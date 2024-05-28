🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 18 отзывов Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны Начало: На курорте Роза Хутор 3 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 57 отзывов Красная Поляна: обзорная экскурсия Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта Начало: На курорте Красная Поляна, у канатной дороги 5 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 24 отзыва Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха Начало: В Красной Поляне от 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой Начало: В поселке Красная Полян от 8 670 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю Начало: У экоцентра 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов К водопаду Кейва через горы Красной Поляны: история и природа Погрузитесь в красоту Красной Поляны, следуя по историческим тропам к величественному водопаду Кейва. Откройте для себя уникальную флору и исторические секреты Начало: В поселке Красная Поляна от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 3 отзыва Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас Начало: В поселке Красная Поляна от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 2 отзыва Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя Начало: На остановке Чвижепсе от 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада от 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны Начало: На курорте Роза Хутор от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 2 отзыва Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз Покорите вершины Красной Поляны на индивидуальной экскурсии к Бзерпинскому карнизу. Ощутите свежесть горного воздуха и насладитесь потрясающими видами Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура» от 11 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное Проведите день среди дивных пейзажей Кавказского биосферного заповедника, наслаждаясь видами горных озер и водопадов от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 8 часов 6 отзывов Групповая экскурсия по хребту Аибга с панорамными видами Присоединяйтесь к групповому треккингу по хребту Аибга. Вас ждут потрясающие виды, пикник у водопада и незабываемый закат. Идеально для всех уровней подготовки Начало: в селе Эсто-Садок Расписание: ежедневно в 09:00 6 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 12 часов 2 отзыва На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне от 9 285 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас Начало: В Розе Хутор от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2.5 часа Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно Прогулка по каньону Псахо предлагает уникальный маршрут вдоль русла реки. Полюбуйтесь живописными видами и узнайте много нового о природе региона Начало: В селе Галицыно от 6 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России Путешествие по секретному маршруту на хребет Ачишхо. Впечатляющие виды, альпийские луга, водопады и озеро Зеркальное ждут вас от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.