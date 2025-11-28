Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Когда вы в последний раз катались на тракторе? Никогда?! Пора это исправить! Приглашаем на нашу ферму — в гости к козочкам, поросятам и белому пони. У нас все животные ухоженные и довольные, всех можно кормить и гладить.



Вы узнаете, как корова превращает траву в молоко, как мы сами варим сыр — и попробуете нашу продукцию.