Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна + трансфер
Однодневное путешествие с гидом-геологом по гостеприимной Абхазии и посещение терм
Подземные минеральные источники издавна привлекали человека своей таинственной силой.
Всего за несколько часов пути вы увидите всё самое-самое в Абхазии, посетите сказочное ущелье и познакомитесь с местными легендами. И наконец — опробуете на себе целебные свойства местных термальных вод.
Однажды Сатурн (бог плодородия) осерчал на людей, охваченных войнами и враждой. В гневе он метнул молнию в Землю, что привело к появлению огромного кратера с гейзерами горячей воды. Утонули враждующие и на их место пришли люди мудрые и счастливые. С тех пор термы стали символом умиротворения и чудес.
Комплексы с бассейнами
«Ванны счастья», в которые мы отправимся, расположены близ села Кындыг. Они находятся рядом со скважинами глубиной около 3000 метров, а вода в них нагревается от 30 до 50 градусов. В течение 1,5 часов вы сможете попробовать гидромассажные и грязевые ванны, а также воспользоваться услугами массажиста, посетить баню и перекусить в кафе.
Путешествие по Абхазии
По пути туда и обратно мы проедем излюбленные туристические места: города Сухум, Новый Афон и Гагры. В дороге я расскажу об удивительной Абхазии и по вашему желанию мы наполним это путешествие другими интересными локациями (по желанию и при наличии времени):
Заедем в Черниговку — прогулочную зону в красивом каньоне. Там же можно и перекусить
Посетим один из древнейших византийских храмов (5-6 века) в Дранде
Увидим самую большую «заброшку» Абхазии — санаторий Смецкого
Прогуляемся в Сухуме по набережной возле знаменитой «Брехаловки»
Или навестим Новоафонскую пещеру
Организационные детали
Маршрут (трансфер) начинается и заканчивается в месте вашего проживания: Красная Поляна, Сочи, посёлок Сириус или Адлер.
Дополнительные расходы на 1 человека:
Вход в комплекс с термальными источниками — 200-300 ₽
Вход в каньон в Черниговке — 200 ₽
Вход в Новоафонскую пещеру — 700 ₽
Обед — от 500 ₽
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От ваше от отеля, места проживания. Топливный сбор 2000 руб не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить читать дальшеуменьшить
любить их так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне я вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велопрогулки не только на территории Сочи, но и в Абхазии.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Замечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье и в Новом Афоне и ещё в одном древнем соборе! Александр очень много интересного рассказал и про наши "объекты" и вообще про Абхазию;машина комфортная и везде проехать смогла даже иногда было удивительно по каким горам!
+1
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