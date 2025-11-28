Мои заказы

Горящие туры – туры в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «Горящие туры» в Кисловодске, цены от 17 700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 17 700 ₽ за человека
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Начало: Минеральные Воды
29 мар в 10:00
5 апр в 10:00
от 25 730 ₽ за человека
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Начало: Г. Минеральные Воды
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 21 450 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Горящие туры»

Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Эльбрус
  2. Медовые водопады
  3. Чегемское ущелье
  4. Кисловодский парк
  5. Храм Тхаба-Ерды
  6. Голубое озеро
  7. Тебердинский заповедник
  8. Нарзанная галерея
Сколько стоит тур в Кисловодске в ноябре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 17 700 до 25 730. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
