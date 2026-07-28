Илья проводит ещё 1 экскурсию

Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Бывали вы в горах или нет, этот однодневный поход станет для вас открытием! Вы пройдете мимо современных отелей к деревенским домам. Чуть усилий, и вот уже вместо шума машин — шелест воды в ручьях и пение птиц. Зимой окажетесь в замершем лесу, летом найдете фруктовые сады. И в любое время года сделаете фантастические фото и узнаете интересные факты о крае.
Наши треки никогда не похожи друг на друга — ведь они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Но вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не только уголкам Красной Поляны.
Захватывающие пейзажи Красной Поляны
Наш путь лежит от центра поселка через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор — с них вам откроются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо. В зависимости от времени года, мы пройдём через знаковое место:
Кругозор Ефремова — точка, названная в честь краеведа и географа, который искренне любил эти места и работал гидом. Я расскажу о нем подробнее, а также об освоении Красной Поляны после Кавказской войны, о развитии курорта и о том, как 100 лет назад первые советские туристы ходили по этим же тропам.
Дольмены — древние каменные сооружения, предположительно погребальные. Особенно удобно посмотреть на них жарким летним днем, поднимаясь вдоль реки Бешенка к холодной горной купели.
Турбаза Министерства Обороны в окружении леса: здесь вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и некоторой заброшенности. Увидите старые дачи и заглянете на великолепную смотровую площадку.
Водопад Кейва — полноводен круглый год, даже когда купные водопады пересохли. Поднимаемся к нему с апреля по ноябрь. Отлично освежает и заряжает энергией.
С июня по сентябрь за отдельную плату доступен подъём на хребет Ачишхо к озеру Зеркальное и лучшей в Красной Поляне смотровой площадке. Очень спортивно пешком или комфортно на внедорожнике.
Кроме того, я проведу вас по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времён черкесов, другие проложили для мотоциклистов. Встречаются и незаметные с широких дорог точки, с которых здорово наблюдать за поселком в низине.
Организационные детали
Наш поход займёт 3-4 часа с перерывами на фотографии и отдых. В холодное время я угощу вас горячим чаем
Наденьте кроссовки или ботинки с неплоской и нескользкой подошвой
Вход в Сочинский нацпарк оплачивается отдельно (при необходимости) — 300 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2400 ₽
Дети до 16 лет
1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Красная Полян
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 375 туристов
Привет! Хотим показать всем красоту мест, где мы живём. Зовём вас в комфортные походы. У нас продуманные маршруты, живые разговоры, приятные мелочи, яркие фотографии.
Гиды нашей команды много лет делятся своей любовью к природе, и отвечают за вашу безопасность.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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1
–
Ксения
Нам очень понравилась прогулка к водопаду! С Ксенией было легко и приятно общаться. Узнали много интересного об этих местах. Так же получили информацию о других интересных маршрутах. Теперь знаем куда еще надо обязательно попасть. Спасибо огромное!
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А
Алексей
Ходили с гидом Ксения на водопад Кейва. Всем понравилось. Гид отлично знает маршрут, подстраивает скорость движения под группу, у водопада угостила вкусным чаем с вкусняшками)
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С
Светлана
Только положительные эмоции. Огромная благодарность Ксении как гиду! Дети в восторге!
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Марина
Встретились вовремя, легко и спокойно пошли в своем темпе по тропе до водопада! Ксения любезно предоставила мне свои трекинг- палки, много говорили о природе, растениях, животных, просто о жизни! Дошли читать дальшеуменьшить
до водопада Кейва, выпили вкуснейшего травяного чая, приготовленного Ксенией! Мне было комфортно и просто. Видно, что Ксения опытный гид, много знающая и понимающая горы и лес, поэтому я чувствовала себя уверенно что все будет ок! Все так и вышло как ожидалось! Однозначно рекомендую!
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Инна
Все отлично прошло, гид Игорь, позвонив,уточнил все детали. Маршрут был интересный, мне даже дали палки для ходьбы, с ними гораздо легче преодолевать путь, особенно, где грязно и скользко Группа, к читать дальшеуменьшить
счастью,была небольшая, но было интересно. Уточнили все нюансы, поскольку я новичок, поход был адаптирован под всех участников. Мы преодолели высоту 110 м и далее отправились на водопад. Всем желаю приятного и активного отдыха!!!
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Е
Елена
Было очень интересно, красивые места и тропы. Все понравилось
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