Более ста лет Сочи считается одним из самых кинематографичных городов страны. Не уступает ему в этом и горнолыжный кластер «Красная Поляна». Курорты «Красная Поляна», «Газпром» и «Роза Хутор» уже успели «засветиться» в нескольких фильмах: спин-оффе «Кухня. Война за отель», сериале «Стервы, или Странности любви», фильме «В спорте только девушки» и других картинах. Экскурсия начнется на «Красной Поляне» и завершится на курорте «Роза Хутор». За время прогулки по трем курортам кластера вы побываете в местах съемок картин и увидите своими глазами, какие из «киношных» объектов остались в неизменном виде, а какие теперь невозможно узнать. Вы узнаете любопытные факты из истории создания кинолент, например, как «Красная Поляна» стала единственным кавказским местом в легендарном хите Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и почему во время спасения Шурика из горной реки чуть не погиб человек. Эта прогулка будет интересна не только настоящим киноманам, но и всем, кто хочет с нового ракурса посмотреть на знакомые места. Отправляйтесь навстречу кинематографичному Сочи! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

