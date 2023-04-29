1 день

Встреча. Прогулка по центру города, музей сыра и музей сладостей

Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому — это новая электричка комфорт класса "Ласточка", она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:30 в Кострому на станцию "Кострома Новая".

Встреча на станции"Кострома Новая" всех прибывающих по табличке "Название тура".

Знакомство участников и посадка в комфортабельный микроавтобус.

Первая остановка — это центральная площадь города.

Знакомство с Костромским краем начинается от нулевого километра и продолжается через знаменитые торговые ряды, где мы пройдемся по центральному рынку и зайдем в эко-пекарню.

Далее мы направимся к Сусанинскому скверу, где познакомимся с главным его героем — Иваном Сусаниным.

После этого нас ждет обед в лучшем историческом ресторане города, где отведаем русскую кухню по авторским рецептам.

Спустимся по Молочной горе, прогуляемся по набережной города, ведь без великой реки Волги мы не сможем обойтись.

Пройдем сквозь беседку Островского и направимся в музей сладостей, познакомимся с уникальными рецептами по-костромски, узнаем историю кондитерских изделий этого региона и выпьем Иван-чай из местных трав.

Далее по маршруту музей сыра, хотим напомнить, если забыли, или не знали: Кострома — сырная столица России.

Насладившись вкусами Костромы, мы познакомимся с основателем города и не сможем пройти мимо музея ювелирного мастерства, так как Кострома — это еще и ювелирная столица России.

В завершении дня нас ждет заселение в гостиницу в самом сердце города.