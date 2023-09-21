Подземные минеральные источники издавна привлекали человека своей таинственной силой. Всего за несколько часов пути вы увидите всё самое-самое в Абхазии, посетите сказочное ущелье и познакомитесь с местными легендами. И наконец — опробуете на себе целебные свойства местных термальных вод.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Подарок богов

Однажды Сатурн (бог плодородия) осерчал на людей, охваченных войнами и враждой. В гневе он метнул молнию в Землю, что привело к появлению огромного кратера с гейзерами горячей воды. Утонули враждующие и на их место пришли люди мудрые и счастливые. С тех пор термы стали символом умиротворения и чудес.

Комплексы с бассейнами

«Ванны счастья», в которые мы отправимся, расположены близ села Кындыг. Они находятся рядом со скважинами глубиной около 3000 метров, а вода в них нагревается от 30 до 50 градусов. В течение 1,5 часов вы сможете попробовать гидромассажные и грязевые ванны, а также воспользоваться услугами массажиста, посетить баню и перекусить в кафе.

Путешествие по Абхазии

По пути туда и обратно мы проедем излюбленные туристические места: города Сухум, Новый Афон и Гагры. В дороге я расскажу об удивительной Абхазии и по вашему желанию мы наполним это путешествие другими интересными локациями (по желанию и при наличии времени):

Заедем в Черниговку — прогулочную зону в красивом каньоне. Там же можно и перекусить

Посетим один из древнейших византийских храмов (5-6 века) в Дранде

Увидим самую большую «заброшку» Абхазии — санаторий Смецкого

Прогуляемся в Сухуме по набережной возле знаменитой «Брехаловки»

Или навестим Новоафонскую пещеру

Организационные детали

Маршрут (трансфер) начинается и заканчивается в месте вашего проживания: Красная Поляна, Сочи, посёлок Сириус или Адлер.

Дополнительные расходы на 1 человека:

Вход в комплекс с термальными источниками — 200-300 ₽

Вход в каньон в Черниговке — 200 ₽

Вход в Новоафонскую пещеру — 700 ₽

Обед — от 500 ₽

Пересечение границы