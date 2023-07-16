Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома

Выходные на Волге

5
3 отзыва
Программа по дням
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Двухдневный тур на просторах великой русской реки Волги. Вас ждет теплоходная прогулка по Волге и обзорные экскурсии в трех великих городах.

Узнаете особенности ткацкого ремесла прошлых веков и увидите уникальные берестяные и льняные изделия. Полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов и у увидите памятник Ивану Сусанину и В. И. Ленину.
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Ближайшие даты:
5
авг
12
авг
19
авг
26
авг

Что вас ожидает:

Теплоходная прогулка
Теплоходная прогулка
Насладимся красотой великой русской реки и неповторимыми шедеврами природной красоты Плёса
Духовное просвящение
Духовное просвящение
Увидим целительную икону Божией Матери Феодоровской (12 век) и окажемся в монастыре, где Михаила Романова призвали на царский трон
Искусство Левитана
Искусство Левитана
Посетим музей художника в Плёсе, где он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, принесших ему всемирную известность

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулка

10:30-11:15 Прибытие в г. Ярославль.

Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.

Переезд в г. Кострома (~ 1,5 часа).

Обед в кафе города.

Переезд в г. Плёс (~ 1 час).

Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».

В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены — лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.

Экскурсия в музей Левитана — художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.

Теплоходная прогулка по Волге вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса.

При неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места.

Выезд в Кострому (~ 80 км).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулкаПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулкаПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулкаПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулка
2 день

Обзорная экскурсия по Костроме, Богоявленский собор монастыря, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, обзорная экскурсия по Ярославлю. Отъезд

Завтрак в гостинице.

09:30 Сбор в холле (с вещами).

Выезд на экскурсию.

Обзорная экскурсия по городу.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой — выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) — первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.

Экскурсия в Музей льна и бересты.

Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).

Обзорная экскурсия по г. Ярославль.

Вы увидите: Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, церковь Ильи Пророка.

Вы посетите парк "1000-летия Ярославля" и историческую часть города.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

Обзорная экскурсия по Костроме, Богоявленский собор монастыря, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, обзорная экскурсия по Ярославлю. ОтъездОбзорная экскурсия по Костроме, Богоявленский собор монастыря, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, обзорная экскурсия по Ярославлю. ОтъездОбзорная экскурсия по Костроме, Богоявленский собор монастыря, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, обзорная экскурсия по Ярославлю. ОтъездОбзорная экскурсия по Костроме, Богоявленский собор монастыря, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, обзорная экскурсия по Ярославлю. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаВзрослый

Детский

(до 14 лет)

Олд Стрит 4*11 00010 500

(стандарт, мансарда)

Московская застава 3*

Снегурочка 3*

Волга 3*

10 0009 500

Доплата за 1-но местное размещение — 1 000 руб.

Скидка на доп. месте — 500 руб.

Варианты проживания

Олд Стрит 4

1 ночь

Отель "Old Street" находится в Костроме. Для ваших автомобилей есть парковочные места. Уборка производится своевременно. Персонал дружелюбный и доброжелательный и всегда поможет вам с заселением.

Номера оборудованы всем самым необходимым для вашего комфортного проживания. В ванной комнате находятся средства для личной гигиены, фен, набор полотенец. Предоставляется комплект постельного белья.

При отеле есть ресторан, в котором Вас обслужат на высоком уровне, а так же есть бар, в котором представлен широкий ассортимент различных напитков.

Железнодорожный вокзал располагается в 3 км. Ближайшие достопримечательности: Беседка Островского, Романовский музей, Драматический театр, Пожарная каланча.

Олд Стрит 4Олд Стрит 4Олд Стрит 4Олд Стрит 4Олд Стрит 4

Волга 3

1 ночь

Гостиница «Волга» расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.

Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда.

Для проведения деловых мероприятий оборудовано два конференц-зала.

В 258 м - Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м - Государственная филармония, в 575 м - благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта - 6,8 км, до ж/д вокзала - 1,8 км.

Волга 3Волга 3Волга 3Волга 3Волга 3

Снегурочка 3

1 ночь

Гостиница "Снегурочка" был открыта в 2008 году.

К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.

На территории работает ресторан "Метелица", бар, развлекательный комплекс "Терем Снегурочки".

Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.

Здание состоит из трёх этажей и идеально расположен на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.

Снегурочка 3Снегурочка 3Снегурочка 3Снегурочка 3Снегурочка 3

Московская застава 3

1 ночь

Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.

Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.

В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.

Для проведения деловых мероприятий гостиница предоставляет услуги конференц-зала, вместимостью до 50 человек.

Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волга, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

Московская застава 3Московская застава 3Московская застава 3Московская застава 3Московская застава 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице (номера с удобствами)
  • Питание: завтрак и 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
  • Доплата за одноместное размещение
  • Питание, не указанное в программе тура (ужин)
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой предоставляется транспорт в туре?

Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 июля 2023
Организовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведено своевременно, без проблем. Спасибо
Организовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведеноОрганизовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведеноОрганизовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведеноОрганизовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведеноОрганизовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведеноОрганизовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведеноОрганизовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведеноОрганизовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведеноОрганизовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведеноОрганизовано все на хорошем уровне, легко было всё оформить в онлайн-режиме. Забронированы хорошие отели, всё проведено
О
21 июня 2023
Организаторы молодцы, я вместе с мужем ездили по путевке 8 дней "Отдых на Волжских берегах", очень четко все организовано, трансфер, поселили в санаторий "Серебряный плес" в 25 км от Костромы, приезжали за нами вовремя, очень интересные экскурсии. особенно понравилась гид Елизавета.
Е
10 мая 2023
Все вовремя, четко организовано, тайминг соблюдался, вся программа выполнена, несмотря на проблемы с передвижением в Ярославле (перекрытые улицы к Дню Победы).

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