Илья проводит ещё 1 экскурсию

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Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год

Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Бывали вы в горах или нет, этот однодневный поход станет для вас открытием! Вы пройдете мимо современных отелей к деревенским домам. Чуть усилий, и вот уже вместо шума машин — шелест воды в ручьях и пение птиц. Зимой окажетесь в замершем лесу, летом найдете фруктовые сады. И в любое время года сделаете фантастические фото и узнаете интересные факты о крае.
5
15 отзывов
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год

Описание экскурсии

Ваш идеальный мини-поход

Наши треки никогда не похожи друг на друга — ведь они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Но вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не только уголкам Красной Поляны.

Захватывающие пейзажи Красной Поляны

Наш путь лежит от центра поселка через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор — с них вам откроются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо. В зависимости от времени года, мы пройдём через знаковое место:

  • Кругозор Ефремова — точка, названная в честь краеведа и географа, который искренне любил эти места и работал гидом. Я расскажу о нем подробнее, а также об освоении Красной Поляны после Кавказской войны, о развитии курорта и о том, как 100 лет назад первые советские туристы ходили по этим же тропам.
  • Дольмены — древние каменные сооружения, предположительно погребальные. Особенно удобно посмотреть на них жарким летним днем, поднимаясь вдоль реки Бешенка к холодной горной купели.
  • Турбаза Министерства Обороны в окружении леса: здесь вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и некоторой заброшенности. Увидите старые дачи и заглянете на великолепную смотровую площадку.
  • Водопад Кейва — полноводен круглый год, даже когда купные водопады пересохли. Поднимаемся к нему с апреля по ноябрь. Отлично освежает и заряжает энергией.

С июня по сентябрь за отдельную плату доступен подъём на хребет Ачишхо к озеру Зеркальное и лучшей в Красной Поляне смотровой площадке. Очень спортивно пешком или комфортно на внедорожнике.

Кроме того, я проведу вас по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времён черкесов, другие проложили для мотоциклистов. Встречаются и незаметные с широких дорог точки, с которых здорово наблюдать за поселком в низине.

Организационные детали

  • Наш поход займёт 3-4 часа с перерывами на фотографии и отдых. В холодное время я угощу вас горячим чаем
  • Наденьте кроссовки или ботинки с неплоской и нескользкой подошвой
  • Вход в Сочинский нацпарк оплачивается отдельно (при необходимости) — 300 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2400 ₽
Дети до 16 лет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Красная Полян
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 375 туристов
Привет! Хотим показать всем красоту мест, где мы живём. Зовём вас в комфортные походы. У нас продуманные маршруты, живые разговоры, приятные мелочи, яркие фотографии. Гиды нашей команды много лет делятся своей любовью к природе, и отвечают за вашу безопасность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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Ксения
Нам очень понравилась прогулка к водопаду! С Ксенией было легко и приятно общаться. Узнали много интересного об этих местах. Так же получили информацию о других интересных маршрутах. Теперь знаем куда еще надо обязательно попасть. Спасибо огромное!
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А
Ходили с гидом Ксения на водопад Кейва. Всем понравилось. Гид отлично знает маршрут, подстраивает скорость движения под группу, у водопада угостила вкусным чаем с вкусняшками)
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С
Только положительные эмоции. Огромная благодарность Ксении как гиду! Дети в восторге!
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Марина
Встретились вовремя, легко и спокойно пошли в своем темпе по тропе до водопада! Ксения любезно предоставила мне свои трекинг- палки, много говорили о природе, растениях, животных, просто о жизни! Дошли
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до водопада Кейва, выпили вкуснейшего травяного чая, приготовленного Ксенией! Мне было комфортно и просто. Видно, что Ксения опытный гид, много знающая и понимающая горы и лес, поэтому я чувствовала себя уверенно что все будет ок! Все так и вышло как ожидалось! Однозначно рекомендую!

Встретились вовремя, легко и спокойно пошли в своем темпе по тропе до водопада! Ксения любезно предоставила
Встретились вовремя, легко и спокойно пошли в своем темпе по тропе до водопада! Ксения любезно предоставила
Встретились вовремя, легко и спокойно пошли в своем темпе по тропе до водопада! Ксения любезно предоставила
Встретились вовремя, легко и спокойно пошли в своем темпе по тропе до водопада! Ксения любезно предоставила
Встретились вовремя, легко и спокойно пошли в своем темпе по тропе до водопада! Ксения любезно предоставила
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Инна
Все отлично прошло, гид Игорь, позвонив,уточнил все детали. Маршрут был интересный, мне даже дали палки для ходьбы, с ними гораздо легче преодолевать путь, особенно, где грязно и скользко Группа, к
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счастью,была небольшая, но было интересно. Уточнили все нюансы, поскольку я новичок, поход был адаптирован под всех участников. Мы преодолели высоту 110 м и далее отправились на водопад. Всем желаю приятного и активного отдыха!!!

Все отлично прошло, гид Игорь, позвонив,уточнил все детали. Маршрут был интересный, мне даже дали палки для
Все отлично прошло, гид Игорь, позвонив,уточнил все детали. Маршрут был интересный, мне даже дали палки для
Все отлично прошло, гид Игорь, позвонив,уточнил все детали. Маршрут был интересный, мне даже дали палки для
Все отлично прошло, гид Игорь, позвонив,уточнил все детали. Маршрут был интересный, мне даже дали палки для
Все отлично прошло, гид Игорь, позвонив,уточнил все детали. Маршрут был интересный, мне даже дали палки для
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Е
Было очень интересно, красивые места и тропы. Все понравилось
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