Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Подарок богов
Однажды Сатурн (бог плодородия) осерчал на людей, охваченных войнами и враждой. В гневе он метнул молнию в Землю, что привело к появлению огромного кратера с гейзерами горячей воды. Утонули враждующие и на их место пришли люди мудрые и счастливые. С тех пор термы стали символом умиротворения и чудес.
Комплексы с бассейнами
«Ванны счастья», в которые мы отправимся, расположены близ села Кындыг. Они находятся рядом со скважинами глубиной около 3000 метров, а вода в них нагревается от 30 до 50 градусов. В течение 1,5 часов вы сможете попробовать гидромассажные и грязевые ванны, а также воспользоваться услугами массажиста, посетить баню и перекусить в кафе.
Путешествие по Абхазии
По пути туда и обратно мы проедем излюбленные туристические места: города Сухум, Новый Афон и Гагры. В дороге я расскажу об удивительной Абхазии и по вашему желанию мы наполним это путешествие другими интересными локациями:
Заедем в Черниговку — прогулочную зону в красивом каньоне. Там же можно и перекусить.
Посетим один из древнейших византийских храмов (5-6 века) в Дранде
Увидим самую большую «заброшку» Абхазии: санаторий Смецкого
Прогуляемся в Сухуме по набережной возле знаменитой «Брехаловки»
Или навестим Новоафонскую пещеру
Организационные детали
Маршрут начинается и заканчивается в месте вашего проживания: Красная Поляна, Сочи, поселок Сириус или Адлер.
Дополнительные расходы на 1 человека:
Вход в комплекс с термальными источниками — 200-300 руб.
Вход в каньон в Черниговке — 150 руб.
Вход в Новоафонскую пещеру — 500 руб.
Обед — от 500 руб.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Александр — ваш гид на Красной поляне
Провёл 934 экскурсии для 718 туристов
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах.
Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я. Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально.
Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой.
Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.