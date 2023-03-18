Более ста лет Сочи считается одним из самых кинематографичных городов России. А в последние годы «засветиться» в нескольких фильмах успели и курорты Красной Поляны. С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в путешествие по местам, где снимали советские и современные кинокартины. Откроете любопытные факты из истории их создания. И взглянёте на знакомые места по-новому.

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Описание

Что вас ожидает

🎥 В горнолыжном кластере снимали спин-офф «Кухня. Война за отель», сериал «Стервы, или Странности любви», фильм «В спорте только девушки» и другие картины. Вы посетите все три курорта: Красную Поляну, Газпром и Розу Хутор. Раскроете, какие ленты снимались на каждом из них. Побываете в местах съёмок и увидите, какие из «киношных» объектов остались в неизменном виде, а какие теперь не узнать.

🎬 Для вас приготовлены интересные факты о закулисье кино. Вы узнаете, как Красная Поляна оказалась единственным кавказским местом в легендарном хите Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и как спасение Шурика из горной реки чуть не обернулось трагедией. Будут и истории из съёмок второго сезона «Кухня. Война за отель» — например, о том, как создавали зиму. А в каком сериале сняли реальные олимпийские трассы? И как отель превратить в ломбард? Об этом и не только — на нашей аудиоэкскурсии.

🏞 В маршрут включён подъём по канатной дороге на станцию «Восточный лес», где вы полюбуетесь горными панорамами. А также прогулка по благоустроенной набережной Мзымты.

🔎 Аудиоэкскурсия будет интересна не только настоящим киноманам, но и всем, кто хочет под другим углом посмотреть на знакомые места.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

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Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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