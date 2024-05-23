Хребет Аибга – экскурсии на Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «Хребет Аибга» на Красной поляне, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
«В поисках удачных локаций для съемки мы прогуляемся по набережной горной реки, полюбуемся заснеженными пиками хребта Аибга и разноцветными домиками, которые навеют мысли о курортных городках Швейцарии, а затем окунёмся в мир дикой природы»
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990 за всё до 5 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
«А с южной стороны тропы вам откроются замечательные виды на хребет Аибга, его вершины и отроги»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340 за всё до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
«⛰ Треккинг к потрясающим панорамам АибгиПосле подъема по канатной дороге мы начнем поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Треккинг по хребту Аибга: прогулка над облаками
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия по хребту Аибга с панорамными видами
Присоединяйтесь к групповому треккингу по хребту Аибга. Вас ждут потрясающие виды, пикник у водопада и незабываемый закат. Идеально для всех уровней подготовки
Начало: в селе Эсто-Садок
«Вы подниметесь на вершины Аибгы, откроете чудесные панорамы Кавказского хребта, Ачишхо и Красной Поляны»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
    читать дальше

    природе Розы Хутор и округи. Многого я не знала. Фотографии просто замечательные! В этот же день вечером отредактированные были у меня! Бесконечная благодарность! Рекомендую всем!

  • a
    anastasia
    28 апреля 2024
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
  • А
    Анастасия
    13 ноября 2023
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с
  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
    Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
    Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь.
  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Не плохая прогулка по улице города. .
  • С
    Сергей
    31 августа 2023
    Треккинг по хребту Аибга: прогулка над облаками
    Очень пунктуальный, вежливый и учтивый гид. Целиком подстроился под наши физические и психологические потребности и возможности. Надеюсь, когда-нибудь мы наберемся
    читать дальше

    смелости и дойдем до конца маршрута, но пока мы довольны и тем, до куда смогли добраться. Физически мы были готовы и дальше идти, но вот духу не хватило. Рекомендую!

    Очень пунктуальный, вежливый и учтивый гид. Целиком подстроился под наши физические и психологические потребности и возможности
  • А
    Анастасия
    29 августа 2023
    Треккинг по хребту Аибга: прогулка над облаками
    Это было потрясающее и незабываемое покорение вершин. Маршрут безумно красивый, иногда сложный и вызывающий спектр разнообразных эмоций, но все трудности
    читать дальше

    вознаградятся невероятной красотой гор. Сергей очень грамотный и внимательный инструктор, умеет мотивировать, когда сомневаешься в своих силах. На удивление, ни разу не испытала страха, так как сразу было абсолютное доверие к знаниям и опыту Сергея, за что ему огромное спасибо. Очень советую получить этот великолепный опыт.

    Это было потрясающее и незабываемое покорение вершин. Маршрут безумно красивый, иногда сложный и вызывающий спектр разнообразныхЭто было потрясающее и незабываемое покорение вершин. Маршрут безумно красивый, иногда сложный и вызывающий спектр разнообразных
  • Ю
    Юлия
    24 августа 2023
    Треккинг по хребту Аибга: прогулка над облаками
    Спасибо Сергею за виды, за заботу и за покорение вершин! Все отлично
  • М
    Мария
    11 ноября 2022
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Все очень познавательно и интересно!)
  • М
    Мария
    16 мая 2022
    Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
    Треккинг к водопаду Кейва. Уверена, что при наличии палок и желания испытать себя на выносливость, данный маршрут может быть пройден
    читать дальше

    всеми желающими без экскурсовода. Кирилл - ителлигентный молчун, за всё время не проранивший почти не слова. Не знаю, может данная экскурсия так и планировалась, но кроме пары подбадривающих слов напутствия, шли мы туда и обратно в тишине:) Места красивые, для не подготовленных - местами очень сложный подъем. В любом случае спасибо за фото, хотя, опять же, для профессионала, фото слабоваты. По итогу, берите палки, воду и свой фотоаппарат - будет дешевле и получите то, что получили мы с сыном - прогулку на свежем воздухе и общение с природой.

    Треккинг к водопаду Кейва. Уверена, что при наличии палок и желания испытать себя на выносливость, данный

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Хребет Аибга»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
  2. Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
  3. Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
  4. Треккинг по хребту Аибга: прогулка над облаками
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Хребет Аибга" можно забронировать 4 экскурсии от 3 990 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2024 год по теме «Хребет Аибга», 46 ⭐ отзывов, цены от 3990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам