Приглашаю вас отправиться в однодневное путешествие по Абхазии.
В этой экскурсии мы совместим приятное с полезным — знакомство с чудесной страной души и отдых в термальных источниках на природе.
За один день вы увидите все главные достопримечательности — ресторан Гагрипш, знаменитую Колоннаду, набережную Сухума, ущелье Черниговка. А дальше у вас будет два часа для купания в термальных источниках.
Описание экскурсииОб экскурсии: В этой поездке Страна души раскроется как прекрасная природная красавица. Вас ожидает целый комплекс мероприятий с целебными водами, грязями и умиротворительной прогулкой в ущелье. Почувствуете пользу от проведенного времени в воде, в термальном источнике. Попутно посетите в курортные города, где познакомитесь с их историей и главными символами. Гагра В знаменитом курорте вы погуляете по 100-летнему Приморскому парку и рассмотрите растения с разных уголков планеты. Послушаете истории о принце Ольденбургском, изменившем судьбу Гагр. Увидите знаменитый ресторан Гагрипш, на его фоне у вас получатся прекрасные фотоснимки. Завтрак и дегустации Горячий чаек, блины и сгущенка будут вас ожидать в комфортной беседке. После завтрака попробуете алкогольную и медовую продукцию. Сухум В программе средневековая Анакопийская крепость, променад по парку, набережной, фотосессия с фонтаном и грифонами в самом центре столицы Абхазии. Ущелье Черниговка Ущелье возле поселения Черниговка — одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Это место облагорожено и абсолютно безопасно для прогулки. Достопримечательность представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Камни здесь местами голые, местами поросли мхом. На берегах растет пышная субтропическая зелень. Местами речные пороги превращаются в небольшие водопады. Термальные ванны в селе Кындыг Природный комплекс, состоящий из скважин с минеральной водой для питья и открытых минеральных источников для принятия ванн и гидромассажа с целебными грязями. Есть раздевалки и места для отдыха, все стекающие источники оборудованы лежаками и скамейками. Лечебный эффект оказывают термальные воды с лечебными грязями на организм (даже после кратковременных процедур), и сможете испытать его на себе. Вечерняя колоннада в Гаграх На обратном пути у вас будет еще одна остановка в Гаграх, на знаменитой колоннаде. В вечернее время она горит разноцветными огнями. Организационные моменты:
- Дегустация включена в стоимость.
- Обед вы оплачиваете самостоятельно. Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны.
Ежедневно в 6:45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Мандариновый сад (в осенне - зимнее время)
- Сад мимоз, лимонов и апельсин (в весеннее время)
- Посещение Драндского Собора 7 века (по желанию)
- Сад Глициний в Новом Афоне
- Тарзанка и подвесной мост (по желанию)
- Столица Абхазии - Сухуми
- Знаменитый фонтан с Грифонами
- Ущелье Черниговка (по желанию)
- Горячий - термальный источник Кындык
- Вечерняя колоннада в городе Гагра
Что включено
- Страховка
- Завтрак - чай с булочкой
- Сопровождение дипломированного экскурсовода
- Трансфер в обе стороны (выбирайте по типу билета)
- Дегустация вина, меда, сыра и мяса
Что не входит в цену
- Обед
- Вход в термальный комплекс: взрослый - 300 руб., детский - 200 руб.
- Драндский собор XI в: 300 руб.
- Экологический сбор в ущелье Черниговка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Завершение: Сочи, Адлер (Сириус), Красная поляна: ваш отель или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Майя
24 ноя 2025
Экскурсия очень интересная! Посетили много отличных мест! Организация на вышем уровне! Всегда пользуемся услугами Спутника. Ни разу не подвели!
Л
Лариса
17 ноя 2025
Ставлю 5, хотя, к сожалению, не удалось поехать на запланированную экскурсию в Абхазию. Обязательно обращусь в вашу компанию!
О
Ольга
9 ноя 2025
Отличная экскурсия, все четко организовано, интересные локации. Желательно чуть больше времени на Сухум, можно даже за счет термальных источников или Черниковки!
О
Ольга
24 окт 2025
Отличный тур. Год назад ездили с Sputnik8 в Кындыг и нам очень понравилось. В этом году не раздумывая поехали снова. Так много живописных мест посетили… Вместо Нового Афона заезжали в Черниговское ущелье - это непередаваемые эмоции. Рекомендую тур.
К
КАЛАБИНА
23 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Все четко, слаженно, никаких задержек в плане организации. Гиды вели все время буквально как воспитатели в детском саду) все были под их присмотром и руководством.
Л
Лариса
23 окт 2025
Экскурсовод Мадей- грамотный, эрудированный, эмоциональный человек. И самое главное, очень позитивный и жизнерадостный. А это самые главные качества человека, которые нужны для организации и проведения экскурсий. Спасибо большое. Всегда нужны такие экскурсоводы. Поэтому экскурсия прошла на одном дыхании и оставила массу впечатлений.
Н
Наталмя
22 окт 2025
Хочу поблагодарить замечательную Амину, это экскурсовод, который любит свою Родину и восхищается ею. Несмотря на дождь, экскурсия была чудесной, легкой и очень теплой. Водитель Тенгиз - выше всяких похвал, мастерски водит автомобиль и всегда готов помочь, если в чем-то затруднение. Благодарю, после такой экскурсии хочется приехать в Абхазию на более долгий срок, чтобы посетить неспеша эти замечательные места.
В
Валерия
18 окт 2025
Замечательная экскурсия. Надеюсь, в будущем будет возможность вернуться и посмотреть Абхазию с разных сторон. Экскурсоводу особая благодарность, чрезвычайно увлекательно и содержательно рассказывала
О
Ольга
15 окт 2025
Добрый вечер. 14 октября 2025 г. Взяли с мужем Экскурсию по Абхазии Сухум, Черниговка, горячие источники Кындык. Экскурсия очень понравилась. Мы в восторге. Все организованно начиная от того как нас
А
Алексей
13 окт 2025
Всё на Высшем уровне. Спасибо.
Н
Наталья
8 окт 2025
Тур Гагра-Черниговка-Сухум Организационные вопросы по сбору, оповещению участников тура ⭐⭐⭐⭐⭐ Прохождение таможенного досмотра на границе Абхазии не заняло много времени. Встречающая сторона экскурсовод Лукас не давал нам скучать в этой длительной поездке. Данный тур даёт возможность посетить много достопримечательностей. За один день проехали по всему побережью Абхазии. Отдельная благодарность нашему водителю Андрею. Спасибо за море положительных эмоций и прекрасное настроение
Л
Логутенко
7 окт 2025
Спасибо за экскурсию всё было красиво, интересно, много информации.
Н
Надежда
5 окт 2025
Добрый день. Посетила данную экскурсию 2 октября. По существу: Гагра- 2 остановки для фотографий, дегустации на троечку, но вина купила, жаль времени, Обед-супер 5 из 5-ти: мясо по абхазски-пальчики оближешь,
С
Светлана
19 сен 2025
Понравилась сама экскурсия, виды живописные, предложенные места дегустацией и обеда. Организация экскурсии выше всяких похвал - чётко, слаженно. Благодарность экскурсоводу Саиду. Саид - это отдельный вид искусства! Поэтичночность, благородность, уважение
С
Светлана
13 сен 2025
Ездили на чудесную экскурсию « Гагра, Сухум, Черниговка и термальный источник «Кындык»- где цена и качество приятно удивили. Сопровождал поездку суперинтеллигентный и уважительный гид (боюсь ошибиться в имени, абхазское) и
Входит в следующие категории Красной поляны
