Аудиоэкскурсия Красная Поляна: приключение на канатной дороге
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
«В течение аудиоэкскурсии вам нужно будет воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
5 дек в 15:00
3590 ₽ за билет
Аудиогид
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов
Начало: Эстонская улица, 51, Эстосадок
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
690 ₽ за человека
Аудиогид
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка
Отправьтесь в путешествие по местам съёмок на Красной Поляне. Узнайте закулисные истории и полюбуйтесь живописными видами
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
«Об этом и не только — на нашей аудиоэкскурсии»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
690 ₽ за человека
- ЕЕвгений22 мая 2023Информации мало и она поверхностная
