1 чел.
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Фотопрогулка
1.5 часа
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
«В поисках удачных локаций для съемки мы прогуляемся по набережной горной реки, полюбуемся заснеженными пиками хребта Аибга и разноцветными домиками, которые навеют мысли о курортных городках Швейцарии, а затем окунёмся в мир дикой природы»
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
«А с южной стороны тропы вам откроются замечательные виды на хребет Аибга, его вершины и отроги»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
«⛰ Треккинг к потрясающим панорамам АибгиПосле подъема по канатной дороге мы начнем поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по хребту Аибга с панорамными видами
Присоединяйтесь к групповому треккингу по хребту Аибга. Вас ждут потрясающие виды, пикник у водопада и незабываемый закат. Идеально для всех уровней подготовки
Начало: в селе Эсто-Садок
«Вы подниметесь на вершины Аибгы, откроете чудесные панорамы Кавказского хребта, Ачишхо и Красной Поляны»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
- aanastasia28 апреля 2024Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
- ААнастасия13 ноября 2023Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
- ССергей5 ноября 2023Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
- ССергей5 ноября 2023Не плохая прогулка по улице города. .
- ССергей31 августа 2023Очень пунктуальный, вежливый и учтивый гид. Целиком подстроился под наши физические и психологические потребности и возможности. Надеюсь, когда-нибудь мы наберемся
- ААнастасия29 августа 2023Это было потрясающее и незабываемое покорение вершин. Маршрут безумно красивый, иногда сложный и вызывающий спектр разнообразных эмоций, но все трудности
- ЮЮлия24 августа 2023Спасибо Сергею за виды, за заботу и за покорение вершин! Все отлично
- ММария11 ноября 2022Все очень познавательно и интересно!)
- ММария16 мая 2022Треккинг к водопаду Кейва. Уверена, что при наличии палок и желания испытать себя на выносливость, данный маршрут может быть пройден
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Хребет Аибга»
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