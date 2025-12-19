Ощутим радостное волнение от покорения Эльбруса на канатке и прогуляемся по второму по площади рукотворному парку в Европе, где когда-то в свою бытность совершали променад русские писатели.
Программа тура по дням
Встреча и сбор группы. Обзорная экскурсия по Пятигорску
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.
13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Пятигорск по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.
Прогуляемся по парку «Цветник» — излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места — гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.
Полюбуемся видом на город, открывающимся у беседки Эолова арфа, на горы Машук и Бештау.
После нас ждёт Провал — так называется пещера с дивным голубым озером.
Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.
Медовые водопады, Кисловодск
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.
Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник — гору Кольцо.
После прогулки на водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.
Знакомство с Кисловодском начинается в старинной части города, от крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.
Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка — второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов.
Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» — живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части парка.
Экскурсия продолжится по городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.
Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 750 руб. /чел., кафе в Кисловодске, комплексное меню: суп лапша, котлета (говядина/курица), пюре, салат крабовый, булочка, компот.
Продолжительность 8 часов, 145 км.
Поляна Азау, Эльбрус. Переезд в Нальчик
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря) — Эльбрус, высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м — переезд в Нальчик.
Отправимся к подножию высочайшей горы Европы — Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.
Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря). Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.
По канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака.
Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно — 2 700 руб.
По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий. Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.
Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн.
Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках.
Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.
Прибытие в Нальчик, размещение в гостинице.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 800 руб. /чел., кафе «Три сестры»: лагман (говядина), хычин с сыром и зеленью (картошкой), чай.
Продолжительность 8-9 часов, 295 км.
Черекское ущелье, Верхняя Балкария, Голубые озера. Отъезд
Начало в 08:30.
Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель (Нижнее Голубое озеро).
Черекское ущелье — необычайно красивое место в горах Кавказа, которое сохранило в себе уникальную природу, древние достопримечательности, и самобытную балкарскую культуру. Именно здесь, высоко в горах, можно прикоснуться к истинной истории балкарского народа.
Одной из главных природных достопримечательностей является Нижнее Голубое озеро, которое входит в комплекс озёр Балкарии. Самое большое и самое глубокое карстовое озеро, которое этническое население называет «бездонным», окутано огромным количеством преданий и тайн.
Далее последует осмотр Черекской теснины — самого узкого места ущелья. Именно здесь можно наблюдать живописные отвесные скалы, которые поражают своими размерами и величием, а также увидеть всю мощь реки Черек, которая и сформировала само ущелье.
Смотровая площадка с видом на Черекский каньон станет одним из незабываемых этапов экскурсии.
Поднявшись выше, оказываемся в высокогорном селении Верхняя Балкария, которое известно как «музей под открытым небом» ведь именно здесь, в окружении гор, сохранились постройки эпохи позднего средневековья.
Башня Абай-Кала, Амирхан-Кала, а также руины некогда существовавших традиционных балкарских поселений.
Обед самостоятельно за доп. плату.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 650 руб. /чел., кафе «Алтуу»: суп куриный/лагман/шурпа (говядина), люля (говядина), 1/2 хычин, хлеб и чай.
15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам позже 19:00.
15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам позже 18:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение по программе тура в Пятигорске/Нальчике.
Стоимость тура за номер, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
|Dbl 2-местное
|Twin 2-местное
|Single 1-местное
|Triple 3-местное
|DBL+СH 2вз+1реб
|Завтрак
|Машук 2* — Россия 4*
|стандарт
|09.12.2025-28.03.2026
|50200
|50200
|33700
|71000
|68350
|Шв. стол
|Интурист 3* — Azimut 4*
|стандарт
|09.12.2025-28.03.2026
|55490
|55490
|38900
|78000
|73930
|Шв. стол
Twin — двухместный номер (два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном размещении гостиницы/турбазы предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Интурист»
Расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Отель «Азимут Нальчик»
Располагается в тихом районе города. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара.
Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. Варианты размещения оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, ЖК-телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром.
Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак шведский стол. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни.
До центра города на машине можно доехать за 15-20 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около семи километров, а до аэропорта 11 км.
Гостиница «Россия»
В гостинице есть кафе, бесплатный Wi-Fi, парковка. Предоставляются услуги прачечной, гладильной комнаты и услуги консьержа. Можно заказать трансфер, воспользоваться услугой хранения багажа.
Работает круглосуточная стойка регистрации, есть лифт для людей с ограниченными возможностями, экскурсионное бюро и аптека.
Номера оформлены в современном стиле, оснащены спальными местами, мебелью, сплит-системой и телевизором. В отеле уютная атмосфера, персонал доброжелательный.
Рядом находятся кафе и рестораны. В шаговой доступности — Национальный музей, Музей изобразительных искусств, Нальчикский ипподром.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
- Групповой трансфер в заключительный день тура: в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам позже 19:00в аэропорт и ж/д вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам позже 18:00
- В аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам позже 19:00
- В аэропорт и ж/д вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях по программе тура в Пятигорске/Нальчике с завтраками
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Пятигорска и обратно из Нальчика / Минеральных Вод
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 2 700 руб
- Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте, обед по сет-меню 650-800 руб. /чел
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
Для заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользящей подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять:
- несколько теплых вещей;
- несколько пар сменной обуви;
- одежду от дождя;
- головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости от времени, когда Вы путешествуете — зимой или летом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужно брать наличные?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
На каком транспорте мы будем передвигаться?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости.
Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.