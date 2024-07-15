Откройте для себя живописные окрестности Красной Поляны в однодневном походе.
Вы пройдете по тропам «Альпийские луга» и «Фиалка», наслаждаясь видами на долины, горные цепи Абхазии и хребты Ассара и Псеашха. Кульминацией станет посещение вершины «Каменный Столб» — самой красивой смотровой площадки курорта.
Вы пройдете по тропам «Альпийские луга» и «Фиалка», наслаждаясь видами на долины, горные цепи Абхазии и хребты Ассара и Псеашха. Кульминацией станет посещение вершины «Каменный Столб» — самой красивой смотровой площадки курорта.
Описание экскурсииВас ждет интереснейший однодневный поход по удивительным местам в районе всероссийского курорта Красной Поляны Сочинского муниципалитета. Мы посетим чудесные смотровые с видами на цветущие горные долины, цепи Абхазских гор, а также горы хребта Ассара и хребта Псеашха. Горная тропа «Альпийские луга» приведёт вас к открытым просторам горных пейзажей на фоне альпийской разнотравной и разноцветной растительности. А интересная тропа «Фиалка» выведет нас не только к скрытым и открытым смотровым площадкам, но и в самое красивое место Красной Поляны — смотровую на вершине «Каменный Столб». Эта экскурсия запомнится вам навсегда, так как подарит вам красоту видов, изящество природы и удивительную атмосферу интересных мест. Важная информация: Экскурсия однодневная. Перепад высот — 300 м. К началу старта — подъезд на канатной дороге (оплачивается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Восточная часть хребта Аибга
- Лучшее место в Красной Поляне - вершину «Каменный Столб»
- Тропа «Альпийские луга»
- Тропа «Фиалка»
- Скрытые и открытые смотровые площадки
- Горные хребты Псеашха и Ассара
- Цепи Абхазских гор
- Перевал «Седой»
- Горная вершина «Аибга-3. Седая»
- Виды с высот птичьего полёта на курорты "Газпром", "Альпику", "Роза-Хутор" и "Красная Поляна"
Что включено
- Услуга гида-экскурсовода
- Возможность фотографирования на фотокамеру - 108 МП и съёмки на видеокамеру - 4К и 8К
Что не входит в цену
- Проезд на канатных дорогах
- Питание
- Туристическое снаряжение - рюкзаки, треккинговые палки
Место начала и завершения?
Кассы канатной дороги «Альпика. Приют Ветров»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия однодневная. Перепад высот - 300 м. К началу старта - подъезд на канатной дороге (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Федор
15 июл 2024
Олег, Большое спасибо за организацию и проведение похода / экскурсии. Очень понравилось. Заданный темп был комфортен для всех членов нашей команды, включая маленьких детей, а виды действительно потрясающие. Спасибо!
Входит в следующие категории Красной поляны
Похожие экскурсии из Красной поляны
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.