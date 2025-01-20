Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Пятигорску
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.
Трансфер в гостиницу «Машук» Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).
14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.
Пятигорск — город у подножия Машука.
Что увидим:
- парк Цветник;
- беседка Эолова Арфа;
- Китайская Беседка;
- грот Дианы;
- Лермонтовская галерея;
- Провал (пещера и подземное озеро);
- место дуэли Лермонтова.
Возвращение в гостиницу Пятигорска.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице.
Домбай
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.
Высшая точка Домбая — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.
Недаром его называют «сердцем гор».
Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
Соединение главных ущелий — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м.
Подъем на канатной дороге — 2300 руб. /чел. (доп. плата).
Обед (доп. плата).
20:00-21:00 Возвращение в гостиницу Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Приэльбрусье
Завтрак (сухой паек).
06:30 Выезд в Приэльбрусье.
Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.
На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).
Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.
Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете воду из минеральных источников Эльбруса.
Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.
Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата: взрослый 2300 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет 1 300 руб. /чел.), 200 руб. /чел вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор).
Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья. Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
20:00-21:00 Возвращение в гостиницу Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Кисловодск. Отъезд
08:00 Завтрак (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
08:30 Выезд на экскурсию в Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп. плата — 100 руб. /чел.), Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья).
Обед (доп. плата)
Прогулка по парковой зоне Кисловодска (Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкину, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, Нарзанная галерея, колоннада, Курортный бульвар).
Возвращение в Пятигорск ориентировочно в 18:00.
Трансфер в Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал) (в пути 40 минут).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Пятигорска.
При отсутствии мест в гостинице «Машук», может быть забронирована другая аналогичная гостиница.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Взрослые
|Дети до 14 лет
|22 000
|21 000
Доплата за одноместное размещение — 5 100 руб.
В туре возможно подселение.
Варианты проживания
Отель «Машук»
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака
- Проезд на комфортабельном микроавтобусе или автобусе
- Проживание 3 ночи в гостинице Пятигорска (номера категории стандарт)
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины от 400 руб. /чел.)
- Курортный сбор 100 руб. /чел. в сутки (оплата в гостинице)
- Канатная дорога: г. Чегет - 900 руб. /чел., г. Эльбрус: взрослый 2 300 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет - 1 300 руб. /чел., 200 руб. /чел. - экологический сбор, п. Домбай - 2 300 руб. /чел
- Медовые водопады - 100 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
- защита от дождя и солнца;
- удобная одежда и обувь;
- наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут осуществляться перевозки?
В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.
Есть ли связь в туре?
В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.
Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.
Может ли программа быть изменена?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур организован превосходно, на всем протяжении поездки менеджер Ирина Микова всегда была на связи, все вопросы решались оперативно и благожелательно
Очень понравилось.