Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме поможет прикоснуться к историческому наследию этого старинного российского города.
Прогуливаясь по тихим улочкам гостеприимного и неспешного городка, вы обязательно проникнетесь атмосферой гармонии и умиротворенности.
Описание экскурсииОбзорная экскурсия в Костроме - Побываем на главной Сусанинской площади, где вы увидите красавицу Пожарную каланчу. - Прогуляемся по самым крупным в стране Торговым рядам. - Совершим прогулку по парку, где ранее раполагался Костромской Кремль, увидим древние валы и посетим восстановленный Богоявленский собор, где находится главная святыня города - икона Феодоровской Пресвятой Богородицы. - Обязательно подойдем к памятнику Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому. -Увидим набережную города с беседкой Островского.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды
- Костромской Кремль
- Смотровая площадка
- Беседка Островского
- Набережная Волги
- Памятники И. Сусанину, Ю. Долгорукому, ювелиру
Что включено
- Услуги экскурсовода на 1.5-2 часа (формат экскурсии может быть как пешеходный, так и авто-пешеходный)
- Помощь в планировании экскурсии, в выборе музеев, гостиниц, кафе, ресторанов (для индивидуальных лиц)
Что не входит в цену
- Аренда транспорта (легковой авто, минивэн, микроавтобус, большой автобус). Стоимость по запросу (возможна предоплата)
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях
- Дополнительное посещение Ипатьевского монастыря (вход, экскурсия и транспорт оплачиваются дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Юрию Долгорукому (ул. Советская,1)
Завершение: Сусанинская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аля
27 сен 2019
От всей души хочется поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию. Мы были в Костроме 21.09.19. Благодаря Ларисе мы узнали много чего интересного о Костроме. Хочется пожелать Ларисе всего самого доброго, здоровья и побольше экскурсий. Выбирайте Ларису не пожалеете!!!
С
Сергей
19 мар 2019
Огромное спасибо Ларисе за интересную, легкую, позитивную экскурсию! И у взрослых, и у ребенка масса положительных впечатлений! Узнали много нового и познавательного о городе, лосеферме, Ипатьевском монастыре. Успели и посмотреть
Д
Дмитрий
14 мар 2019
Я первый раз в городе Кострома. Обратился к услугам гида Ларисы и не пожелел не капли. История города,музеи,театр,рестораны,магазины,предложены были в полном объёме. Всё было на высшем уровне. Друзья рекомендую Ларису,как гида и прекрасного человека. Который дарит информацию,радость людям,подожительные эмоции. Спасибо!!!
А
Анна
19 ноя 2018
От всей нашей большой группы из Тверской области хочу поблагодарить Ларису за замечательную экскурсию по городу! Лариса прекрасный рассказчик, было очень интересно и познавательно, кроме того, что узнали много нового
М
Марина
7 июл 2018
Огромная благодарность Ларисе за прекрасно проведённую экскурсию по Костроме. Влюбить в свой город,показать и рассказать огромное количество информации о нем,ответить на все вопросы-это дано далеко не всем,ноЛариса отлично с этим справилась. Спасибо Вам, Лариса!
Д
Данис
13 июн 2018
Всем,кто решил посетить славный город Кострому,рекомендуем обратиться к прекрасному гиду Ларисе. С ней мы провели увлекательную экскурсию по Костроме. Всё прошло на одном дыхании,нам очень понравилось,узнали много интересного об истории города. Огромное спасибо вам,Лариса!
А
Александр
13 мар 2018
Благодарим Ларису за прекрасно организованную экскурсию по Костроме. Получили огромное удовольствие, узнали много интересных подробностей из жизни Костромы в прошлом, и настоящем. Побольше бы таких знающих и внимательных экскурсоводов в других городах России.
