3 день

Среда. Экскурсии на выбор: "Терский племенной конный завод" или "К мощам св. Феодосия Кавказского" или "Суворовские бани"

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Обед в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Терский племенной конный завод» в 13:50.

По программе экскурсии:

Терский конный завод под горой Змейка — единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей.

Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях.

Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!

Возвращение в отель в 17:00.

ВАРИАНТ II

Экскурсия паломническая к мощам св. Феодосия Кавказского в 14:20.

По программе экскурсии:

Переезд в город Минеральные Воды.

Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.

Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.

Возвращение в отель в 18:00.

ВАРИАНТ III

Поездка «Суворовские бани» в 18:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Возвращение в отель в 21:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160