41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

🏰 Уникальная возможность посетить Костромской Кремль
🐕 Легенды и мифы, связанные с местными жителями
🍪 Дегустация и ароматы костромских пряников
🌉 Великолепные виды на реку и Заволжский район
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми красотами Костромы и комфортно проводить время на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пожарная каланча
Гауптвахта
Дом сенатора Борщова
Бронзовый пёс Бобка
Красные торговые ряды
Большие мучные ряды
Пряничные ряды
Калашные ряды
Памятник Ленину
Описание экскурсии
Веселое знакомство с главными достопримечательностями
Вы погуляете по центральной площади города, рассмотрите «визитную карточку» Костромы — Пожарную каланчу — подниметесь на Гауптвахту, раскроете историю дома сенатора Борщова и погладите знаменитого бронзового пса Бобку. Кроме того, узнаете, что продавали в Красных, Больших мучных, Пряничных и Калашных торговых рядах и познакомитесь с трагической историей знаменитого костромича Ивана Сусанина.
Костромской Кремль
Гуляя по территории бывшего Костромского Кремля, вы услышите, каким он был и почему его разрушили, а также узнаете историю удивительного памятника Ленину. В завершение сделаете чудесные фотографии с высоты кремлевских валов и полюбуетесь видом на реку и Заволжский район.
Занимательные тайны Костромы
Вам предстоит самостоятельно разгадать множество загадок: где ошибся известный живописец Кустодиев, как спрятать целую реку и что за наряд носит костромская Снегурочка. А еще: где в местной тюрьме спрятаны раки и собаки, чем пахнут наши пряники и кто такие «костромские слоны».
Кому подойдет экскурсия
Детям 6-14 лет. Взрослые также станут полноценными участниками экскурсии, поэтому будьте готовы к активному времяпрепровождению!
Организационные детали
Содержание заданий комплектуется в соответствии с возрастом участников
Если вас больше 6 человек, доплата составит 400 рублей за каждого участника
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провела экскурсии для 2292 туристов
Я историк по образованию, педагог-организатор по призванию. Приглашаю исследовать Кострому в игровой форме, активно и весело!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 263 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Коротаева
Оооо! Эмоции бьют через край! Это самая лучшая экскурсия на моей памяти! А я искушенный экскурсант. Спасибо Алисе за восхитительную экскурсию, новые знания и открытия, загадки и легенды! Яркая девушка, читать дальшеуменьшить
энергичная, любящая то, что делает. И делает это на 2000% Я и мои дети получили неописуемое удовольствие от общения с профессионалом, от её умения найти общий язык с людьми разного возраста - впервые мои мальчишки были всецело поглощены процессом, а не разбором мостовой, складыванием камней в карманы и скаканием по дороге. Они слушали Алису, раскрыв рты, во все глаза и уши. Спасибо огромное, Алиса, за ваш вклад и вашу работу! Процветания и новых побед!
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Ирина
Экскурсия была максимально полезной для тех, кто впервые оказался в Костроме. Информативно, эмоционально, интересно. Формат предполагал интерактив с 10-тилетним ребенком и все остались довольны. Дополнительные сведения о том, где можно читать дальшеуменьшить
перекусить, погулять, продегустировать сыры и что прикупить на подарочки - оказались чрезвычайно уместными и нужными. Мы останавливались в Костроме на пару дней и этого вполне достаточно, чтобы сложилось представление о городе. В исполнении Алисы экскурсия была чудесной версией знакомства с городом. А сама Алиса произвела исключительно отрадное впечатление своей доброжелательностью, эрудицией, любовью к своей малой родине и редким умением держать внимание разновозрастных слушателей. Спасибо, Алиса! Ответственно рекомендуем к сотрудничеству.
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Алёна
Выбрали эту экскурсию в самый первый день нашего трёхдневного отдыха в Костроме, как ознакомительную. И остались очень довольны! Экскурсовод Алиса рассказывает очень захватывающе и с юмором, бережно проводит по маршруту, читать дальшеуменьшить
и приоткрывает завесу тайн Костромы. Интересно было как взрослым, так и одиннадцатилетнему школьнику. Да ещё и выполняли по ходу дела задания квеста, отвечали на вопросы. Ну и в конце получили приз! Интересен и формат экскурсии, индивидуально, только для нас. Вполне приемлемая стоимость для семьи или для компании в шесть человек. Алиса также дала нам рекомендации и показала, куда можно сходить в Костроме, чтобы купить вкусности и провести время с пользой.
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М
Марина
Алиса, огромное Вам спасибо за великолепные экскурсии! Обе экскурсии были увлекательные и для взрослых и для детей (Дети 17 и 9 лет сказали, что это лучший экскурсовод за всю довольно насыщенную поездку). Алиса огромнейший профессионал, знающий и любящий город. Невероятно приятная в общении, с легкостью увлекающая и детей и взрослых.
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Е
Елена
Экскурсия - квест с Алисой останется на долгую память у детей, надеюсь и исторические факты тоже запомнятся. Дети не отвлекались от экскурсии ни на секунду, что я вижу впервые за читать дальшеуменьшить
всю нашу практику путешествий. Для взрослых тоже было интересно - факты преподносятся не скучным текстом, а с вопросами и полным вовлечением. Считаю экскурсионный стиль Алисы самым эффективным, особенно если вы с детьми. Узнали много нового о городе и истории при этом не перегрузились сухими датами и историческими именами, все легко на одном дыхании. Рекомендую настоятельно!!!
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И
Инна
Очень понравилась прогулка с Алисой. Были с ребёнком, 9 лет. Отгадывал загадки, материал преподнесен не нудно, а весело и интересно. Обошли основные места в центре. В конце ребенок получил приз, был доволен экскурсией. рекомендуем….