Фотосессии на Красной поляне с личным фотографом

Найдено 6 экскурсий в категории «Фотопрогулки» на Красной поляне, цены от 3 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
«Фотопрогулка среди вершин и лесов»
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
3 отзыва
Фотосессия в живописных уголках Красной Поляны и Розы Хутор
Захватывающая фото-прогулка по Красной Поляне и Розе Хутор, где каждый кадр - это история, запечатленная среди гор
Начало: Роза Хутор
«Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы»
21 июня в 16:00
22 июня в 16:00
1311111 800 за всё до 4 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
3 отзыва
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
«Сделаем привал, устроим фотосессию и попьем ароматный чай»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
«У водопада вас ждет привал с чаепитием и фотосессией: я найду лучшие ракурсы и поймаю в объектив ваши впечатления от природы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия
Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
«Фотосессия и практики медитации»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 9 285 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре
Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас
Начало: В Розе Хутор
«Фотосессия на прогулке или во время катания»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
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    природе Розы Хутор и округи. Многого я не знала. Фотографии просто замечательные! В этот же день вечером отредактированные были у меня! Бесконечная благодарность! Рекомендую всем!

  • Г
    Глеб
    10 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
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    просьбе). Впервые с ними шел и было очень удобно, теперь только с ними буду прогулки такие делать. Ну и Кирилл же фотограф. Честно говоря не знал, что на выходе получится. Но результат предвосхитил ожидания. Фото прикладываю (ps есть также и без вотермарка) Отзывов немного, не знаю почему, но присмотритесь, когда будете выбирать с кем идти. И для меня было плюсом, что по минимуму было рассказов и можно было слушать тишину и себя.

  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Не плохая прогулка по улице города. .
  • В
    Вера
    5 сентября 2023
    На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
    Очень впечатляющий поход! Именно поход, не экскурсия и не прогулка, потому что он реально физически непростой, даже для меня, спортсменки.
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    Но я искала именно такой. А какие виды открываются с разных точек маршрута! Фотографии не передают масштабов увиденного, но! Артём, мой гид на маршруте, действительно, фотограф-профессионал высокого уровня, сделал очень красивые фотки. Огромное спасибо ему за поход. Всем сильным и любящим горы очень рекомендую этот маршрут.

  • Д
    Дарья
    4 сентября 2023
    На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
    Маршрут и правда не простой но посильный! Чудесные виды открываются! Спасибо большое за целое путешествие в мир гор!
  • С
    Светлана
    26 августа 2023
    Фотосессия в Красной Поляне
    Второй раз за 3 года гуляли с Ильёй на фотопрогулке. Маршруты разные, оба очень понравились)). Фотограыировались в нескольких локациях, получились очень антуражные фотографии. Около 400 штук! Очень благодарны за интересные фотографии, хорошо пойманные ракурсы. Обязательно вернемся))
  • Е
    Елена
    19 ноября 2022
    Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
    Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
  • М
    Мария
    11 ноября 2022
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Все очень познавательно и интересно!)
  • Д
    Дария
    9 ноября 2022
    Фотосессия в Красной Поляне
    Огромное спасибо за чудесное приключение))) Я обратилась к Илье с просьбой о фотосессии совершенно спонтанно, с утра в день мероприятия, а
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    уже в 14.00, как и обещал, Илья приехал из Сочи в Красную Поляну за нами. Илья - замечательный рассказчик, мы узнали много интересного и забавного про Красную поляну и Розу хутор. Мы побывали на нескольких интересных точках, куда точно не попали бы без Ильи. Т. о. мы получили и отличную экскурсию, и удовольствие от процесса фотосессии и большое количество красивых снимков. Также хочу отметить, что Илья - очень заботливый гид: у него в машине есть и бинокль, и альбом старинных снимков Сочи и Красной поляны, а также, всякие мелочи, которые могут понадобится туристам. Особенно мне понравилось, с каким уважением и теплотой Илья рассказывал нам о Краснодарском крае, о его истории, о людях, о традициях и особенностях)) мы обязательно вернемся к Илье на экскурсию на чайные плантации)))) А фотографии мы получили на 3й день!

    Огромное спасибо за чудесное приключение)))
  • Н
    Надежда
    28 августа 2022
    Фотосессия в Красной Поляне
    Очень довольны фото-прогулкой! 1) Разнообразные локации, которые находятся на самом деле д остаточно близко друг от друга 2) Работа фотографа с командой
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    - чувствуешь себя моделью и все проходит легко и непринужденно 3) Отсутствие чужих людей на фото даже в людных местах. Это магия! 4) Интересные рассказы про те места, которые мы проезжали и где снимались. 5) Бонусный видео-ролик стал завершающим приятным сюрпризом. Как итог - сказочно провели время, быстро получили замечательные фото, хочется поработать вместе и в следующий приезд. Очень рекомендую!

    Очень довольны фото-прогулкой!Очень довольны фото-прогулкой!Очень довольны фото-прогулкой!Очень довольны фото-прогулкой!Очень довольны фото-прогулкой!Очень довольны фото-прогулкой!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
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  3. Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
  4. Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
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Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 990 до 11 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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