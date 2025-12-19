3 день

Поляна Азау, Эльбрус. Переезд в Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря) — Эльбрус, высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м — переезд в Нальчик.

Отправимся к подножию высочайшей горы Европы — Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.

Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря). Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.

По канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака.

Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно — 2 700 руб.

По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий. Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.

Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн.

Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках.

Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.

Прибытие в Нальчик, размещение в гостинице.

Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 800 руб. /чел., кафе «Три сестры»: лагман (говядина), хычин с сыром и зеленью (картошкой), чай.

Продолжительность 8-9 часов, 295 км.

