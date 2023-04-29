Местные продукты и авторские рестораны, фермерская клубника и лучшие сыры страны, свежайший хлеб и знаменитая соль… В этот тур нужно приезжать очень голодным! В течение всего тура мы будем дегустировать местные вкусности, погружаться в историю костромской кухни и даже отточим наши собственные кулинарные навыки в компании настоящего деревенского жителя. После этого путешествия вы точно сможете смело сказать: «Я знаю Кострому на вкус!».
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Прогулка по центру города, музей сыра и музей сладостей
Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому — это новая электричка комфорт класса "Ласточка", она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:30 в Кострому на станцию "Кострома Новая".
Встреча на станции"Кострома Новая" всех прибывающих по табличке "Название тура".
Знакомство участников и посадка в комфортабельный микроавтобус.
Первая остановка — это центральная площадь города.
Знакомство с Костромским краем начинается от нулевого километра и продолжается через знаменитые торговые ряды, где мы пройдемся по центральному рынку и зайдем в эко-пекарню.
Далее мы направимся к Сусанинскому скверу, где познакомимся с главным его героем — Иваном Сусаниным.
После этого нас ждет обед в лучшем историческом ресторане города, где отведаем русскую кухню по авторским рецептам.
Спустимся по Молочной горе, прогуляемся по набережной города, ведь без великой реки Волги мы не сможем обойтись.
Пройдем сквозь беседку Островского и направимся в музей сладостей, познакомимся с уникальными рецептами по-костромски, узнаем историю кондитерских изделий этого региона и выпьем Иван-чай из местных трав.
Далее по маршруту музей сыра, хотим напомнить, если забыли, или не знали: Кострома — сырная столица России.
Насладившись вкусами Костромы, мы познакомимся с основателем города и не сможем пройти мимо музея ювелирного мастерства, так как Кострома — это еще и ювелирная столица России.
В завершении дня нас ждет заселение в гостиницу в самом сердце города.
Экскурсия на клубничной ферме, рыбное хозяйство
Второй день начинаем с завтрака в гостинице.
Выселение.
Побываем на экскурсии в клубничной ферме за городом, где клубника растет круглый год, продегустируем превосходные вкусы продуктов, сделанных из этой ягоды, познакомимся с сортами и примем участие в небольшом интерактиве.
Следующая остановка — активное рыбное хозяйство.
Мы познакомимся с рыбным производством и продегустируем.
После, побываем в костромской деревушке близ села Сидоровского, где местные жители познакомят вас с деревенской жизнью в русской народной стилистике с интерактивом, проведут обзорную экскурсию, накормят, расскажут про русский быт.
Здесь мы остановимся на обед из русских национальных блюд, примем участие в игрищах.
А далее мы возвращаемся к автобусу и помчим обратно в Кострому на "Ласточку", которая отходит с перрона местного ж/д вокзала в районе 18 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Варианты проживания
Гостиница «Московская застава»
Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Для проведения деловых мероприятий гостиница предоставляет услуги конференц-зала, вместимостью до 50 человек.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волга, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Гостиница «Я - отель»
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. Доехать до аэропорта можно на маршрутке за 10-15 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер и сопровождение на автобусе по туру, описанному в программе
- Экскурсионная программа 3 дня
- Проживание в двухместном номере в отеле 3*
- Питание: завтрак 2 день, обеды 1, 2 дни
- Входные билеты в музеи по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
- Сувениры
- Питание, не указанное в программе: ужины, завтрак в 1 день
- Местная сувенирная и промышленная продукция
- Место начала и завершения?
- Кострома
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.