Зимнее путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию

Удивимся причудливым формам гор и неспешно прогуляемся по улочкам курортных городов. Посетим красивейшую Поляну нарзанов.

Ощутим радостное волнение от покорения Эльбруса на канатке и прогуляемся по второму по площади рукотворному парку в Европе, где когда-то в свою бытность совершали променад русские писатели.
Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы. Обзорная экскурсия по Пятигорску

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Пятигорск по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.

Прогуляемся по парку «Цветник» — излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места — гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.

Полюбуемся видом на город, открывающимся у беседки Эолова арфа, на горы Машук и Бештау.

После нас ждёт Провал — так называется пещера с дивным голубым озером.

Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.

Встреча и сбор группы. Обзорная экскурсия по Пятигорску
2 день

Медовые водопады, Кисловодск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник — гору Кольцо.

После прогулки на водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.

Знакомство с Кисловодском начинается в старинной части города, от крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.

Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка — второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов.

Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» — живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части парка.

Экскурсия продолжится по городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.

Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.

Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 750 руб. /чел., кафе в Кисловодске, комплексное меню: суп лапша, котлета (говядина/курица), пюре, салат крабовый, булочка, компот.

Продолжительность 8 часов, 145 км.

Медовые водопады, Кисловодск
3 день

Поляна Азау, Эльбрус. Переезд в Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря) — Эльбрус, высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м — переезд в Нальчик.

Отправимся к подножию высочайшей горы Европы — Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.

Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря). Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.

По канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака.

Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно — 2 700 руб.

По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий. Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.

Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн.

Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках.

Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.

Прибытие в Нальчик, размещение в гостинице.

Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 800 руб. /чел., кафе «Три сестры»: лагман (говядина), хычин с сыром и зеленью (картошкой), чай.

Продолжительность 8-9 часов, 295 км.

Поляна Азау, Эльбрус. Переезд в Нальчик
4 день

Черекское ущелье, Верхняя Балкария, Голубые озера. Отъезд

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель (Нижнее Голубое озеро).

Черекское ущелье — необычайно красивое место в горах Кавказа, которое сохранило в себе уникальную природу, древние достопримечательности, и самобытную балкарскую культуру. Именно здесь, высоко в горах, можно прикоснуться к истинной истории балкарского народа.

Одной из главных природных достопримечательностей является Нижнее Голубое озеро, которое входит в комплекс озёр Балкарии. Самое большое и самое глубокое карстовое озеро, которое этническое население называет «бездонным», окутано огромным количеством преданий и тайн.

Далее последует осмотр Черекской теснины — самого узкого места ущелья. Именно здесь можно наблюдать живописные отвесные скалы, которые поражают своими размерами и величием, а также увидеть всю мощь реки Черек, которая и сформировала само ущелье.

Смотровая площадка с видом на Черекский каньон станет одним из незабываемых этапов экскурсии.

Поднявшись выше, оказываемся в высокогорном селении Верхняя Балкария, которое известно как «музей под открытым небом» ведь именно здесь, в окружении гор, сохранились постройки эпохи позднего средневековья.

Башня Абай-Кала, Амирхан-Кала, а также руины некогда существовавших традиционных балкарских поселений.

Обед самостоятельно за доп. плату.

Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 650 руб. /чел., кафе «Алтуу»: суп куриный/лагман/шурпа (говядина), люля (говядина), 1/2 хычин, хлеб и чай.

15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам позже 19:00.

15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам позже 18:00.

Черекское ущелье, Верхняя Балкария, Голубые озера. Отъезд
Проживание

Тур предусматривает размещение по программе тура в Пятигорске/Нальчике.

Стоимость тура за номер, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия ценыDbl 2-местноеTwin 2-местноеSingle 1-местноеTriple 3-местноеDBL+СH 2вз+1ребЗавтрак
Машук 2* — Россия 4*стандарт09.12.2025-28.03.20265020050200337007100068350Шв. стол
Интурист 3* — Azimut 4*стандарт09.12.2025-28.03.20265549055490389007800073930Шв. стол

Twin — двухместный номер (два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном размещении гостиницы/турбазы предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»
Отель «Интурист»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

Отель «Интурист»
Отель «Азимут Нальчик»

1 ночь

Располагается в тихом районе города. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара.

Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. Варианты размещения оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, ЖК-телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром.

Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак шведский стол. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни.

До центра города на машине можно доехать за 15-20 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около семи километров, а до аэропорта 11 км.

Отель «Азимут Нальчик»
Гостиница «Россия»

1 ночь

В гостинице есть кафе, бесплатный Wi-Fi, парковка. Предоставляются услуги прачечной, гладильной комнаты и услуги консьержа. Можно заказать трансфер, воспользоваться услугой хранения багажа.

Работает круглосуточная стойка регистрации, есть лифт для людей с ограниченными возможностями, экскурсионное бюро и аптека.

Номера оформлены в современном стиле, оснащены спальными местами, мебелью, сплит-системой и телевизором. В отеле уютная атмосфера, персонал доброжелательный.

Рядом находятся кафе и рестораны. В шаговой доступности — Национальный музей, Музей изобразительных искусств, Нальчикский ипподром.

Гостиница «Россия»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в заключительный день тура: в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам позже 19:00в аэропорт и ж/д вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам позже 18:00
  • В аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам позже 19:00
  • В аэропорт и ж/д вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях по программе тура в Пятигорске/Нальчике с завтраками
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Пятигорска и обратно из Нальчика / Минеральных Вод
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 2 700 руб
  • Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте, обед по сет-меню 650-800 руб. /чел
  • Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.

Для заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользящей подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять:

  • несколько теплых вещей;
  • несколько пар сменной обуви;
  • одежду от дождя;
  • головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости от времени, когда Вы путешествуете — зимой или летом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Нужно брать наличные?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

На каком транспорте мы будем передвигаться?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости.

Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

