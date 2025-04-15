Смотровая «Коготь» Это деревянная беседка с панорамным видом на долину реки Мзымты • Ущелье Ахцу увидите со смотровой площадки самое глубокое ущелье на причерноморском Кавказе.

Смотровая «1100 метров» Смотровая площадки с видом на хребет Агепста • Водопад Пасть дракона - Один самых зрелищных водопадов по пути в Красную Поляну высотой 42 метра.

Экологическая тропа "Краснополянские дольмены" возможность познакомиться с памятниками историко-культурного наследия: дольменами, колодцеобразными гробницами и курганным могильником.

Посёлок Красная Поляна — проедем по самой красивой улице с видом на горные хребты *Локации по желанию для самостоятельного посещения* * *Любая канатная дорога по вашему выбору. Идёт на высоту 2256 метров. Здесь можно увидеть альпийские луга и панорамы гор. Посещение самостоятельное, за оплату билета поднимаюсь с вами и делаю фото-видео контент * *Парк альпак «Пача Мама»* — вы сможете зайти в вольер к зверушкам из Перу, покормить и даже погладить. Посещение самостоятельное, вас отвезёт автобус от курорта «Роза Хутор» Важная информация:.

В стоимость включена мобильная фотосессия на i

Phone 16 Pro. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий. Входные билеты оплачиваются отдельно.