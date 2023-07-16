1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулка

10:30-11:15 Прибытие в г. Ярославль.

Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.

Переезд в г. Кострома (~ 1,5 часа).

Обед в кафе города.

Переезд в г. Плёс (~ 1 час).

Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».

В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены — лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.

Экскурсия в музей Левитана — художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.

Теплоходная прогулка по Волге — вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса.

При неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места.

Выезд в Кострому (~ 80 км).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.