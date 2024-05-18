2 дня
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:32 (прибытие «Ласточки» 71...
«В стоимость входят 1 завтрак в отеле и 2 обеда в кафе»
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
17 900₽ за человека
4 дня
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Отведать костромского сыра, своими руками сделать ёлочную игрушку и побывать в тереме Снегурочки
Начало: Кострома, ж/д вокзал, утро
«А затем спустимся в дегустационный подвал, чтобы отведать костромского сыра»
30 дек в 10:00
65 000₽ за человека
3 дня
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
«Приглашаем вас в гастрономическое путешествие по городам Золотого кольца»
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 20 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна18 мая 2024Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
- ТТатьяна3 мая 2024Огромное спасибо за столь интересный тур! Мы с полном восторге! Особую благодарность хотелось бы выразить нашему экскурсоводу Сергею, человеку с иронией, огромным багажом знаний, человеку, очень любящему свою профессию и нас, путешественников, как он любит говорить! 👍
- ККристина3 мая 2024Добрый день! Спасибо за организацию отдыха) Всё понравилось от трансфера до локаций. Очень душевно, позитивно, интересно. За гида отдельное спасибо,
- ММила3 апреля 2024Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
- ААнна26 марта 2024Отпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав по сайтам наткнулись на 3-х
- ААнна22 января 2024Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
- ННаталья31 октября 2023Гастрономический тур по КостромеОрганизация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
- ТТатьяна27 июня 2023Гастрономический тур по КостромеОрганизатором тура по Костроме очень довольны. Ни одной накладки, прекрасные гиды, отличная гостиница, хотя мы забронировали тур очень впритык. Всем искренне советую туры по Костроме с данным оператором. Мы провели прекрасные выходные.
- ИИрина27 июня 2023Гастрономический тур по КостромеСъездили в Кострому и Плес на два дня, а ощущение, как будто неделю путешествовали. И посещение музея сыра, и монастырей,
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит тур в Костроме в сентябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 17 900 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Костромы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024