Пешие экскурсии-прогулки на Красной поляне с экскурсоводом

Найдено 20 экскурсий в категории «Пешеходные» на Красной поляне, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990 за всё до 5 чел.
Красная Поляна: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Начало: На курорте Красная Поляна, у канатной дороги
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:30
от 3 000 за всё до 5 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 10 чел.
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
К водопаду Кейва через горы Красной Поляны: история и природа
Погрузитесь в красоту Красной Поляны, следуя по историческим тропам к величественному водопаду Кейва. Откройте для себя уникальную флору и исторические секреты
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
3 отзыва
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340 за всё до 10 чел.
Вечерний треккинг и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000 за всё до 6 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Покорите вершины Красной Поляны на индивидуальной экскурсии к Бзерпинскому карнизу. Ощутите свежесть горного воздуха и насладитесь потрясающими видами
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 10 чел.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Проведите день среди дивных пейзажей Кавказского биосферного заповедника, наслаждаясь видами горных озер и водопадов
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Треккинг по хребту Аибга: прогулка над облаками
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия по хребту Аибга с панорамными видами
Присоединяйтесь к групповому треккингу по хребту Аибга. Вас ждут потрясающие виды, пикник у водопада и незабываемый закат. Идеально для всех уровней подготовки
Начало: в селе Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за человека
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия
Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 9 285 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре
Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас
Начало: В Розе Хутор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690 за человека
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Прогулка по каньону Псахо предлагает уникальный маршрут вдоль русла реки. Полюбуйтесь живописными видами и узнайте много нового о природе региона
Начало: В селе Галицыно
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 700 за всё до 10 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Путешествие по секретному маршруту на хребет Ачишхо. Впечатляющие виды, альпийские луга, водопады и озеро Зеркальное ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Провели с Анной очень насыщенный день на Красной поляне и окрестностях. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, связь истории и современности! Анна,браво! Большое спасибо за встречу с Вами, Анна
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
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    природе Розы Хутор и округи. Многого я не знала. Фотографии просто замечательные! В этот же день вечером отредактированные были у меня! Бесконечная благодарность! Рекомендую всем!

  • ю
    юлия
    11 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас по маршруту. Было интересно, несмотря на дождливую погоду, ничуть не пожалели, что взяли эту экскурсию. Спасибо большое! Качели над пропастью незабываемы так же)))
    Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела насАнна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела насАнна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас
  • Г
    Глеб
    10 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
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    просьбе). Впервые с ними шел и было очень удобно, теперь только с ними буду прогулки такие делать. Ну и Кирилл же фотограф. Честно говоря не знал, что на выходе получится. Но результат предвосхитил ожидания. Фото прикладываю (ps есть также и без вотермарка) Отзывов немного, не знаю почему, но присмотритесь, когда будете выбирать с кем идти. И для меня было плюсом, что по минимуму было рассказов и можно было слушать тишину и себя.

  • А
    Алексей
    7 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Давно не бывал в Красной поляне, с Анной было очень интересно, узнали много нового об истории этих мест, создании курорта Красная
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    поляна, подготовке к олимпиаде, а так же было много полезной информации об особенностях и отличиях курортов: Красная поляна, Роза Хутор и Газпром. Подъем на высоты не спеша, очень комфортно, от цветущих пейзажей до снежных вершин. Воздух настолько чистый, что его хочется съесть))) И конечно красота весенних гор просто завораживает. В начале мая в Красной поляне работало ещё три лыжных трассы, встречались в основном сноубордисты, были и лыжники, на эти трассы вход для пеших туристов закрыт. Лучше выбирать время начала в 9-10 утра, на подъемниках утром свободнее, к обеду приезжают многочисленные группы из Адлера и Сочи. С жд вокзала Адлера с утра есть электричка, 30 мин и вы в Красной поляне. Всем позитива!!!

  • a
    anastasia
    28 апреля 2024
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
  • В
    Виктория
    5 апреля 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
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    была в виде диалога, много шутили. Мария помогла подобрать развлечения под наши интересы, посоветовала кафе, рассказала как устроена система подъема в горы. 10 из 10!

  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
    Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 10 лет. Очень понравилось место - просторные вольеры, ухоженные звери, и интересный рассказ. Узнали много интересного. Всем рекомендую.
  • К
    Кристина
    8 января 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Нам очень понравилось. За чуть более, чем 1 час мы узнали и историю курорта, и рекомендации, куда сходить и что
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    посетить вне зависимости от того, какая погода. С нами была Евгения. Очень хотим сказать Жене огромное спасибо за эту прогулку, и пожелать добра и благополучия😍 С удовольствием будем готовы и сами ещё раз с вами прогуляться и 100% рекомендовать другим.

  • D
    Dmitry
    17 ноября 2023
    К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
    Отличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но таких мест всего пару, да и финишная точка стоит того! Рекомендую в сухую погоду всем, кто отдыхает в окрестностях Красной Поляны разнообразить свой досуг!
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Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
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  3. Экспресс-прогулка по Красной Поляне
  4. Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
  5. Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
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