Лучшие месяцы для похода к водопаду Кейва - с мая по октябрь. В это время года природа особенно красива, а тропы доступны для комфортного треккинга.

Поход к водопаду Кейва в Красной Поляне - это не просто прогулка, а настоящее приключение среди величественных горных пиков и зеленых лесов.Маршрут ведет вас через исторические места, где в прошлом

веке тренировались кадры советской армии, и открывает потрясающие виды на хребты Псеашхо и Аибга. Вас ждет встреча с непересыхающим водопадом Кейва, чьи воды ниспадают с каменного уступа, создавая завораживающее зрелище. На привале вы сможете насладиться чаем из горных трав, а также узнать много интересного о реликтовых растениях и их лечебных свойствах. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться красотой природы, познакомиться с историей местности и провести время на свежем воздухе. Обязательные дополнительные расходы включают входные билеты в Сочинский национальный парк. Экскурсия подходит для детей от 6 лет и предлагает возможность аренды треккинговых палок для удобства пути. Также доступен трансфер из Сочи, Адлера или Красной Поляны по запросу

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Описание экскурсии

Несложный треккинг среди лесов и гор

Маршрут начинается от турбазы Красной Поляны — здесь в прошлом веке отдыхали и тренировались лучшие кадры советской армии. По укромной тропе мы обогнём отроги хребта Ачишхо: путь идёт с набором высоты и дарит завораживающие виды на хребты Псеашхо и Аибга.

Нашей целью станет непересыхающий и незамерзающий водопад, который носит имя инструктора Краснополянской турбазы — Эльмара Кейва. Именно он нашёл тропу к этому чуду природы. Два потока клокочущей воды ниспадают с каменного уступа: полюбуемся водопадом и сделаем привал с чаем из горных трав.

Чтобы не повторяться, обратно в цивилизацию вернёмся другой дорогой — по ней можно не только спуститься в посёлок, но и подняться выше на хребет (за дополнительную плату).

Горная флора

Вокруг вас будет богатая коллекция растений Краснополянского леса: буки, грабы, азалии, папоротники, черника кавказская. Я расскажу об их лечебных свойствах и вкладе в историю края, а еще покажу реликтовые деревья, которые сохранились с эпохи динозавров.

Организационные детали