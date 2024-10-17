Вы продегустируете дикие нарзаны, отдохнёте в уютном экодоме, а программы двух дней будут составлены, исходя из ваших пожеланий — вы сами выберете, куда вам захочется отправиться.
Описание тура
Организационные детали
Тур могут проводить разные гиды.
Проживание. В уютном домике с собственной территорией в курортной зоне Кисловодска. Домики оборудованы всем необходимым, включая веранду и мангал. Комфортно разместятся трое взрослых или двое взрослых и двое детей.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Комфортный внедорожник. Автомобиль зависит от состояния дорог. Автомобили: Suzuki Grand Vitara xl7, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero 3, Toyota land cruiser 100.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Встреча и программа по вашим пожеланиям
Сегодня мы встретим вас в аэропорту и отвезём туда, куда вам интересно — программа этого дня будет полностью подстроена под ваши пожелания. Возможно, вы захотите окунуться в атмосферу старого Пятигорска, или расслабиться после перелёта в термальных источниках, или прокатиться на самом длинном в России зиплайне и полюбоваться закатом в горах — расскажите нам о своих предпочтениях, и мы составим для вас программу мечты. По дороге заедем на обед (оплачивается самостоятельно).
А вечером разместимся в уютном доме в курортной зоне Кисловодска.
Продолжительность экскурсий — 4-5 часов.
Красоты Северного Приэльбрусья
В этот день мы отправимся в путешествие в Северное Приэльбрусье. Вас ждут зелёные ковры субальпийских лугов Джилы-Су, невероятные виды заснеженного Эльбруса и Кавказского хребта, мощные водопады, отвесные скалы, дикие источники нарзана и удивительные каменные образования, напоминающие замки.
Мы проедем по одной из самых живописных дорог России, останавливаясь на фотопаузы в лучших локациях. Прокатимся на джипе на плато Бермамыт, посетим скалы, похожие на декорации к фильму «Аватар», отведаем аппетитные хычины и ароматный шашлык (за доплату). День будет насыщенным и запоминающимся!
Продолжительность экскурсий — 13-14 часов.
Прогулки и активности по вашему выбору
Заключительный день также проведём на ваше усмотрение: совершим треккинг в горы, или прокатимся верхом на лошадях по живописному ущелью, или отправимся дегустировать легендарные Ессентуки прямо из недр земли. По дороге заедем на обед (оплачивается самостоятельно). После — трансфер в аэропорт.
Продолжительность экскурсий — 4-5 часов.
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Что включено
- Проживание
- Трансферы и посещение локаций по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание
- Экосборы - 300 рублей с человека
- Термальные источники - 400-550 рублей с человека
- Канатные дороги - 2500 рублей с человека
- Дополнительные активности: зиплайн - 2000-2500 рублей с человека, конная прогулка - 400 рублей с человека, сертифицированная тюбинговая трасса и детский троллей - 500 рублей с человека
- В тур можно вносить изменения по желанию гостей, что оговаривается до бронирования и может привести к изменению стоимости
- Если не получится провести экскурсии по Джилы-Су и плато Бермамыт из-за погодных условий, они будут заменены на другие аналогичные направления Кабардино-Балкарии или Карачаево-Черкессии
- Обратите внимание: в случае организации тура для 5 или 6 человек стоимость увеличивается на 40%