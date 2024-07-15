Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Откройте для себя живописные окрестности Красной Поляны в однодневном походе.



Вы пройдете по тропам «Альпийские луга» и «Фиалка», наслаждаясь видами на долины, горные цепи Абхазии и хребты Ассара и Псеашха. Кульминацией станет посещение вершины «Каменный Столб» — самой красивой смотровой площадки курорта. 5 1 отзыв

Олег Ваш гид на Красной поляне Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Вас ждет интереснейший однодневный поход по удивительным местам в районе всероссийского курорта Красной Поляны Сочинского муниципалитета. Мы посетим чудесные смотровые с видами на цветущие горные долины, цепи Абхазских гор, а также горы хребта Ассара и хребта Псеашха. Горная тропа «Альпийские луга» приведёт вас к открытым просторам горных пейзажей на фоне альпийской разнотравной и разноцветной растительности. А интересная тропа «Фиалка» выведет нас не только к скрытым и открытым смотровым площадкам, но и в самое красивое место Красной Поляны — смотровую на вершине «Каменный Столб». Эта экскурсия запомнится вам навсегда, так как подарит вам красоту видов, изящество природы и удивительную атмосферу интересных мест. Важная информация: Экскурсия однодневная. Перепад высот — 300 м. К началу старта — подъезд на канатной дороге (оплачивается отдельно).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Восточная часть хребта Аибга

Лучшее место в Красной Поляне - вершину «Каменный Столб»

Тропа «Альпийские луга»

Тропа «Фиалка»

Скрытые и открытые смотровые площадки

Горные хребты Псеашха и Ассара

Цепи Абхазских гор

Перевал «Седой»

Горная вершина «Аибга-3. Седая»

Виды с высот птичьего полёта на курорты "Газпром", "Альпику", "Роза-Хутор" и "Красная Поляна" Что включено Услуга гида-экскурсовода

Возможность фотографирования на фотокамеру - 108 МП и съёмки на видеокамеру - 4К и 8К Что не входит в цену Проезд на канатных дорогах

Питание

Что включено Услуга гида-экскурсовода

Возможность фотографирования на фотокамеру - 108 МП и съёмки на видеокамеру - 4К и 8К Что не входит в цену Проезд на канатных дорогах

Питание

Туристическое снаряжение - рюкзаки, треккинговые палки Место начала и завершения? Кассы канатной дороги «Альпика. Приют Ветров» Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация Экскурсия однодневная. Перепад высот - 300 м. К началу старта - подъезд на канатной дороге (оплачивается отдельно)