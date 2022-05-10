К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков

Полюбоваться заповедной краснополянской природой и познакомиться с ней поближе

Индивидуальная
Поход к водопаду Кейва — это «выглядывающие» среди буйной зелени горные пики, это реликтовые растения, это наслаждение для взгляда! На маршруте вы узнаете об истории и природе Красной Поляны, восхититесь панорамами хребтов, сделаете фото и отдохнете с чашечкой чая у водопада.

А самые спортивные смогут подняться по старой туристической тропе на Южный кругозор хребта Ачишхо.
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Несложный треккинг среди лесов и гор

Маршрут начинается от турбазы Красной Поляны — здесь в прошлом веке отдыхали и тренировались лучшие кадры советской армии. По укромной тропе мы обогнем отроги хребта Ачишхо: путь идет с набором высоты и дарит завораживающие виды на хребты Псеашхо и Аибга.

Нашей целью станет непересыхающий и незамерзающий водопад, который носит имя инструктора Краснополянской турбазы — Эльмара Кейва. Именно он нашел тропу к этому чуду природы. Два потока клокочущей воды ниспадают с каменного уступа: полюбуемся водопадом и сделаем привал с чаем из горных трав.

Чтобы не повторяться, обратно в цивилизацию вернемся другой дорогой — по ней можно не только спуститься в поселок, но и подняться выше на хребет (за дополнительную плату).

Горная флора

Вокруг вас будет богатая коллекция растений Краснополянского леса: буки, грабы, азалии, папоротники, черника кавказская. Я расскажу об их лечебных свойствах и вкладе в историю края, а еще покажу реликтовые деревья, которые сохранились с эпохи динозавров.

Организационные детали

  • Обязательные дополнительные расходы — входные билеты в Сочинский национальный парк (200 руб. /взрослые, дети до 10 лет бесплатно)
  • Удобнее идти с треккинговыми палками: вы можете арендовать их (200 руб. за 1 комплект)
  • В поход можно брать детей от 6 лет
  • Экскурсия пешеходная. Если вам нужен трансфер из Сочи, Адлера или Красной Поляны, вы можете заказать его у гида дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🏡ВыездныеВодопад Кейва🗽Достопримечательности🍀Природа и пейзажи💧Водопады

Еще несколько похожих предложений на Красной поляне

Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
4 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Кирилл
5
1 отзыв
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Пройти одним из старейших маршрутов Красной Поляны и провести время вдали от туристической суеты
от 6 500 за 1-2 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
4 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Кирилл
5
1 отзыв
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки
от 8 200 за 1-2 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Даниил
Нет отзывов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
от 9 000 за 1-10 чел.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
Увидеть, как заботятся о представителях местной фауны в зоорезорте, и узнать о них интересные факты
3 500 за 1-10 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
5
8 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
от 6 500 за 1-10 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Илья
5
3 отзыва
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
от 7 950 за 1-3 чел.
Атмосферный треккинг в долине реки Мзымта
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Илья
5
1 отзыв
Атмосферный треккинг в долине реки Мзымта
Пройти по старой Краснополянской дороге через ущелье Ахцу к водопаду Пасть дракона
от 11 950 за 1-3 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Константин
4.5
24 отзыва
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь
3 000 за 1 человека
Рыбалка в горах Красной Поляны
8 часов
🚶 Пешая
Групповая
Таня
Нет отзывов
Рыбалка в горах Красной Поляны
Отправиться за уловом к горным озерам и приготовить рыбу на костровой печи по старинному рецепту
7 000 за 1 человека
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Зимняя Рица и Новый Афон
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Александр
5
1 отзыв
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Зимняя Рица и Новый Афон
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим и исторически интересным местам края
2 500 за 1 человека
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
1.5 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Ксения
4.5
10 отзывов
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
Познакомиться с главными локациями курорта и сохранить на память атмосферные фотографии
3 000 за 1-5 чел.
Абхазия - топовая и нетуристическая
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Илья
5
5 отзывов
Абхазия - топовая и нетуристическая
Провести незабываемый день на природе и оценить атмосферу заброшенных мест
15 700 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Красной поляне
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ