Илья проводит ещё 1 экскурсию

Ваш идеальный мини-поход
Наши треки никогда не похожи друг на друга — ведь они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Но вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не только уголкам Красной Поляны.
Захватывающие пейзажи Красной Поляны
Наш путь лежит от центра поселка через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор ⛰️ — с них вам откроются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо. Мы пройдем через три знаковых места:
Кроме того, я проведу вас по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времен черкесов, другие проложили для мотоциклистов. Встречаются и незаметные с широких дорог точки, с которых здорово наблюдать за поселком в низине. А еще с апреля по ноябрь можно забраться выше — к водопаду Кейва.