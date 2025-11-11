Мои заказы

Присоединись в любой момент. Осенне-зимний цикличный тур по Кавказу

Присоединись в любой момент
Цикличный тур, в котором можно присоединиться к группе в любой день недели.

Облегченный вариант тура позволяет в размеренном режиме познакомиться со всеми курортами КМВ, прогуляться по паркам, искупаться в знаменитых на
читать дальше

весь мир минеральных источниках, увидеть чистокровных арабских лошадей, прикоснуться к мощам почитаемых святых.

Мы увидим настоящие кавказские горы: воспетое поэтами Чегемское и пронизанное богатейшей историей Черекское ущелья, восхитительный Домбай с его альпийскими лугами и величественный Эльбрус с необъятными ледниками.

Программа данного тура устроена таким образом, что вы можете заехать в любую выбранную дату на 8 дней. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Свободный день

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

2 день

Вторник. Пятигорск по Лермонтовским местам

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Обед в отеле (если тур с питанием).

Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:20.

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Возвращение в отель в 17:30.

Свободное время.

3 день

Среда. Экскурсии на выбор: "Терский племенной конный завод" или "К мощам св. Феодосия Кавказского" или "Суворовские бани"

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Обед в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Терский племенной конный завод» в 13:50.

По программе экскурсии:

Терский конный завод под горой Змейка — единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей.

Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях.

Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!

Возвращение в отель в 17:00.

ВАРИАНТ II

Экскурсия паломническая к мощам св. Феодосия Кавказского в 14:20.

По программе экскурсии:

Переезд в город Минеральные Воды.

Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.

Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.

Возвращение в отель в 18:00.

ВАРИАНТ III

Поездка «Суворовские бани» в 18:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Возвращение в отель в 21:00.

4 день

Четверг. Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни (доп. плата).

Переезд в Черекское ущелье около 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

5 день

Пятница. Железноводск

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Обед в отеле (если тур с питанием).

Экскурсия «Железноводск» в 14:20.

По программе экскурсии:

Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Он расположился на склонах горы Железная.

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

6 день

Суббота. Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе (доп. плата).

Остановка (на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам.

Канатные дороги за доп. плату.

Обед на Азау после спуска с канаток в 14:00 (доп. плата).

Остановка на поляне Нарзанов на 30 минутна обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ II

Экскурсия в «Домбай» в 6:00.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак (доп. плата).

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара-кёль.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе (доп. плата).

Возвращение в отель в 20:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

7 день

Воскресенье. Кисловодский комплекс

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Выселение из отеля до экскурсии (если это 8 день тура для вашего заезда).

Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.

Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

Кисловодск — город парк.

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

8 день

Понедельник. Свободный день

Завтрак в отеле до 10:00 (если тур с питанием).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.

Скидка для детей до 10 лет — 5%.

Если первый день тура выпадает на 24.10.2025-04.11.2025, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные заезды (не праздничные) с 01.10.2024 по 23.10.2025, с 05.11.2025 по 25.12.2025, руб:

С питанием

Бештау

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

1-местный

комфорт

2-местный

люкс

2-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

92 20065 850101 00070 25076 85067 60060 350 59 700

Машук

эконом

1-местный

эконом

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

2-местный

комфорт

3-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

68 65054 15070 40055 45071 70059 00067 76062 05051 500

Наутилус

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

полулюкс

3-местный

полулюкс

4-местный

66 35054 05075 15058 65054 40054 400
Без питания

Бештау

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

1-местный

комфорт

2-местный

люкс

2-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

75 65049 30084 45053 70060 30051 05043 80043 150

Маск

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

деклюкс

1-местный

делюкс

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-мстный

доп.

место

84 45053 70088 85055 90097 60060 30038 750

Машук

эконом

1-местный

эконом

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

2-местный

комфорт

3-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

58 10043 60059 85044 90061 15048 40057 20051 50040 950

Наутилус

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

полулюкс

3-местный

полулюкс

4-местный

58 10045 80066 85050 40046 10046 100

Пятигорск

станд singl

1-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный

52 70067 60044 80077 30049 600

Южная

станд singl

1-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный

доп.

место

51 80061 50041 70070 25046 10035 100

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты с 24.10.2025 по 04.11.2025 (высокий сезон), руб:

С питанием

Бештау

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

1-местный

комфорт

2-местный

люкс

2-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

96 60068 050105 40072 45079 05068 95061 450 59 700

Машук

эконом

1-местный

эконом

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

2-местный

комфорт

3-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

72 15057 20077 45058 55077 45063 35072 15062 50051 500

Наутилус

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

полулюкс

3-местный

полулюкс

4-местный

66 35054 05075 15058 65054 40054 400
Без питания

Бештау

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

1-местный

комфорт

2-местный

люкс

2-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

80 05051 50088 85055 90062 50052 35044 90043 150

Маск

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

деклюкс

1-местный

делюкс

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-мстный

доп.

место

84 45053 70088 85055 90097 60060 30038 750

Машук

эконом

1-местный

эконом

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

2-местный

комфорт

3-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

61 60046 65066 85048 00066 85052 80061 60051 95040 950

Наутилус

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

полулюкс

3-местный

полулюкс

4-местный

58 10045 80066 85050 40046 10046 100

Пятигорск

станд singl

1-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный

52 70067 60044 80077 30049 600

Южная

станд singl

1-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный

доп.

место

51 80061 50041 70070 25046 10035 100

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
  • Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
  • Бештау – комфорт, люкс;
  • Машук — стандарт.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

7 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере:кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Машук»

7 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере:собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Наутилус»

7 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Бизнес-отель «Маск»

7 ночей

Находится в поселке Иноземцево под Пятигорском.

Есть автомобильная парковка, Wi-Fi, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание. Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.

В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.

Ближайшая достопримечательность — дом Рошке. На расстоянии 13 км расположен аэропорт Минеральные Воды, до ж/д вокзала Иноземцево — 3 км.

Отель «Южная»

7 ночей

Гостиница «Южная» расположена в районе Привокзальной площади, около железнодорожного вокзала города Пятигорск. Отель считается сравнительно новым, но уже завоевал репутацию уютного и комфортного места.

В номерном фонде имеются различные варианты, в том числе стандартного и люксового типа. В каждом номере, кроме трехместного, имеется собственный душ. Также в набор мебели входят прикроватные тумбочки, столы и стулья.

Среди услуг предоставляется вызов такси. Также есть возможность проводить в ресторане празднование семейных и корпоративных событий.

Отель «Пятигорск»

7 ночей

Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.

Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание (для тарифа с питанием):1 день: ужин в гостинице2 день: завтрак и обед в гостинице3 день: завтрак и обед в гостинице4 день: ужин в гостинице5 день: завтрак и обед в гостинице6 день: ужин в гостинице7 день: завтрак в гостинице, ужин в гостинице8 день: завтрак в гостинице
  • 1 день: ужин в гостинице
  • 2 день: завтрак и обед в гостинице
  • 3 день: завтрак и обед в гостинице
  • 4 день: ужин в гостинице
  • 5 день: завтрак и обед в гостинице
  • 6 день: ужин в гостинице
  • 7 день: завтрак в гостинице, ужин в гостинице
  • 8 день: завтрак в гостинице
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе или если выбран тариф без питания
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Входной билет за представление «Терский племенной конный завод»: взрослый - 300 руб. детский - 200 руб
  • Поездка без экскурсовода «Суворовские бани» - 600 руб. /1 час купания
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • На горе Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
  • Станция "Старый кругозор", "Мир", "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 300 руб
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара при оплате сразу 3 уровней - 2 300 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
  • Курортный сбор (с 18 лет) - 100 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь (для гор желательно закрытая);
  • теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальные принадлежности;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию гостю, надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с гостем: каждый день гости будут получать на воцап оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки.

Встреча туристов с представителем в день заезда с 9:00 до 18:00 по согласованию.

Место посадки на экскурсиизависит от выбранного места проживания.

  • гостиница «Маск» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»;
  • при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «Пятигорск» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Южная» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Гость должен:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресам:

  • Отель «Бештау»;
  • Санаторий «Зори Ставрополья»;
  • Вход в парк Цветник;
  • Санаторий «Тарханы»;
  • Санаторий «Родник»;
  • Санаторий «им. С. М. Кирова»;
  • Радоновая лечебница;
  • ул. Пастухова, 2;
  • Лермонтовские ворота (Пилоны);
  • По пр. Калинина (ост. Рассвет);
  • Санаторий «Машук».
Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Что значит цикличный тур?

К данному туру вы можете присоединиться в любой удобный день.

Стандартно программа начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник (через неделю). Именно поэтому в программе понедельник – свободный день.

Если вы хотите начать тур в другой день недели, то при бронировании нужно будет сообщить в какой день вы хотите посетить экскурсию нужного дня (в день заезда или отъезда). Например: если вы заезжаете в четверг, то можете в 9:00 отправиться на экскурсию или просто заселиться и у вас будет свободный день, а на эту экскурсию поехать в последний день тура.

Для удобства вы можете приехать раньше или уехать позже. Стоимость дополнительных суток можно посмотреть в предыдущих ответах на вопросы.

Какое будет питание (в тарифе с питанием)?

Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол».

В Машук обеды и ужины по меню, выбираете на месте.

В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).

Внимание! В гостинице Наутилус изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Доп. сутки без питания (стоимость с 1 человека)
Маск

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

Делюкс

1-местный

Делюкс

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

доп.

место
7 0003 5007 5003 7508 5004 250 1 800
Бештау

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

1-местный

комфорт

2-местный

люкс

2-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место
6 5003 2507 5003 7504 5003 3502 500 2 000
Машук

эконом

1-местный

эконом

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

2-местный

комфорт

3-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место
4 4002 7005 0002 8505 0003 3504 4003 3002 050
Наутилус

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

полулюкс

3-местный

полулюкс

4-местный
4 0002 6005 0003 1502 6502 650
Пятигорск

стандарт singl

1-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный
3 5005 2002 6006 3003 150
Южная

стандарт singl

1-местный

стандарт DBL

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный

доп.

место
3 4004 5002 2505 5002 700 1 500

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить ТОЛЬКО при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • МАСК — стандарт, делюкс, полулюкс;
  • Бештау — комфорт;
  • люкс Машук — стандарт.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

