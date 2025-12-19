Встретьте Новый год на Розе Хутор! Мы доставим вас на курорт, где будут яркая костюмированная программа с музыкой и артистами, праздничная ярмарка и главная ёлка. Под бой курантов вы поднимете бокалы под поздравление президента и великолепный салют. Это незабываемая магия праздника в горах!
Описание трансферВ новогоднюю ночь мы отправимся в самое красивое место в Сочи — на курорт Роза Хутор! Шикарная программа, костюмированное шоу, море музыки, поздравление президента, чистый горный воздух и вкусное вино — это то, что будет сопровождать нас. На Розе Хутор вы сможете насладиться праздничной программой, увидеть новогоднюю елку и выступление артистов, а также поздравление президента на медиа экране. Завершат вечер бой курантов и салют. Все желающие смогут посетить ярмарка с сувенирами, где можно купить подарки для близких.
31.12.2025 выезд из Дагомыса в 19.30, жд Сочи — в 20.00, Адлер/Сириус — в 20.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курорт Роза Хутор
- Площадь Ратуши
Что включено
- Трансфер туда-обратно
- Концерт
- Угощение
Что не входит в цену
- Еда, напитки, сувениры за свой счет (по желанию)
Место начала и завершения?
Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: 31.12.2025 выезд из Дагомыса в 19.30, жд Сочи — в 20.00, Адлер/Сириус — в 20.30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
