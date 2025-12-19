Описание Фото Ответы на вопросы Встретьте Новый год на Розе Хутор! Мы доставим вас на курорт, где будут яркая костюмированная программа с музыкой и артистами, праздничная ярмарка и главная ёлка. Под бой курантов вы поднимете бокалы под поздравление президента и великолепный салют. Это незабываемая магия праздника в горах!

Мария Ваш гид на Красной поляне Трансфер для группы Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-17 человек На чём проводится Услуги трансфера Когда 31.12.2025 выезд из Дагомыса в 19.30, жд Сочи — в 20.00, Адлер/Сириус — в 20.30 3500 ₽ за человека

Описание трансфер В новогоднюю ночь мы отправимся в самое красивое место в Сочи — на курорт Роза Хутор! Шикарная программа, костюмированное шоу, море музыки, поздравление президента, чистый горный воздух и вкусное вино — это то, что будет сопровождать нас. На Розе Хутор вы сможете насладиться праздничной программой, увидеть новогоднюю елку и выступление артистов, а также поздравление президента на медиа экране. Завершат вечер бой курантов и салют. Все желающие смогут посетить ярмарка с сувенирами, где можно купить подарки для близких.

