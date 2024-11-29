Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии. Это путешествие вы долго будете вспоминать с теплотой и улыбкой.

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от 25 730 ₽ за человека

Время начала: 10:00

17:00 Групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды к вечерним рейсам позже 19:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Километраж за день: 320 км.

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

Километраж за день: 250 км.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске, программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

13:00 Встреча и сбор группы , трансфер в отель в Пятигорске.

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl 2-местное Twin 2-местное Single 1-местное Triple* 3-местное DBL+СH 2 вз+1 реб Breakfast Завтрак Машук 2* — Снежный барс 3* стандарт 30.03.2025-30.11.2025 51460 51460 35185 72540 69750 Шв. стол Интурист 3* — Снежный барс 3* стандарт 30.03.2025-30.11.2025 53320 53320 37045 74400 70680 Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы, возможна еврораскладушка).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.