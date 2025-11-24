М Майя Экскурсия очень интересная! Посетили много отличных мест! Организация на вышем уровне! Всегда пользуемся услугами Спутника. Ни разу не подвели!

Л Лариса Ставлю 5, хотя, к сожалению, не удалось поехать на запланированную экскурсию в Абхазию. Обязательно обращусь в вашу компанию!

О Ольга Отличная экскурсия, все четко организовано, интересные локации. Желательно чуть больше времени на Сухум, можно даже за счет термальных источников или Черниковки!

О Ольга Отличный тур. Год назад ездили с Sputnik8 в Кындыг и нам очень понравилось. В этом году не раздумывая поехали снова. Так много живописных мест посетили… Вместо Нового Афона заезжали в Черниговское ущелье - это непередаваемые эмоции. Рекомендую тур.

К КАЛАБИНА читать дальше Отдельно хочется отметить гида Лукаса: грамотная речь, интересный рассказ, не перегруженный датами и фамилиями, доступным и понятным языком только о главном и по ходу движения погружал в историю и традиции Абхазии и тех мест, которые посещали. Понравилось все. Из рекомендаций: поменьше времени на всякого рода дегустации, побольше на Сухум, все-таки это столица Абхазии. По возможности вообще без дегустаций, они отнимают слишком много драгоценного времени. Водитель, работавший в паре с Лукасом по Абхазии, просто мастерски вел автомобиль, что так редко встретишь в гостеприимной Абхазии. К сожалению, не точно запомнила его имя, вроде Лияс, или примерно так))) Экскурсия прошла на одном дыхании. Все четко, слаженно, никаких задержек в плане организации. Гиды вели все время буквально как воспитатели в детском саду) все были под их присмотром и руководством.

Л Лариса Экскурсовод Мадей- грамотный, эрудированный, эмоциональный человек. И самое главное, очень позитивный и жизнерадостный. А это самые главные качества человека, которые нужны для организации и проведения экскурсий. Спасибо большое. Всегда нужны такие экскурсоводы. Поэтому экскурсия прошла на одном дыхании и оставила массу впечатлений.

Н Наталмя Хочу поблагодарить замечательную Амину, это экскурсовод, который любит свою Родину и восхищается ею. Несмотря на дождь, экскурсия была чудесной, легкой и очень теплой. Водитель Тенгиз - выше всяких похвал, мастерски водит автомобиль и всегда готов помочь, если в чем-то затруднение. Благодарю, после такой экскурсии хочется приехать в Абхазию на более долгий срок, чтобы посетить неспеша эти замечательные места.

В Валерия Замечательная экскурсия. Надеюсь, в будущем будет возможность вернуться и посмотреть Абхазию с разных сторон. Экскурсоводу особая благодарность, чрезвычайно увлекательно и содержательно рассказывала

О Ольга читать дальше забрали от ближайшей остановки рядом с пансионатом и возвратом обратно на это место. Водитель Артур забрал от отеля, довез до границы, передал нашу группу гиду Лукасу. Лукас со всеми из группы как с детьми обьяснил, перевел через границу, далее подьехал водитель Денис. 2. Особенно хочу выделить гида Лукаса отличный гид. Все интересно рассказывал, отвечал на вопросы, шутил. В группе все это отметили. Очень эрудированный парень. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо вам за такого замечательного гида -экскурсовода и водителя. 3. Водитель Денис приехал вовремя- машина чистая, ехал аккуратно, соблюдая правила движения. Включал музыку фоновую. В путешествиях всегда пользуюсь услугами экскурсиий от Спутника, ни разу не разочаровалась и рекомендую вас друзьям и близким. Спасибо вам большое. Добрый вечер. 14 октября 2025 г. Взяли с мужем Экскурсию по Абхазии Сухум, Черниговка, горячие источники Кындык. Экскурсия очень понравилась. Мы в восторге. Все организованно начиная от того как нас

А Алексей Всё на Высшем уровне. Спасибо.

Н Наталья Тур Гагра-Черниговка-Сухум Организационные вопросы по сбору, оповещению участников тура ⭐⭐⭐⭐⭐ Прохождение таможенного досмотра на границе Абхазии не заняло много времени. Встречающая сторона экскурсовод Лукас не давал нам скучать в этой длительной поездке. Данный тур даёт возможность посетить много достопримечательностей. За один день проехали по всему побережью Абхазии. Отдельная благодарность нашему водителю Андрею. Спасибо за море положительных эмоций и прекрасное настроение

Л Логутенко Спасибо за экскурсию всё было красиво, интересно, много информации.

Н Надежда читать дальше тает во рту 350 руб, рулетики из баклажан с ореховой начинкой 200 руб., пиво сухумское 150 руб. Сухум- великолепный фонтан и театр, больше ничего толком не видели. Кофе в турке на набережной зачетный. Посетили монастырь, приложились к иконам, они, говорят, мироточат. Ущелье в Черниговке - это потрясающе! Такая мощь воды! Впечатляет. Термальные источники, как природный ресурс, хороши. Но организация процесса оставляет желать лучшего. Отведенных 1,5 часа не достаточно для курса процедур. Тем не менее вышли обновленнае и вдохновленные. Рассказ гида Мактины о Грузино-Абхазской войне потряс до глубины души. Мы не знали таких подробностей. Спасибо отдельное за этот рассказ. В целом все очень толково организовано: переход через границу, сопровождение, отношение вежливое. Добрый день. Посетила данную экскурсию 2 октября. По существу: Гагра- 2 остановки для фотографий, дегустации на троечку, но вина купила, жаль времени, Обед-супер 5 из 5-ти: мясо по абхазски-пальчики оближешь,

С Светлана читать дальше к людям… Перечислять можно бесконечно, а запомним его навсегда. И низкий поклон водителю Тенгизу (надеюсь правильно написала имя) Очень умелый водитель, с чувством юмора, знающий свою работу и помогающий всем, от гида до экскурсантов. Благодаря таким людям хочется вновь ехать в полюбившуюся нам страну - Абхазию. Спасибо всем за ваш труд! Понравилась сама экскурсия, виды живописные, предложенные места дегустацией и обеда. Организация экскурсии выше всяких похвал - чётко, слаженно. Благодарность экскурсоводу Саиду. Саид - это отдельный вид искусства! Поэтичночность, благородность, уважение