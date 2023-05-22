Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Красной поляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» на Красной поляне, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
"Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна": аудиоэкскурсия + билет на канатную дорогу
Пешая
5 часов
1 отзыв
Билеты
Аудиоэкскурсия Красная Поляна: приключение на канатной дороге
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
«В течение аудиоэкскурсии вам нужно будет воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
5 дек в 15:00
3590 ₽ за билет
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов
Пешая
2 часа
Аудиогид
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов
Начало: Эстонская улица, 51, Эстосадок
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
690 ₽ за человека
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
Пешая
2.5 часа
Аудиогид
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка
Отправьтесь в путешествие по местам съёмок на Красной Поляне. Узнайте закулисные истории и полюбуйтесь живописными видами
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
«Об этом и не только — на нашей аудиоэкскурсии»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
690 ₽ за человека

