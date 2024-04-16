1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
4 дня
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
25 июля в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 22 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННикита16 апреля 2024Тур понравился! 4 очень плотных дня! Понравились все экскурсии, кроме наверное первой "обзорная по Пятигорску". Но тут проблема именно в
- ЮЮлия16 апреля 2024Впечатлений много. 1) Очень насыщенная программа. В принципе, на сайте есть описание, поэтому заранее примерно понятен ход тура. 2) Лучше
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
- ННиколай16 апреля 2024Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил
- ЕЕвгения12 марта 2024Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
- ЕЕлена7 ноября 2023На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
- ММарина28 сентября 2023Отличный тур! Супер организация и насыщенная, интересная программа. Размещение комфортное, кормят много и вкусно:)
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «4-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "4-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 20 000 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Кисловодске на 2024 год по теме «4-дневные туры», 13 ⭐ отзывов, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август