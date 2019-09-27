А Аля От всей души хочется поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию. Мы были в Костроме 21.09.19. Благодаря Ларисе мы узнали много чего интересного о Костроме. Хочется пожелать Ларисе всего самого доброго, здоровья и побольше экскурсий. Выбирайте Ларису не пожалеете!!!

С Сергей читать дальше основную программу, и заодно по всем нашим "запросам", заехать в магазины:). Лариса очень помогла записаться в "пиковый период" (8 марта:)) в музеи, сориентировала по городу - после чего было очень легко продолжать самостоятельные прогулки. Спасибо! Огромное спасибо Ларисе за интересную, легкую, позитивную экскурсию! И у взрослых, и у ребенка масса положительных впечатлений! Узнали много нового и познавательного о городе, лосеферме, Ипатьевском монастыре. Успели и посмотреть

Д Дмитрий Я первый раз в городе Кострома. Обратился к услугам гида Ларисы и не пожелел не капли. История города,музеи,театр,рестораны,магазины,предложены были в полном объёме. Всё было на высшем уровне. Друзья рекомендую Ларису,как гида и прекрасного человека. Который дарит информацию,радость людям,подожительные эмоции. Спасибо!!!

А Анна читать дальше о Костроме, вспомнили историю России, Лариса рассказывала интересные факты о знаменитых людях, посещавших город в разные времена. Все было очень хорошо организовано опытным гидом, и мы много успели. Кострома нам так понравилась, что захотелось вернуться в этот город снова. От всей нашей большой группы из Тверской области хочу поблагодарить Ларису за замечательную экскурсию по городу! Лариса прекрасный рассказчик, было очень интересно и познавательно, кроме того, что узнали много нового

М Марина Огромная благодарность Ларисе за прекрасно проведённую экскурсию по Костроме. Влюбить в свой город,показать и рассказать огромное количество информации о нем,ответить на все вопросы-это дано далеко не всем,ноЛариса отлично с этим справилась. Спасибо Вам, Лариса!

Д Данис Всем,кто решил посетить славный город Кострому,рекомендуем обратиться к прекрасному гиду Ларисе. С ней мы провели увлекательную экскурсию по Костроме. Всё прошло на одном дыхании,нам очень понравилось,узнали много интересного об истории города. Огромное спасибо вам,Лариса!