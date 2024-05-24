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Авторский тур
3 дня
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Начало: Г. Ярославль
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Искусство и вкус Костромы. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Россия, Кострома
8 мар в 10:00
от 21 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год в Костроме
Начало: г. Ярославль
29 дек в 10:00
от 18 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Новогоднее путешествие по Костроме
Начало: Россия, Кострома
2 янв в 10:00
от 4000033 900₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
5 янв в 10:00
от 2700023 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Начало: Россия, Кострома
31 дек в 10:00
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Костроме на Рождество
Начало: Кострома
5 янв в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
Начало: г. Ярославль
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
30 дек в 10:00
от 42 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
5 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
2 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
от 21 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна24 мая 2024Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по ВолгеОт тура практически только позитивные воспоминания, было очень познавательно и интересно. 1 день. В Нерехте, правда, делать нечего. Фабрика игрушек и
- ЕЕлена3 мая 2024Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по ВолгеСпасибо большое! Нам все очень понравилось! Все четко, все прекрасно! Наш гид Борис очень интересно все рассказал! Впечатления только положительные 👍👍👍
- ББелова25 апреля 2024Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный водитель, прекрасное размещение, вкусная
- ТТатьяна6 апреля 2024В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений. Во время путешествия мы
- ААнна26 марта 2024Отпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав по сайтам наткнулись на 3-х
- ГГолубева14 марта 2024Большое Спасибо экскурсоводам, оценка пять баллов.
- ЛЛюдмила29 февраля 2024Все супер! Гид Сергей Геннадьевич замечательный. Все хорошо организовано, все прошло по плану. Поездка понравилась. Хочу купить тур чуть позже на Байкал. Всем советую туры с Большой Страной.
- ЕЕлена28 февраля 2024Отличный Гид Сергей и отличный водитель. Все понравилось, спасибо им за работу.
- ИИрина18 января 2024Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
- ААлександра16 января 2024Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «3-дневные туры»
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