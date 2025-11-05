Мои заказы

Фототур по Красной Поляне

Фотосессия на Красной Поляне — это уникальная возможность сохранить на память часть вашего летнего путешествия и запечатлеть самые яркие моменты отдыха на пленке.

Вместе с профессиональным фотографом вы посетите живописные склоны Красной Поляны, «швейцарские» улочки Розы Хутор и лучшие смотровые площадки, которые станут идеальным фоном для ваших фото!
5
16 отзывов
Описание фото-прогулки

Что вас ожидает:На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии. На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.

Вечернее закатное время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная Поляна
  • Роза Хутор набережная
  • Смотровые площадки
Что включено
  • Фотосессия
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Вечернее закатное время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
А
Александр
5 ноя 2025
Мы посмотрели Красную поляну и Розу хутор. Еще несколько смотровых пощадок. Огромное спасибо, Илье! Он вовремя приехал, по допоге все рассказал, я очень люблю задавать вопросы, на что он качественно
читать дальше

отвечал. Моя вся семья под впечатлением от увиденного. Поляна реально меняет шаблоны красоты. Через несколько дней после нашей поездки мы получили фото, реальность превзошла ожидание. Фотки все сочные, ерассивые с хорошо подобраными ракурсами. Илья огромное Вам, спасибо!

Н
Наталья
15 апр 2025
Отлично провели время с ребенком! Илья – внимательный, вежливый и интересный гид. Спасибо за чудесный день!
А
Александра
4 мар 2025
Все было просто замечательно! Интересные истории, потрясающие фото. Всем советую!
С
Сергей
20 янв 2025
Благодарю за познавательную экскурсию! Илья создал дружескую атмосферу, учел все пожелания. Настоящий профессионал!
М
Мария
8 дек 2024
Фотопутешествие прошло идеально! Илья – талантливый фотограф и увлекательный рассказчик. Фото и настроение – на пятерку!
И
Игорь
14 ноя 2024
Волшебный день, отличные фото! Обязательно обратимся снова. Рекомендую!
О
Ольга
5 окт 2024
Спасибо за незабываемое приключение! Илья быстро организовал съемку, интересно рассказал о Красной Поляне. Фото получили быстро – все супер!
А
Артем
22 сен 2024
Сфотографировались в разных местах – снимки атмосферные и их много! Спасибо за крутые ракурсы. Вернемся еще!
И
Игорь
28 авг 2024
Благодарю за очень интересную и познавательную экскурсию! Время проведено в дружественной и непринуждённой обстановке. Всё было чётко и информативно. Были учтены все мои пожелания. Илья- профессионал своего дела. Фотографии прислали уже через неделю.
Е
Елена
18 авг 2024
Великолепная прогулка с потрясающими видами! Очень рекомендую. 😊
Д
Дмитрий
3 июл 2024
Спасибо Илье за прекрасный день! Подача информации легкая, без навязчивости. Учел погоду и наши пожелания. Фото получили быстро – все на высшем уровне!
Т
Татьяна
1 июл 2024
Большое спасибо за яркие и сочные фотографии.
А
Анна
12 мая 2024
Отличная экскурсия! Илья – настоящий профессионал, быстро прислал красивые фото. Остались в восторге!
Н
Никита
9 мая 2024
Мне все очень понравилось. История Красной Поляны была рассказана очень интересно. А фотографии просто потрясающие.
Е
Елена
17 фев 2024
Были с мужем на экскурсии с гидом-фотографом Ильей! Узнали массу интересных фактов о Красной поляне, увидели красивые места. Илья отличный собеседник и рассказчик и чудесный фотограф! Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Все фотографии прислали вовремя.

Входит в следующие категории Красной поляны

