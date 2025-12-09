Отправляйтесь на экскурсию по горнолыжным курортам кластера «Красная Поляна». Вы увидите места, где снимались фильмы «Кухня. Война за отель», «В спорте только девушки» и другие картины.
Узнаете закулисные истории: как эти склоны попали в легендарную «Кавказскую пленницу» и какие съемки были по-настоящему рискованными, а еще сравните кинокадры с реальностью.
Описание аудиогида
Более ста лет Сочи считается одним из самых кинематографичных городов страны. Не уступает ему в этом и горнолыжный кластер «Красная Поляна». Курорты «Красная Поляна», «Газпром» и «Роза Хутор» уже успели «засветиться» в нескольких фильмах: спин-оффе «Кухня. Война за отель», сериале «Стервы, или Странности любви», фильме «В спорте только девушки» и других картинах. Экскурсия начнется на «Красной Поляне» и завершится на курорте «Роза Хутор». За время прогулки по трем курортам кластера вы побываете в местах съемок картин и увидите своими глазами, какие из «киношных» объектов остались в неизменном виде, а какие теперь невозможно узнать. Вы узнаете любопытные факты из истории создания кинолент, например, как «Красная Поляна» стала единственным кавказским местом в легендарном хите Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и почему во время спасения Шурика из горной реки чуть не погиб человек. Эта прогулка будет интересна не только настоящим киноманам, но и всем, кто хочет с нового ракурса посмотреть на знакомые места. Отправляйтесь навстречу кинематографичному Сочи! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Отель, где снимали сериал «Кухня»
- Курорт Роза Хутор
- Курорт Газпром
- Горки город
- Место съемок фильма «Кавказская пленница»
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного гида
- Осмотр ключевых достопримечательностей всех трех горнолыжных курортов кластера
- Информация по курортам, которая пригодится при планировании активного зимнего или летнего отдыха
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Подъем в Верхний город курорта Красная Поляна - можно подняться на канатке или на машине
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эстонская улица, 51, Эстосадок
Завершение: Ул. Набережная Лаванда, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
