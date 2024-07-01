Интересные экскурсии для школьного возраста в Клине

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Клине, цены от 5 067 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Клин: рождение «Щелкунчика»
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
11 часов
20 отзывов
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро Саларьево
2 авг в 08:00
4 авг в 08:00
16 450 за всё до 4 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
2 часа
23 отзыва
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Чайковского
10 июля в 09:00
12 июля в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Клин зовёт
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
2 часа
Клин зовёт
Познакомиться с достопримечательностями обаятельного древнерусского города
Начало: Возле Торговых рядов
18 июля в 11:00
19 июля в 11:00
63335 067 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
    Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия в Клину!!! Дмитрий хорошо и понятно рассказывал про город, его значимые события и известных людей. Интересный маршрут
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    продуман и логически выстроен. Хочется отметить у экскурсовода отличное знание исторических данных. Буду ещё обращаться к Дмитрию за экскурсиями по другим городам Подмосковья

  • Л
    Людмила
    18 июня 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города понравился, Дмитрий говорил не
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    только об общеизвестных фактах, которые можно найти в Интернете. Показал город, как живой организм, который развивался, разрушался, и снова восстанавливался! Это и является главным для меня при знакомстве с городами) И все же, исходя из названия экскурсии, мне хотелось бы больше услышать о П. И. Чайковском Это, конечно, увеличит время экскурсии! Но может, стоит подумать? ☺️

    18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города
  • А
    Алла
    19 апреля 2024
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Мы сестрой очень довольны организацией и проведением экскурсии. Дмитрий основательно подошёл к этапу организации поездки, разработал программу с учетом наших
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    пожеланий, дал советы по формированию списка объектов, которые хочется посетить. Более 2-3-х мест, даже, если они находятся недалеко друг от друга посещать не стоит, лучше погулять, насладиться местом. Если набрать много музеев, время остается только для осмотра, и, послушать экскурсовода не получается. За время экскурсии Дмитрий чередовал пешеходную нагрузку с небольшими промежутками отдыха, потом привез нас в кафе. После, с новыми силами продолжили экскурсию. Очень начитанный, эрудированный специалист: колоссальные познания о биографиях писателей, композиторов, художников. Очень вежливый, внимательный к пожеланиям и интересам клиентов, Дмитрий прекрасно знает красивейшие места планеты. В заключении экскурсии привез нас к интересным храмам и живописным местам. В общем, получили разносторонние знания и удовольствие от созерцания природных красот.

  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому свой ключ. Дети и взрослые остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как ответственного, знающего, интеллигентного рассказчика и проводника
    Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому
  • Н
    Наталья
    28 декабря 2023
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Уважаемый Дмитрий! Еще раз используем возможность поблагодарить Вас за незабываемое время, проведенное в Клину. Отмечаем Ваш высокий профессионализм, умение работать
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    с людьми, увлечь, пополнить багаж наших знаний. Несомненно, это Ваше ДЕЛО. Успехов, здоровья, счастья Вам и Вашим близким, мира и спокойствия! Супруги Ермолаевы, Е. И. Клейнерман.

Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Клин: рождение «Щелкунчика»
  2. Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
  3. Клин зовёт
Какие места ещё посмотреть в Клине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Торговые Ряды
  2. Соборная площадь
  3. Успенская Церковь
  4. Воскресенская церковь
  5. Клинское Подворье
  6. Троицкий собор
Сколько стоит экскурсия по Клину в июле 2024
Сейчас в Клине в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 5 067 до 16 450 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Клине на 2024 год для школьников, 43 ⭐ отзыва, цены от 5067₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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