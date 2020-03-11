41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Игровая экскурсия по историческому центру для детей и взрослых

Алиса
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Алиса – ваш гид
Выполняя увлекательные задания и устремляясь на поиски интересных мест, вы раскроете удивительную историю Костромы и ее находчивых жителей.

Энергичные движения и мыслительные упражнения помогут вам ощутить все вкусы, цвета, запахи нашего старинного города и раскрыть его дружелюбный характер!
1800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Советской улице
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У этой экскурсии41 отзыв
5
Загадки Костромы
Загадки Костромы

Что вас ожидает

Веселое знакомство с главными достопримечательностями
Вы погуляете по центральной площади города, рассмотрите «визитную карточку» Костромы — Пожарную каланчу — подниметесь на Гауптвахту, раскроете историю дома сенатора Борщова и погладите знаменитого бронзового пса Бобку. Кроме того, узнаете, что продавали в Красных, Больших мучных, Пряничных и Калашных торговых рядах и познакомитесь с трагической историей знаменитого костромича Ивана Сусанина.

Костромской Кремль
Гуляя по территории бывшего Костромского Кремля, вы услышите, каким он был и почему его разрушили, а также узнаете историю удивительного памятника Ленину. В завершение сделаете чудесные фотографии с высоты кремлевских валов и полюбуетесь видом на реку и Заволжский район.

Занимательные тайны Костромы
Вам предстоит самостоятельно разгадать множество загадок: где ошибся известный живописец Кустодиев, как спрятать целую реку и что за наряд носит костромская Снегурочка. А еще: где в местной тюрьме спрятаны раки и собаки, чем пахнут наши пряники и кто такие «костромские слоны».

Кому подойдет экскурсия

Детям 6-14 лет. Взрослые также станут полноценными участниками экскурсии, поэтому будьте готовы к активному времяпрепровождению!

Организационные детали

  • Содержание заданий комплектуется в соответствии с возрастом участников
  • Если вас больше 6 человек, стоимость экскурсии составит 2000 рублей (7-10 человек) или 2500 рублей (11-20 человек)
Загадки Костромы
Загадки Костромы
Загадки Костромы
Загадки Костромы
Загадки Костромы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Советской улице.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алиса
Алиса
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алиса. Я историк по образованию, педагог-организатор по призванию. Приглашаю исследовать Кострому в игровой форме, активно и весело!
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Кострома встретила нас дождем, но, несмотря на это, 1,5 часа экскурсии с Алисой пролетели незаметно. Материал был интересен не только ребенку 8 лет, но и нам- взрослым. Дочь успела и увидеть архитектуру центра, и прогуляться по торговым рядам, познакомиться с главными памятниками, покормить голубей на центральной площади. Экскурсовод была готова ответить на наши вопросы, приятно, что в российской провинции есть люди, искренне интересующиеся историей и культурой своего города, готовые делиться своими знаниями с приезжими гостями. Рекомендую Алису всем туристам города Костромы.
3 марта 2020
Нам все понравилось! Потерли все, что можно было потереть, загадали кучу желаний, покормили голубей. Были задания для детей, которые они с энтузиазмом выполняли. За это были награждены. Только с погодой не повезло, но на это Алиса повлиять не могла))))))
1 марта 2020
Алиса-замечательный современный гид, буду рекомендовать всем знакомым. Ребёнку и мне было интересно, комфортно, мы узнали много интересных фактов о Костроме.
25 февраля 2020
16 февраля 2020 года для нашей группы детей 3 класса и взрослых состоялась пешеходная экскурсия "Загадки Костромы". Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Алисе за насыщенную, интересную, профессионально выстроенную программу. Все два часа прошли на одном дыхании, все дети и взрослые были вовлечены в процесс, отвечали на вопросы, выполняли задания, наблюдали. Все остались очень довольны! Благодарим за то, что за время экскурсии успели полюбить Кострому и хотим обязательно вернуться!
24 февраля 2020
Отличная экскурсия. Особенно рекомендую семьям с детьми. Наша встреча с Алисой прошла на третий день пребывания в Костроме, когда уже многое посмотрели и прочитали в путеводителях. Тем не менее узнали новые интересные факты из истории города, с удовольствием разгадывали загадки. В честь 23 февраля папа выполнял специальное интеллектуальное задание и был награжден небольшим подарком . Кроме профессиональных навыков, ценно то, что Алиса умеет найти подход к детям, общается тактично и ненавязчиво, легко подстраивается под обстоятельства. Спасибо!
22 февраля 2020
Алиса, удивительный человек и экскурсовод. Открыла для нас и наших детей город Кострому. Нашла подход к детям,Отлично знает город и его историю. Остались самые приятные впечатления!!! Настоящий профессионал своего дела. Всем рекомендую!!
22 февраля 2020
Алиса так душевно подходит к экскурсии, что ни мы, ни дети не в состоянии были оторваться. Очень легко преподнесен материал. Огромное спасибо!
18 февраля 2020
Очень интересная и занимательная экскурсия! Мы узнали много интересного. Алиса не обошла ни одну деталь, нашла ответы на все вопросы и смогла за 2 ветренных февральских часа заинтересовать и детей и взрослых. Спасибо за доброту и знания города. От Риты и Тёмы большие приветы.
17 февраля 2020
Мы приехали в Кострому вместе с детьми 6,8,9лет.Хотелось в обзорной экскурсии соединить взрослых и детей, поэтому выбрали Алису.Не ошиблись!Алиса замечательный рассказчик,любящий свой город. Город ее глазами стал для нас прекрасным и величественным.Дети получили удовольствие от заданий и находок,а взрослые смогли удовлетворить своё любопытство касательно исторических событий,проходивших в Костроме.Алиса прекрасный собеседник,смогла дать исчерпывающие ответы на все вопросы.
13 февраля 2020
С огромным удовольствием хочу поделиться впечатлением об экскурсии. Кострома встретила нас метелью, а Алиса захватывающей экскурсией). В первые 5 минут мне казалось, что больше 30 минут мы с такой погодой не протянем на улице. Но когда мы закончили-я поняла, что прошло почти 2 часа!
Мы были семьей с ребенком 7 лет. И все услышали и увидели очень много. Алиса удивительно легкий, открытый и позитивный человек и увлечённый профессионал! Мы еще точно вернемся летом-много планов впереди! Всем, кто путешествует с детьми-однозначно рекомендуем!
Ещё 31 отзыв

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