Илья проводит ещё 1 экскурсию

Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!

Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой

Илья
Илья – Гид из Красной поляны
Бывали вы в горах ⛰️ или нет, этот однодневный поход станет для вас открытием! Вы пройдете мимо современных отелей к деревенским домам.

Чуть усилий, и вот уже вместо шума машин — шелест воды в ручьях и пение птиц.

Зимой окажетесь в белоснежном лесу 🌲, летом найдете фруктовые сады.

И в любое время года сделаете фантастические фото и узнаете интересные факты о крае.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 3 900 ₽ за экскурсию

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Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!

Что вас ожидает

Ваш идеальный мини-поход
Наши треки никогда не похожи друг на друга — ведь они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Но вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не только уголкам Красной Поляны.

Захватывающие пейзажи Красной Поляны
Наш путь лежит от центра поселка через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор ⛰️ — с них вам откроются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо. Мы пройдем через три знаковых места:

  • Кругозор Ефремова — точка, названная в честь краеведа и географа, который искренне любил эти места и работал гидом. Я расскажу о нем подробнее, а также об освоении Красной Поляны после Кавказской войны, о развитии курорта и о том, как 100 лет назад первые советские туристы ходили по этим же тропам.
  • Дольмены — древние каменные сооружения, предположительно погребальные. Особенно удобно посмотреть на них жарким летним днем, поднимаясь вдоль реки Бешенка к холодной горной купели.
  • Турбаза Министерства Обороны в окружении леса: здесь вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и некоторой заброшенности. Увидите старые дачи и заглянете на великолепную смотровую площадку.

Кроме того, я проведу вас по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времен черкесов, другие проложили для мотоциклистов. Встречаются и незаметные с широких дорог точки, с которых здорово наблюдать за поселком в низине. А еще с апреля по ноябрь можно забраться выше — к водопаду Кейва.

Организационные детали

  • Наш поход займет около 4 часов с перерывами на фотографии 📸 и отдых. В холодное время я угощу вас горячим чаем.
  • Вам потребуется удобная спортивная обувь с хорошим протектором
Начало и место завершения
🚩 в поселке Красная Поляна
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!
Хайкинг в Красной поляне — красота круглый год!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Привет! Меня зовут Илья и я путешественник. Покатался по России, по Европе, жил в разных городах. А теперь хочу поделиться своими ощущениями и показать необычные места. Как и вы, я люблю природу и умею находить потрясающие пейзажи. Никогда не проводил массовых экскурсий, поэтому вы не устанете от бесконечного потока механических слов, но будете видеть и слышать, ощущать места, в которых окажетесь.
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Илья проводит ещё 1 экскурсию

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