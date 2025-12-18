Вы прогуляетесь по историческому центру Костромы, разберетесь в хитросплетениях торговых рядов и запомните, где какие из них расположены.
Узнаете, как кутили и развлекались костромские купцы, какое отношение к «вкусной Костроме» имеют «Мазайские зайцы» и что лежит в деревянном сундуке Костромского фонарщика. Также желающие смогут продегустировать вкуснейшие блюда местной кухни.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы узнаете:
- где находятся Большие и Малые Мучные ряды и в чем их секрет;
- зачем склоны Молочной горы прятали от приехавшего в Кострому императора;
- как кутили и развлекались знаменитые костромские купцы;
- почему Шорные ряды маскируются под «Рыбные»;
- чем питались и как жили костромские зимогоры;
- что наливали завсегдатаям чайной общества трезвости во время «сухого закона»;
- как старинная таможня на берегу Волги повлияла на экологию в Костроме;
- что подавали на стол последнему российскому императору во время его визита в Кострому;
- где находится заветная дверца, за которой готовили особые «обеды с секретом» костромским чиновникам;
- какое отношение к «Вкусной Костроме» имеют «Мазайские зайцы»;
- зачем Костромской фонарщик носит с собой необычный деревянный сундук и что в нем спрятано;
• как наказывали костромских спекулянтов, незаконно вздувавших цены на хлеб в эпоху дефицита… и многое другое! Важная информация:
- Программу можно дополнить дегустацией местных продуктов и напитков (за отдельную плату).
- Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −10 °C.
- Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора.
- Протяженность маршрута — около 3000 шагов.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дегустация местных продуктов и напитков
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Программу можно дополнить дегустацией местных продуктов и напитков (за отдельную плату)
- Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже - 10 °C
- Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора
- Протяженность маршрута - около 3000 шагов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Костромы
