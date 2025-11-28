Когда вы в последний раз катались на тракторе? Никогда?! Пора это исправить! Приглашаем на нашу ферму — в гости к козочкам, поросятам и белому пони. У нас все животные ухоженные и довольные, всех можно кормить и гладить.
Вы узнаете, как корова превращает траву в молоко, как мы сами варим сыр — и попробуете нашу продукцию.
Описание экскурсии
- На нашу ферму вы приедете на тракторе
- Прислушаетесь к сельской тишине
- Узнаете, как устроен быт в большом хозяйстве
- Выясните, как мы управляемся с большим объёмом работы
- Познакомитесь с животными и домашними птицами — покормите, при желании погладите их и сфотографируетесь с ними
- Мы расскажем про наших питомцев и ответим на ваши вопросы
- Объясним, почему у козочек необычной формы глаза и уши
- Как делают сыр
- И многое другое
В конце мы угостим вас фермерским сыром, домашней колбасой и чаем из дровяного самовара.
Организационные детали
- Из Клина к нам можно добраться на машине примерно за полчаса
- Экскурсия подходит для детей любого возраста
- В плохую погоду рекомендуем взять с собой резиновые сапоги
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — подробности в переписке
- По нашему хозяйству вас проведу я сама или мой муж
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Слобода
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Клине
Вместе с супругом мы развиваем семейную ферму в Клинском районе. Мы выращиваем вкусную клубнику и держим коров породы джерси, которые дают жирное жёлтое молоко со вкусом пломбира! На нашей ферме мы
