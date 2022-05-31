Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге

Визитные карточки знаменитых курортных комплексов, фантастические пейзажи и история края

С помощью приложения на смартфоне вы пройдете по главным местам трех курортов Красной Поляны. Познакомитесь с природой Кавказского заповедника и национального парка. Узнаете древнюю и современную историю этих мест. Откроете вид на вершину Аигбы и захватывающие панорамы по пути к Розе Пик. Прогуляетесь по Олимпийской деревне и Аллее флагов. А еще загадаете желание у сказочного кота.
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь по главной улице курорта Красная Поляна со множеством атмосферных ресторанчиков и заглянете во дворик, в арке которого виднеется одна из самых высоких вершин хребта Аибга — Черная пирамида.
  • Затем вы отправитесь на центральную площадь Розы Хутор, где увидите Ратушу — визитную карточку курорта. Здесь вы наполнитесь силой гор, попив чистейшей воды из родника, пролетите по канатной дороге к горной Олимпийской деревне и совершите променад по Аллее флагов. Покорите вершину Роза Пик и окинете взглядом окрестности со смотровой площадки на высоте 2320 метров над уровнем моря.
  • А в завершение оцените архитектуру общественно-культурного центра «Галактика» и полюбуетесь светомузыкальным фонтаном.

В течение аудиоэкскурсии вам нужно будет воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км.

Продолжительность: 4-5 часов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет на канатную дорогу
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику канатной дороги на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет на канатную дорогу до вершины Роза Пик (подъем и спуск)
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Эстосадок (Красная Поляна)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

🎩Индивидуальные🎫Билеты🧒Можно с детьми🏡ВыездныеОлимпийский парк🗽ДостопримечательностиСмотровые площадки🍀Природа и пейзажи🏞Роза Хутор🎧АудиогидыКанатная дорога

Еще несколько похожих предложений на Красной поляне

Красная Поляна: обзорная экскурсия
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
5
12 отзывов
Очень популярно сейчас
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Сегодня
2 июня
3 июня
40003 200 за 1-4 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Легкий и доступный треккинг через горы Красной Поляны «в новом прочтении» от местных жителей
2 июня
3 июня
4 июня
от 5 200 за 1-2 чел.
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
1.5 часа
🚶 Пешая
За красивыми фото
Ксения
4.5
10 отзывов
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
Познакомиться с главными локациями курорта и сохранить на память атмосферные фотографии
6 июня
7 июня
8 июня
3 000 за 1-5 чел.
Фотопрогулка по Красной Поляне
2 часа
🚗 На машине
За красивыми фото
Илья
Нет отзывов
Фотопрогулка по Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
5 июня
6 июня
8 июня
8 500 за 1-4 чел.
Фотопрогулка по Розе Хутор
1 час
🚶 Пешая
За красивыми фото
Ирина
Нет отзывов
Фотопрогулка по Розе Хутор
Сохранить свои эмоции от путешествия в Сочи на профессиональных снимках
4 июня
6 июня
8 июня
7 800 за 1-4 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
1 отзыв
Невероятные окрестности Красной Поляны
Скайпарк, форелевый завод, горные ущелья, Олимпийские объекты и нарзанный источник за 1 день
Завтра
4 июня
5 июня
11 700 за 1-8 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Константин
4.5
24 отзыва
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь
Завтра
2 июня
3 июня
3 000 за 1 человека
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Зимняя Рица и Новый Афон
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Александр
5
1 отзыв
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Зимняя Рица и Новый Афон
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим и исторически интересным местам края
Завтра
2 июня
3 июня
3 000 за 1 человека
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
4.9
9 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Сегодня
Завтра
2 июня
от 6 500 за 1-10 чел.
Рыбалка в горах Красной Поляны
8 часов
🚶 Пешая
Групповая
Таня
Нет отзывов
Рыбалка в горах Красной Поляны
Отправиться за уловом к горным озерам и приготовить рыбу на костровой печи по старинному рецепту
4 июня
8 июня
12 июня
7 000 за 1 человека
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ксения
4.9
12 отзывов
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Вооружиться информацией о курорте и исследовать его главные точки в компании местного жителя
6 июня
7 июня
8 июня
от 2 490 за 1-4 чел.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
5
1 отзыв
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
Увидеть, как заботятся о представителях местной фауны в зоорезорте, и узнать о них интересные факты
Сегодня
2 июня
3 июня
2 600 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Красной поляне
ХОРОШО
🧭
ТАМ