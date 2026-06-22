41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми красотами Костромы и комфортно проводить время на свежем воздухе.

Удивительная экскурсия «Загадки Костромы» предлагает вам погрузиться в атмосферу старинного города, выполняя увлекательные задания и исследуя его главные достопримечательности.Прогулка по центральной площади, знакомство с Пожарной каланчой и Гауптвахтой, а также

посещение дома сенатора Борщова и бронзового пса Бобки - все это ждет вас на этом маршруте. Узнайте, что продавали в Красных и Пряничных торговых рядах, и раскройте трагическую историю Ивана Сусанина. Экскурсия идеально подойдет для детей от 6 до 14 лет, а также взрослых, готовых к активному времяпрепровождению

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Веселое знакомство с главными достопримечательностями

Вы погуляете по центральной площади города, рассмотрите «визитную карточку» Костромы — Пожарную каланчу — подниметесь на Гауптвахту, раскроете историю дома сенатора Борщова и погладите знаменитого бронзового пса Бобку. Кроме того, узнаете, что продавали в Красных, Больших мучных, Пряничных и Калашных торговых рядах и познакомитесь с трагической историей знаменитого костромича Ивана Сусанина.

Костромской Кремль

Гуляя по территории бывшего Костромского Кремля, вы услышите, каким он был и почему его разрушили, а также узнаете историю удивительного памятника Ленину. В завершение сделаете чудесные фотографии с высоты кремлевских валов и полюбуетесь видом на реку и Заволжский район.

Занимательные тайны Костромы

Вам предстоит самостоятельно разгадать множество загадок: где ошибся известный живописец Кустодиев, как спрятать целую реку и что за наряд носит костромская Снегурочка. А еще: где в местной тюрьме спрятаны раки и собаки, чем пахнут наши пряники и кто такие «костромские слоны».

Кому подойдет экскурсия

Детям 6-14 лет. Взрослые также станут полноценными участниками экскурсии, поэтому будьте готовы к активному времяпрепровождению!

Организационные детали