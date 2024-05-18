Гастрономические туры Костромы

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Костроме, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
На машине
8 отзывов
2 дня
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:32 (прибытие «Ласточки» 71...
«В стоимость входят 1 завтрак в отеле и 2 обеда в кафе»
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
17 900 за человека
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
На автобусе
4 дня
Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
Отведать костромского сыра, своими руками сделать ёлочную игрушку и побывать в тереме Снегурочки
Начало: Кострома, ж/д вокзал, утро
«А затем спустимся в дегустационный подвал, чтобы отведать костромского сыра»
30 дек в 10:00
65 000 за человека
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
«Приглашаем вас в гастрономическое путешествие по городам Золотого кольца»
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 20 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
    читать дальше

    не нужно. Плотная экскурсионная программа, гид Ольга - очень крутая, максимально подстраивается под группу. Маленькая группа - большой плюс, все очень гибко (в рамках разумного:). Отель Бизнес отель - хороший вариант для ночевки. Еще раз спасибо)

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Огромное спасибо за столь интересный тур! Мы с полном восторге! Особую благодарность хотелось бы выразить нашему экскурсоводу Сергею, человеку с иронией, огромным багажом знаний, человеку, очень любящему свою профессию и нас, путешественников, как он любит говорить! 👍
  • К
    Кристина
    3 мая 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Добрый день! Спасибо за организацию отдыха) Всё понравилось от трансфера до локаций. Очень душевно, позитивно, интересно. За гида отдельное спасибо,
    читать дальше

    остроумный, с чувством юмора, внимательный. Давно хотела посетить города Золотого кольца России, а тут еще и с дегустацией угощений. Мечта сбылась) Спасибо вам!

  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
    читать дальше

    Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.

    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Отпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав по сайтам наткнулись на 3-х
    читать дальше

    дневный тур по Малому Золотому кольцу с дегустацией, всё было очень хорошо организовано. Отдельное спасибо экскурсоводу и водителю, Вы супер. Много рассказывать нет смысла, чтобы испытать наши эмоции, нужно съездить и посмотреть самим. Были с мужем с 23 по 26 февраля 2024г

    Отпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав по
  • А
    Анна
    22 января 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший
  • Н
    Наталья
    31 октября 2023
    Гастрономический тур по Костроме
    Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
    Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Гастрономический тур по Костроме
    Организатором тура по Костроме очень довольны. Ни одной накладки, прекрасные гиды, отличная гостиница, хотя мы забронировали тур очень впритык. Всем искренне советую туры по Костроме с данным оператором. Мы провели прекрасные выходные.
  • И
    Ирина
    27 июня 2023
    Гастрономический тур по Костроме
    Съездили в Кострому и Плес на два дня, а ощущение, как будто неделю путешествовали. И посещение музея сыра, и монастырей,
    читать дальше

    и музея Стрельца, экскурсия по Костроме- все было интересно, очень познавательно, при этом не утомительно. А на следующий день- село Красное, паром, Плес и музей Левитана. Поездка была очень впечатляющая!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Гастрономические»

Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
  2. Новогодний тур в Кострому и Плёс для всей семьи: катание в упряжках, мастер-классы и дегустации
  3. Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Какие места ещё посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в сентябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 17 900 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Костромы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
ХорошоТам