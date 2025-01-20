Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью

Увлекательное осеннее путешествие по Кавказу: Пятигорск, Домбай, Приэльбрусье и Кисловодск — всё это вы увидите в коротком туре за четыре дня. Отправитесь к Домбайской поляне, которая со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
5
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Ближайшие даты:
25
сен23
окт6
ноя
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Пятигорску

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу «Машук» Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).

14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Что увидим:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место дуэли Лермонтова.

Возвращение в гостиницу Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице.

Прибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по ПятигорскуПрибытие. Экскурсия по Пятигорску
2 день

Домбай

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.

Высшая точка Домбая — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.

Недаром его называют «сердцем гор».

Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1650 м.

Подъем на канатной дороге — 2300 руб. /чел. (доп. плата).

Обед (доп. плата).

20:00-21:00 Возвращение в гостиницу Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

ДомбайДомбайДомбайДомбай
3 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете воду из минеральных источников Эльбруса.

Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата: взрослый 2300 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет 1 300 руб. /чел.), 200 руб. /чел вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор).

Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья. Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00-21:00 Возвращение в гостиницу Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
4 день

Кисловодск. Отъезд

08:00 Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

08:30 Выезд на экскурсию в Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп. плата — 100 руб. /чел.), Чайный домик (бесплатная дегустация чая и варенья).

Обед (доп. плата)

Прогулка по парковой зоне Кисловодска (Зеркальный пруд со стеклянной струей, мостик «Дамский каприз», памятник Пушкину, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, Нарзанная галерея, колоннада, Курортный бульвар).

Возвращение в Пятигорск ориентировочно в 18:00.

Трансфер в Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал) (в пути 40 минут).

Кисловодск. ОтъездКисловодск. ОтъездКисловодск. ОтъездКисловодск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Пятигорска.

При отсутствии мест в гостинице «Машук», может быть забронирована другая аналогичная гостиница.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

ВзрослыеДети до 14 лет
22 00021 000

Доплата за одноместное размещение — 5 100 руб.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Машук»

3 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе или автобусе
  • Проживание 3 ночи в гостинице Пятигорска (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины от 400 руб. /чел.)
  • Курортный сбор 100 руб. /чел. в сутки (оплата в гостинице)
  • Канатная дорога: г. Чегет - 900 руб. /чел., г. Эльбрус: взрослый 2 300 руб. /чел., детский с 6 до 13 лет - 1 300 руб. /чел., 200 руб. /чел. - экологический сбор, п. Домбай - 2 300 руб. /чел
  • Медовые водопады - 100 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Есть ли связь в туре?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Может ли программа быть изменена?
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
20 янв 2025
Отдыхала с 12 по 15 сентября 2024 года. Осталась довольна поездкой, много впечатлений за четыре дня. Экскурсии были отличные и интересные, спасибо экскурсоводам, особенно Сычевой Елене (Домбай) и Тамаре Аркадьевне
читать дальше

(Эльбрус). Красивых видов на Эльбрусе не получилось, зато теперь есть повод ещё раз вернуться на Кавказ:)
P.S: если планируете поездку на Эльбрус в сентябре, то нужно уточнять, не закрыта ли новая гондольная канатная дорога на техническое обслуживание перед лыжным сезоном, иначе подъём и спуск на Эльбрусе могут занять более двух часов в одну сторону.

Отдыхала с 12 по 15 сентября 2024 года. Осталась довольна поездкой, много впечатлений за четыре дня.
М
31 дек 2023
Замечательный тур!!! Красивый и остались только милые впечатления!!! Организация на высоте! Большое спасибо всем кто в этом участвовал!
Замечательный тур!!! Красивый и остались только милые впечатления!!! Организация на высоте! Большое спасибо всем кто в этом участвовал!Замечательный тур!!! Красивый и остались только милые впечатления!!! Организация на высоте! Большое спасибо всем кто в этом участвовал!Замечательный тур!!! Красивый и остались только милые впечатления!!! Организация на высоте! Большое спасибо всем кто в этом участвовал!Замечательный тур!!! Красивый и остались только милые впечатления!!! Организация на высоте! Большое спасибо всем кто в этом участвовал!
О
22 ноя 2023
Для тех, кто никогда не был на Кавказе и не видел горы - этот тур самый подходящий для знакомства с красотами Пятигорска и Кавказа!
Тур организован превосходно, на всем протяжении поездки менеджер Ирина Микова всегда была на связи, все вопросы решались оперативно и благожелательно
Очень понравилось.

Похожие туры из Кисловодска

Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Минеральные Воды
7 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
от 25 000 за человека
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
9 мар в 10:00
23 мар в 10:00
от 22 500 за человека
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
от 17 700 за человека