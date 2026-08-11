Мини-группа
до 5 чел.
Тайны одинокой горы: путешествие на Джалгизтобе
Начало: Село Кош-Агач, Горно-Алтайская 11
Расписание: По согласованию с гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Древние стражи Алтая: тайны Тархатинского мегалитического комплекса
Начало: Село Кош-Агач, Горно-Алтайская 11
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце Кош-Агача: на квадроциклах - по секретным тропам Алтая
Добраться до космических пейзажей и священных мест
Начало: В Кош-Агаче
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач в категории «Выездные»
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