Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок

От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе

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Более ста лет Сочи считается одним из самых кинематографичных городов России. А в последние годы «засветиться» в нескольких фильмах успели и курорты Красной Поляны.

С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в путешествие по местам, где снимали советские и современные кинокартины. Откроете любопытные факты из истории их создания. И взглянёте на знакомые места по-новому.
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
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Описание

Что вас ожидает

🎥 В горнолыжном кластере снимали спин-офф «Кухня. Война за отель», сериал «Стервы, или Странности любви», фильм «В спорте только девушки» и другие картины. Вы посетите все три курорта: Красную Поляну, Газпром и Розу Хутор. Раскроете, какие ленты снимались на каждом из них. Побываете в местах съёмок и увидите, какие из «киношных» объектов остались в неизменном виде, а какие теперь не узнать.

🎬 Для вас приготовлены интересные факты о закулисье кино. Вы узнаете, как Красная Поляна оказалась единственным кавказским местом в легендарном хите Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и как спасение Шурика из горной реки чуть не обернулось трагедией. Будут и истории из съёмок второго сезона «Кухня. Война за отель» — например, о том, как создавали зиму. А в каком сериале сняли реальные олимпийские трассы? И как отель превратить в ломбард? Об этом и не только — на нашей аудиоэкскурсии.

🏞 В маршрут включён подъём по канатной дороге на станцию «Восточный лес», где вы полюбуетесь горными панорамами. А также прогулка по благоустроенной набережной Мзымты.

🔎 Аудиоэкскурсия будет интересна не только настоящим киноманам, но и всем, кто хочет под другим углом посмотреть на знакомые места.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с концертным залом WOW Arena
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Летние
Мзымта
Популярные места
Для студентов

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