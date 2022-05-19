Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна

Однодневное путешествие с гидом-геологом по гостеприимной Абхазии и посещение терм

Подземные минеральные источники издавна привлекали человека своей таинственной силой.

Всего за несколько часов пути вы увидите все самое-самое в Абхазии, посетите сказочное ущелье и познакомитесь с местными легендами.

И наконец — опробуете на себе целебные свойства местных термальных вод.
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
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Что вас ожидает

Подарок богов

Однажды Сатурн (бог плодородия) осерчал на людей, охваченных войнами и враждой. В гневе он метнул молнию в Землю, что привело к появлению огромного кратера с гейзерами горячей воды. Утонули враждующие и на их место пришли люди мудрые и счастливые. С тех пор термы стали символом умиротворения и чудес.

Комплексы с бассейнами

«Ванны счастья», в которые мы отправимся, расположены близ села Кындыг. Они находятся рядом со скважинами глубиной около 3000 метров, а вода в них нагревается от 30 до 50 градусов. В течение 1,5 часов вы сможете попробовать гидромассажные и грязевые ванны, а также воспользоваться услугами массажиста, посетить баню и перекусить в кафе.

Путешествие по Абхазии

По пути туда и обратно мы проедем излюбленные туристические места: города Сухум, Новый Афон и Гагры. В дороге я расскажу об удивительной Абхазии и по вашему желанию мы наполним это путешествие другими интересными локациями:

  • Заедем в Черниговку — прогулочную зону в красивом каньоне. Там же можно и перекусить.
  • Посетим один из древнейших византийских храмов (5-6 века) в Дранде
  • Увидим самую большую «заброшку» Абхазии: санаторий Смецкого
  • Прогуляемся в Сухуме по набережной возле знаменитой «Брехаловки»
  • Или навестим Новоафонскую пещеру

Организационные детали

Маршрут начинается и заканчивается в месте вашего проживания: Красная Поляна, Сочи, поселок Сириус или Адлер.

Дополнительные расходы на 1 человека:

  • Вход в комплекс с термальными источниками — 200-300 руб.
  • Вход в каньон в Черниговке — 150 руб.
  • Вход в Новоафонскую пещеру — 500 руб.
  • Обед — от 500 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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