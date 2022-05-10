Что вас ожидает

Несложный треккинг среди лесов и гор

Маршрут начинается от турбазы Красной Поляны — здесь в прошлом веке отдыхали и тренировались лучшие кадры советской армии. По укромной тропе мы обогнем отроги хребта Ачишхо: путь идет с набором высоты и дарит завораживающие виды на хребты Псеашхо и Аибга.

Нашей целью станет непересыхающий и незамерзающий водопад, который носит имя инструктора Краснополянской турбазы — Эльмара Кейва. Именно он нашел тропу к этому чуду природы. Два потока клокочущей воды ниспадают с каменного уступа: полюбуемся водопадом и сделаем привал с чаем из горных трав.

Чтобы не повторяться, обратно в цивилизацию вернемся другой дорогой — по ней можно не только спуститься в поселок, но и подняться выше на хребет (за дополнительную плату).

Горная флора

Вокруг вас будет богатая коллекция растений Краснополянского леса: буки, грабы, азалии, папоротники, черника кавказская. Я расскажу об их лечебных свойствах и вкладе в историю края, а еще покажу реликтовые деревья, которые сохранились с эпохи динозавров.

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