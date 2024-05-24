Туры на 3 дня в Костроме

Найдено 12 туров в категории «3-дневные туры» в Костроме, цены от 16 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Начало: Г. Ярославль
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Россия, Кострома
8 мар в 10:00
от 21 500 за человека
Новый год в Костроме
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год в Костроме
Начало: г. Ярославль
29 дек в 10:00
от 18 500 за человека
Новогоднее путешествие по Костроме
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме
Начало: Россия, Кострома
2 янв в 10:00
от 4000033 900 за человека
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
5 янв в 10:00
от 2700023 800 за человека
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Начало: Россия, Кострома
31 дек в 10:00
от 20 800 за человека
Путешествие по Костроме на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Костроме на Рождество
Начало: Кострома
5 янв в 10:00
от 31 500 за человека
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
Начало: г. Ярославль
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 000 за человека
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
30 дек в 10:00
от 42 900 за человека
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
5 янв в 10:00
от 34 900 за человека
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
2 янв в 10:00
от 34 900 за человека
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
от 21 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
    От тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересно. 1 день. В Нерехте, правда, делать нечего. Фабрика игрушек и
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    МК супер. Лучше в 1-й день заехать сразу на фабрику, а потом в Кострому. Шикарный город с шикарными людьми и множеством музеев. 2 день. Вообще не очень понятно было, почему выезд в Плёс так поздно. Мы до отъезда успели обойти пол- Костромы. Мы приехали в Плёс около 15-00,а в 15-00 у половины нашей группы уже должна была быть экскурсия в музее Левитана(музей прекрасный!). Остальная половина группы гуляла в прекрасную погоду и ждала 16-00. Когда экскурсия закончилась у нас и настало наше время пойти прогуляться по Плёсу, начался дикий ливень и ураган… Прогулки не состоялось. Я,как и некоторые люди из тура, очень ждали поездки в Плёс и купили тур чуть ли не только из-за этого города. А в итоге пришлось пережидать ливень в местном культурном центре, город мы не увидели. А этой проблемы можно было избежать, приедь мы хотя бы на 1,5 часа пораньше. 3 день. Не хватило свободного времени в самой Костроме, повторюсь, город просто прекрасный. Про Ярославль… т. к. я там была много раз, то особо не расстроилась, что заехали туда на час всего, но, думаю, другим людям было обидно. Гид Борис-просто лучший.

    От тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересноОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересно
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
    Спасибо большое! Нам все очень понравилось! Все четко, все прекрасно! Наш гид Борис очень интересно все рассказал! Впечатления только положительные 👍👍👍
  • Б
    Белова
    25 апреля 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
    Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный водитель, прекрасное размещение, вкусная
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    еда в колоритных местах, необычные музеи с погружением в старину! Большим плюсом явилась небольшая группа, слаженная и дисциплинированная. С радостью посоветую друзьям и с удовольствием поеду осматривать новые русские места с Вашей компанией! С уважением, Екатерина.

    Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный
  • Т
    Татьяна
    6 апреля 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
    В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений. Во время путешествия мы
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    посетили множество интересных мест, включая Нерехту, Кострому и Ярославль. В каждом городе мы знакомились с его историей, культурой и достопримечательностями. Нерехта — город-музей под открытым небом с деревянными купеческими домами и великолепными ансамблями церквей. Здесь мы посетили Лавровскую фабрику деревянных игрушек и мастер-класс по росписи деревянных сувениров. В Костроме внуку особенно понравились Музей сыра и Музей льна и бересты (замечательный экскурсовод). А в Ярославле - Музей Музыки и время и интерактив в доме губернатора. В целом, путешествие было насыщенным и познавательным. Особо хочется отметить, что было комфортно посещать все экскурсии малочисленной группой в 6 человек. Спасибо!

    В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Отпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав по сайтам наткнулись на 3-х
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    дневный тур по Малому Золотому кольцу с дегустацией, всё было очень хорошо организовано. Отдельное спасибо экскурсоводу и водителю, Вы супер. Много рассказывать нет смысла, чтобы испытать наши эмоции, нужно съездить и посмотреть самим. Были с мужем с 23 по 26 февраля 2024г

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  • Г
    Голубева
    14 марта 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
    Большое Спасибо экскурсоводам, оценка пять баллов.
  • Л
    Людмила
    29 февраля 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Все супер! Гид Сергей Геннадьевич замечательный. Все хорошо организовано, все прошло по плану. Поездка понравилась. Хочу купить тур чуть позже на Байкал. Всем советую туры с Большой Страной.
  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Отличный Гид Сергей и отличный водитель. Все понравилось, спасибо им за работу.
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр
  • А
    Александра
    16 января 2024
    Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
    Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа
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    на следующий день очень интересная как для взрослых, так и для детей) экскурсовод очень добросовестная, с душой все рассказывала и показывала) от тура у нашей семьи остались только положительные эмоции, спасибо огромное! Мы обязательно к вам еще обратимся! 👍

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Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «3-дневные туры»

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