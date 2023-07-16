Выходные на Волге
Узнаете особенности ткацкого ремесла прошлых веков и увидите уникальные берестяные и льняные изделия. Полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов и у увидите памятник Ивану Сусанину и В. И. Ленину.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулка
10:30-11:15 Прибытие в г. Ярославль.
Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.
Переезд в г. Кострома (~ 1,5 часа).
Обед в кафе города.
Переезд в г. Плёс (~ 1 час).
Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».
В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены — лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.
Экскурсия в музей Левитана — художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.
Теплоходная прогулка по Волге — вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса.
При неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места.
Выезд в Кострому (~ 80 км).
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Костроме, Богоявленский собор монастыря, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, обзорная экскурсия по Ярославлю. Отъезд
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор в холле (с вещами).
Выезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по городу.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой — выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) — первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.
Экскурсия в Музей льна и бересты.
Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль.
Вы увидите: Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, церковь Ильи Пророка.
Вы посетите парк "1000-летия Ярославля" и историческую часть города.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослый
Детский
(до 14 лет)
|Олд Стрит 4*
|11 000
|10 500
(стандарт, мансарда)
Московская застава 3*
Снегурочка 3*
Волга 3*
|10 000
|9 500
Доплата за 1-но местное размещение — 1 000 руб.
Скидка на доп. месте — 500 руб.
Варианты проживания
Олд Стрит 4
Отель "Old Street" находится в Костроме. Для ваших автомобилей есть парковочные места. Уборка производится своевременно. Персонал дружелюбный и доброжелательный и всегда поможет вам с заселением.
Номера оборудованы всем самым необходимым для вашего комфортного проживания. В ванной комнате находятся средства для личной гигиены, фен, набор полотенец. Предоставляется комплект постельного белья.
При отеле есть ресторан, в котором Вас обслужат на высоком уровне, а так же есть бар, в котором представлен широкий ассортимент различных напитков.
Железнодорожный вокзал располагается в 3 км. Ближайшие достопримечательности: Беседка Островского, Романовский музей, Драматический театр, Пожарная каланча.
Волга 3
Гостиница «Волга» расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.
Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда.
Для проведения деловых мероприятий оборудовано два конференц-зала.
В 258 м - Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м - Государственная филармония, в 575 м - благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта - 6,8 км, до ж/д вокзала - 1,8 км.
Снегурочка 3
Гостиница "Снегурочка" был открыта в 2008 году.
К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
На территории работает ресторан "Метелица", бар, развлекательный комплекс "Терем Снегурочки".
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположен на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
Московская застава 3
Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Для проведения деловых мероприятий гостиница предоставляет услуги конференц-зала, вместимостью до 50 человек.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волга, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице (номера с удобствами)
- Питание: завтрак и 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
- Доплата за одноместное размещение
- Питание, не указанное в программе тура (ужин)
- Место начала и завершения?
- г. Ярославль
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какой предоставляется транспорт в туре?
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.