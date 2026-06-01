К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
«Отправимся в царство вечных льдов, где лицом к лицу встретимся с первозданной природой»
14 июл в 10:00
20 июл в 10:00
185 000 ₽ за человека
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10%
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Проезжая Республику с севера на юг, мы будем знакомиться с бытом и верованиями коренного населения, историей и памятниками природы»
14 июн в 10:00
5 июл в 10:00
86 000 ₽
96 000 ₽ за человека
Горы в цвету. Маральник на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Согласитесь, наблюдать за просыпающейся после зимнего покоя природой лучше всего не из окна автобуса, а неспешно гуляя по горной тропе, вдыхая весенние ароматы и разглядывая первые распустившиеся цветы»
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
67 500 ₽ за человека
Тропы и дороги Алтая. Треккинги налегке
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Палитра, созданная самой природой, поражает воображение: здесь смешались охристые, кремовые, огненно-оранжевые, шоколадные и глубокие бордовые оттенки глин»
24 июл в 10:00
11 сен в 10:00
75 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач в категории «Природа и пейзажи»
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