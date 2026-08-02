Погрузитесь в красоту Красной Поляны, следуя по историческим тропам к величественному водопаду Кейва. Откройте для себя уникальную флору и исторические секреты
Поход к водопаду Кейва в Красной Поляне - это не просто прогулка, а настоящее приключение среди величественных горных пиков и зеленых лесов.
Маршрут ведет вас через исторические места, где в прошлом читать дальшеуменьшить
веке тренировались кадры советской армии, и открывает потрясающие виды на хребты Псеашхо и Аибга.
Вас ждет встреча с непересыхающим водопадом Кейва, чьи воды ниспадают с каменного уступа, создавая завораживающее зрелище.
На привале вы сможете насладиться чаем из горных трав, а также узнать много интересного о реликтовых растениях и их лечебных свойствах.
Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться красотой природы, познакомиться с историей местности и провести время на свежем воздухе. Обязательные дополнительные расходы включают входные билеты в Сочинский национальный парк.
Экскурсия подходит для детей от 6 лет и предлагает возможность аренды треккинговых палок для удобства пути. Также доступен трансфер из Сочи, Адлера или Красной Поляны по запросу
Лучшие месяцы для похода к водопаду Кейва - с мая по октябрь. В это время года природа особенно красива, а тропы доступны для комфортного треккинга.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водопад Кейва
Хребет Ачишхо
Хребет Псеашхо
Хребет Аибга
Описание экскурсии
Несложный треккинг среди лесов и гор
Маршрут начинается от турбазы Красной Поляны — здесь в прошлом веке отдыхали и тренировались лучшие кадры советской армии. По укромной тропе мы обогнём отроги хребта Ачишхо: путь идёт с набором высоты и дарит завораживающие виды на хребты Псеашхо и Аибга.
Нашей целью станет непересыхающий и незамерзающий водопад, который носит имя инструктора Краснополянской турбазы — Эльмара Кейва. Именно он нашёл тропу к этому чуду природы. Два потока клокочущей воды ниспадают с каменного уступа: полюбуемся водопадом и сделаем привал с чаем из горных трав.
Чтобы не повторяться, обратно в цивилизацию вернёмся другой дорогой — по ней можно не только спуститься в посёлок, но и подняться выше на хребет (за дополнительную плату).
Горная флора
Вокруг вас будет богатая коллекция растений Краснополянского леса: буки, грабы, азалии, папоротники, черника кавказская. Я расскажу об их лечебных свойствах и вкладе в историю края, а еще покажу реликтовые деревья, которые сохранились с эпохи динозавров.
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы — входные билеты в Сочинский национальный парк (250 ₽/взрослые, дети до 18 лет бесплатно). Оплатить можно на месте или на сайте парка с помощью гида.
Удобнее идти с треккинговыми палками: вы можете арендовать их (200 ₽ за 1 комплект)
В поход можно брать детей от 6 лет
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
Экскурсия пешеходная. Если вам нужен трансфер из Сочи, Адлера или Красной Поляны, вы можете заказать его у гида дополнительно.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
👍🏻
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Dmitry
Отличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но таких мест всего пару, да и финишная точка стоит того! Рекомендую в сухую погоду всем, кто отдыхает в окрестностях Красной Поляны разнообразить свой досуг!
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Дмитрий
Туристам без опыта предложить (настойчиво) взять в аренду палки. Тот, кто ни разу не ходил про их необходимость понимает, когда уже поздно.
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Ю
Юлия
Продуманный не простой маршрут. В какие то моменты не много экстремальный. Пришлось переходить водопад по бревну. Благодаря опытному инструктору Валерию преодолели эту преграду. Получила море впечатлений. Много интересной информации. Красивые виды. Чудесная природа.
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Галина
На эту экскурсию мы записались вдвоем с мужем. Очень приятно было получать оперативно ответы на все вопросы до экскурсии.
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Ю
Юлия
все было супер! место отличное и огромная благодарность гиду за внимание!
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