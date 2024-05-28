1 чел.
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Фотопрогулка
1.5 часа
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Начало: На курорте Красная Поляна, у канатной дороги
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:30
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
К водопаду Кейва через горы Красной Поляны: история и природа
Погрузитесь в красоту Красной Поляны, следуя по историческим тропам к величественному водопаду Кейва. Откройте для себя уникальную флору и исторические секреты
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Покорите вершины Красной Поляны на индивидуальной экскурсии к Бзерпинскому карнизу. Ощутите свежесть горного воздуха и насладитесь потрясающими видами
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Проведите день среди дивных пейзажей Кавказского биосферного заповедника, наслаждаясь видами горных озер и водопадов
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по хребту Аибга с панорамными видами
Присоединяйтесь к групповому треккингу по хребту Аибга. Вас ждут потрясающие виды, пикник у водопада и незабываемый закат. Идеально для всех уровней подготовки
Начало: в селе Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия
Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 9 285₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре
Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас
Начало: В Розе Хутор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Прогулка по каньону Псахо предлагает уникальный маршрут вдоль русла реки. Полюбуйтесь живописными видами и узнайте много нового о природе региона
Начало: В селе Галицыно
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Путешествие по секретному маршруту на хребет Ачишхо. Впечатляющие виды, альпийские луга, водопады и озеро Зеркальное ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 мая 2024Провели с Анной очень насыщенный день на Красной поляне и окрестностях. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, связь истории и современности! Анна,браво! Большое спасибо за встречу с Вами, Анна
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
- ююлия11 мая 2024Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас по маршруту. Было интересно, несмотря на дождливую погоду, ничуть не пожалели, что взяли эту экскурсию. Спасибо большое! Качели над пропастью незабываемы так же)))
- ГГлеб10 мая 2024Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
- ААлексей7 мая 2024Давно не бывал в Красной поляне, с Анной было очень интересно, узнали много нового об истории этих мест, создании курорта Красная
- aanastasia28 апреля 2024Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
- ВВиктория5 апреля 2024Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
- ИИрина27 марта 2024Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 10 лет. Очень понравилось место - просторные вольеры, ухоженные звери, и интересный рассказ. Узнали много интересного. Всем рекомендую.
- ККристина8 января 2024Нам очень понравилось. За чуть более, чем 1 час мы узнали и историю курорта, и рекомендации, куда сходить и что
- DDmitry17 ноября 2023Отличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но таких мест всего пару, да и финишная точка стоит того! Рекомендую в сухую погоду всем, кто отдыхает в окрестностях Красной Поляны разнообразить свой досуг!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Пешеходные»
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