 050
|75 150
|58 650
|54 400
|54 400
|Без питания
Бештау
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
1-местный
комфорт
2-местный
люкс
2-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
|80 050
|51 500
|88 850
|55 900
|62 500
|52 350
|44 900
|43 150
Маск
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
деклюкс
1-местный
делюкс
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-мстный
доп.
место
|84 450
|53 700
|88 850
|55 900
|97 600
|60 300
|38 750
Машук
эконом
1-местный
эконом
2-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
2-местный
комфорт
3-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
|61 600
|46 650
|66 850
|48 000
|66 850
|52 800
|61 600
|51 950
|40 950
Наутилус
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-местный
полулюкс
3-местный
полулюкс
4-местный
|58 100
|45 800
|66 850
|50 400
|46 100
|46 100
Пятигорск
станд singl
1-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
джуниор
1-местный
джуниор
2-местный
|52 700
|67 600
|44 800
|77 300
|49 600
Южная
станд singl
1-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
джуниор
1-местный
джуниор
2-местный
доп.
место
|51 800
|61 500
|41 700
|70 250
|46 100
|35 100
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
- Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
- Бештау – комфорт, люкс;
- Машук — стандарт.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере:кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере:собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Бизнес-отель «Маск»
Находится в поселке Иноземцево под Пятигорском.
Есть автомобильная парковка, Wi-Fi, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание. Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.
В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.
Ближайшая достопримечательность — дом Рошке. На расстоянии 13 км расположен аэропорт Минеральные Воды, до ж/д вокзала Иноземцево — 3 км.
Отель «Южная»
Гостиница «Южная» расположена в районе Привокзальной площади, около железнодорожного вокзала города Пятигорск. Отель считается сравнительно новым, но уже завоевал репутацию уютного и комфортного места.
В номерном фонде имеются различные варианты, в том числе стандартного и люксового типа. В каждом номере, кроме трехместного, имеется собственный душ. Также в набор мебели входят прикроватные тумбочки, столы и стулья.
Среди услуг предоставляется вызов такси. Также есть возможность проводить в ресторане празднование семейных и корпоративных событий.
Отель «Пятигорск»
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание (для тарифа с питанием):1 день: ужин в гостинице2 день: завтрак и обед в гостинице3 день: завтрак и обед в гостинице4 день: ужин в гостинице5 день: завтрак и обед в гостинице6 день: ужин в гостинице7 день: завтрак в гостинице, ужин в гостинице8 день: завтрак в гостинице
- 1 день: ужин в гостинице
- 2 день: завтрак и обед в гостинице
- 3 день: завтрак и обед в гостинице
- 4 день: ужин в гостинице
- 5 день: завтрак и обед в гостинице
- 6 день: ужин в гостинице
- 7 день: завтрак в гостинице, ужин в гостинице
- 8 день: завтрак в гостинице
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе или если выбран тариф без питания
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
- Входной билет за представление «Терский племенной конный завод»: взрослый - 300 руб. детский - 200 руб
- Поездка без экскурсовода «Суворовские бани» - 600 руб. /1 час купания
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
- На горе Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
- Станция "Старый кругозор", "Мир", "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 300 руб
- Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара при оплате сразу 3 уровней - 2 300 руб
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
- Курортный сбор (с 18 лет) - 100 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь (для гор желательно закрытая);
- теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальные принадлежности;
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию гостю, надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с гостем: каждый день гости будут получать на воцап оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки.
Встреча туристов с представителем в день заезда с 9:00 до 18:00 по согласованию.
Место посадки на экскурсиизависит от выбранного места проживания.
- гостиница «Маск» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
- при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»;
- при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- гостиница «Пятигорск» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «Южная» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Гость должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресам:
- Отель «Бештау»;
- Санаторий «Зори Ставрополья»;
- Вход в парк Цветник;
- Санаторий «Тарханы»;
- Санаторий «Родник»;
- Санаторий «им. С. М. Кирова»;
- Радоновая лечебница;
- ул. Пастухова, 2;
- Лермонтовские ворота (Пилоны);
- По пр. Калинина (ост. Рассвет);
- Санаторий «Машук».
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Что значит цикличный тур?
К данному туру вы можете присоединиться в любой удобный день.
Стандартно программа начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник (через неделю). Именно поэтому в программе понедельник – свободный день.
Если вы хотите начать тур в другой день недели, то при бронировании нужно будет сообщить в какой день вы хотите посетить экскурсию нужного дня (в день заезда или отъезда). Например: если вы заезжаете в четверг, то можете в 9:00 отправиться на экскурсию или просто заселиться и у вас будет свободный день, а на эту экскурсию поехать в последний день тура.
Для удобства вы можете приехать раньше или уехать позже. Стоимость дополнительных суток можно посмотреть в предыдущих ответах на вопросы.
Какое будет питание (в тарифе с питанием)?
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол».
В Машук обеды и ужины по меню, выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).
Внимание! В гостинице Наутилус изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
|Доп. сутки без питания (стоимость с 1 человека)
|Маск
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
Делюкс
1-местный
Делюкс
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-местный
доп.
место
|7 000
|3 500
|7 500
|3 750
|8 500
|4 250
|1 800
|Бештау
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
1-местный
комфорт
2-местный
люкс
2-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
|6 500
|3 250
|7 500
|3 750
|4 500
|3 350
|2 500
|2 000
|Машук
эконом
1-местный
эконом
2-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
2-местный
комфорт
3-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
|4 400
|2 700
|5 000
|2 850
|5 000
|3 350
|4 400
|3 300
|2 050
|Наутилус
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-местный
полулюкс
3-местный
полулюкс
4-местный
|4 000
|2 600
|5 000
|3 150
|2 650
|2 650
|Пятигорск
стандарт singl
1-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
джуниор
1-местный
джуниор
2-местный
|3 500
|5 200
|2 600
|6 300
|3 150
|Южная
стандарт singl
1-местный
стандарт DBL
1-местный
стандарт
2-местный
джуниор
1-местный
джуниор
2-местный
доп.
место
|3 400
|4 500
|2 250
|5 500
|2 700
|1 500
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить ТОЛЬКО при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:
- МАСК — стандарт, делюкс, полулюкс;
- Бештау — комфорт;
- люкс Машук — стандарт.