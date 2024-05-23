1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
1.5 часа
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
«Фотопрогулка среди вершин и лесов»
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в живописных уголках Красной Поляны и Розы Хутор
Захватывающая фото-прогулка по Красной Поляне и Розе Хутор, где каждый кадр - это история, запечатленная среди гор
Начало: Роза Хутор
«Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы»
21 июня в 16:00
22 июня в 16:00
1311111 800₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
«Сделаем привал, устроим фотосессию и попьем ароматный чай»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
«У водопада вас ждет привал с чаепитием и фотосессией: я найду лучшие ракурсы и поймаю в объектив ваши впечатления от природы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
12 часов
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия
Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
«Фотосессия и практики медитации»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 9 285₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре
Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас
Начало: В Розе Хутор
«Фотосессия на прогулке или во время катания»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
- ГГлеб10 мая 2024Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
- ССергей5 ноября 2023Не плохая прогулка по улице города. .
- ВВера5 сентября 2023Очень впечатляющий поход! Именно поход, не экскурсия и не прогулка, потому что он реально физически непростой, даже для меня, спортсменки.
- ДДарья4 сентября 2023Маршрут и правда не простой но посильный! Чудесные виды открываются! Спасибо большое за целое путешествие в мир гор!
- ССветлана26 августа 2023Второй раз за 3 года гуляли с Ильёй на фотопрогулке. Маршруты разные, оба очень понравились)). Фотограыировались в нескольких локациях, получились очень антуражные фотографии. Около 400 штук! Очень благодарны за интересные фотографии, хорошо пойманные ракурсы. Обязательно вернемся))
- ЕЕлена19 ноября 2022Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
- ММария11 ноября 2022Все очень познавательно и интересно!)
- ДДария9 ноября 2022Огромное спасибо за чудесное приключение))) Я обратилась к Илье с просьбой о фотосессии совершенно спонтанно, с утра в день мероприятия, а
- ННадежда28 августа 2022Очень довольны фото-прогулкой! 1) Разнообразные локации, которые находятся на самом деле д остаточно близко друг от друга 2) Работа фотографа с командой
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 990 до 11 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Красной поляны, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024