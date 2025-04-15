Вас ждет впечатляющий фототур, за время которого вы увидите множество удивительных мест в окрестностях Сочи. Я расскажу вам об истории Красной Поляны, и вы узнаете, как менялся посёлок на протяжении веков. В самых красивых местах мы сделаем отличные фотографии на камерофон Vivo X200
Описание фото-прогулки
- Смотровая «Коготь» Это деревянная беседка с панорамным видом на долину реки Мзымты • Ущелье Ахцу увидите со смотровой площадки самое глубокое ущелье на причерноморском Кавказе.
- Смотровая «1100 метров» Смотровая площадки с видом на хребет Агепста • Водопад Пасть дракона - Один самых зрелищных водопадов по пути в Красную Поляну высотой 42 метра.
- Экологическая тропа "Краснополянские дольмены" возможность познакомиться с памятниками историко-культурного наследия: дольменами, колодцеобразными гробницами и курганным могильником.
Посёлок Красная Поляна — проедем по самой красивой улице с видом на горные хребты *Локации по желанию для самостоятельного посещения* * *Любая канатная дорога по вашему выбору. Идёт на высоту 2256 метров. Здесь можно увидеть альпийские луга и панорамы гор. Посещение самостоятельное, за оплату билета поднимаюсь с вами и делаю фото-видео контент * *Парк альпак «Пача Мама»* — вы сможете зайти в вольер к зверушкам из Перу, покормить и даже погладить. Посещение самостоятельное, вас отвезёт автобус от курорта «Роза Хутор» Важная информация:.
В стоимость включена мобильная фотосессия на i
Phone 16 Pro. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий. Входные билеты оплачиваются отдельно.
По расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровые площадки в Красной поляне
- Роза Хутор
- Горная Олимпийская деревня
Что включено
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В стоимость включена мобильная фотосессия на iPhone 16 Pro. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий
- Входные билеты оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
15 апр 2025
Отлично провели время с ребенком! Илья – внимательный, вежливый и интересный гид. Спасибо за чудесный день!
А
Александра
4 мар 2025
Все было просто замечательно! Интересные истории, потрясающие фото. Всем советую!
С
Сергей
20 янв 2025
Благодарю за познавательную экскурсию! Илья создал дружескую атмосферу, учел все пожелания. Настоящий профессионал!
М
Мария
8 дек 2024
Фотопутешествие прошло идеально! Илья – талантливый фотограф и увлекательный рассказчик. Фото и настроение – на пятерку!
И
Игорь
14 ноя 2024
Волшебный день, отличные фото! Обязательно обратимся снова. Рекомендую!
О
Ольга
5 окт 2024
Спасибо за незабываемое приключение! Илья быстро организовал съемку, интересно рассказал о Красной Поляне. Фото получили быстро – все супер!
А
Артем
22 сен 2024
Сфотографировались в разных местах – снимки атмосферные и их много! Спасибо за крутые ракурсы. Вернемся еще!
И
Игорь
28 авг 2024
Благодарю за очень интересную и познавательную экскурсию! Время проведено в дружественной и непринуждённой обстановке. Всё было чётко и информативно. Были учтены все мои пожелания. Илья- профессионал своего дела. Фотографии прислали уже через неделю.
Е
Елена
18 авг 2024
Великолепная прогулка с потрясающими видами! Очень рекомендую. 😊
Д
Дмитрий
3 июл 2024
Спасибо Илье за прекрасный день! Подача информации легкая, без навязчивости. Учел погоду и наши пожелания. Фото получили быстро – все на высшем уровне!
Т
Татьяна
1 июл 2024
Большое спасибо за яркие и сочные фотографии.
А
Анна
12 мая 2024
Отличная экскурсия! Илья – настоящий профессионал, быстро прислал красивые фото. Остались в восторге!
Н
Никита
9 мая 2024
Замечательный фототур, все очень понравилось. Рассказали историю красной поляны интересно. Ну а фотографии просто классные, помогали с позированием.
Е
Елена
17 фев 2024
Были с мужем на экскурсии с гидом-фотографом Ильей! Узнали массу интересных фактов о Красной поляне, увидели красивые места. Илья отличный собеседник и рассказчик и чудесный фотограф! Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Все фотографии прислали вовремя.
И
Илона
1 сен 2023
Фотосессия прошла в позитивной обстановке! Илья подсказывал как встать, выбирал самые красивые локации. Уже через 5 дней прислал фото - 266 штук, так что есть из чего выбрать.
Входит в следующие категории Красной поляны
Похожие экскурсии из Красной поляны
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна: горный аул и курорт
Узнайте, чем Красная Поляна выделяется среди других курортов. История, природа и лучшие советы для отдыха ждут вас в этом уникальном месте
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.