Фотосессия на Красной Поляне — это уникальная возможность сохранить на память часть вашего летнего путешествия и запечатлеть самые яркие моменты отдыха на пленке.
Вместе с профессиональным фотографом вы посетите живописные склоны Красной Поляны, «швейцарские» улочки Розы Хутор и лучшие смотровые площадки, которые станут идеальным фоном для ваших фото!
Описание фото-прогулкиЧто вас ожидает:На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии. На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.
Вечернее закатное время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная Поляна
- Роза Хутор набережная
- Смотровые площадки
Что включено
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Вечернее закатное время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
5 ноя 2025
Мы посмотрели Красную поляну и Розу хутор. Еще несколько смотровых пощадок. Огромное спасибо, Илье! Он вовремя приехал, по допоге все рассказал, я очень люблю задавать вопросы, на что он качественно
Н
Наталья
15 апр 2025
Отлично провели время с ребенком! Илья – внимательный, вежливый и интересный гид. Спасибо за чудесный день!
А
Александра
4 мар 2025
Все было просто замечательно! Интересные истории, потрясающие фото. Всем советую!
С
Сергей
20 янв 2025
Благодарю за познавательную экскурсию! Илья создал дружескую атмосферу, учел все пожелания. Настоящий профессионал!
М
Мария
8 дек 2024
Фотопутешествие прошло идеально! Илья – талантливый фотограф и увлекательный рассказчик. Фото и настроение – на пятерку!
И
Игорь
14 ноя 2024
Волшебный день, отличные фото! Обязательно обратимся снова. Рекомендую!
О
Ольга
5 окт 2024
Спасибо за незабываемое приключение! Илья быстро организовал съемку, интересно рассказал о Красной Поляне. Фото получили быстро – все супер!
А
Артем
22 сен 2024
Сфотографировались в разных местах – снимки атмосферные и их много! Спасибо за крутые ракурсы. Вернемся еще!
И
Игорь
28 авг 2024
Благодарю за очень интересную и познавательную экскурсию! Время проведено в дружественной и непринуждённой обстановке. Всё было чётко и информативно. Были учтены все мои пожелания. Илья- профессионал своего дела. Фотографии прислали уже через неделю.
Е
Елена
18 авг 2024
Великолепная прогулка с потрясающими видами! Очень рекомендую. 😊
Д
Дмитрий
3 июл 2024
Спасибо Илье за прекрасный день! Подача информации легкая, без навязчивости. Учел погоду и наши пожелания. Фото получили быстро – все на высшем уровне!
Т
Татьяна
1 июл 2024
Большое спасибо за яркие и сочные фотографии.
А
Анна
12 мая 2024
Отличная экскурсия! Илья – настоящий профессионал, быстро прислал красивые фото. Остались в восторге!
Н
Никита
9 мая 2024
Мне все очень понравилось. История Красной Поляны была рассказана очень интересно. А фотографии просто потрясающие.
Е
Елена
17 фев 2024
Были с мужем на экскурсии с гидом-фотографом Ильей! Узнали массу интересных фактов о Красной поляне, увидели красивые места. Илья отличный собеседник и рассказчик и чудесный фотограф! Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Все фотографии прислали вовремя.
