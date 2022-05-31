Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по главной улице курорта Красная Поляна со множеством атмосферных ресторанчиков и заглянете во дворик, в арке которого виднеется одна из самых высоких вершин хребта Аибга — Черная пирамида.
Затем вы отправитесь на центральную площадь Розы Хутор, где увидите Ратушу — визитную карточку курорта. Здесь вы наполнитесь силой гор, попив чистейшей воды из родника, пролетите по канатной дороге к горной Олимпийской деревне и совершите променад по Аллее флагов. Покорите вершину Роза Пик и окинете взглядом окрестности со смотровой площадки на высоте 2320 метров над уровнем моря.
А в завершение оцените архитектуру общественно-культурного центра «Галактика» и полюбуетесь светомузыкальным фонтаном.
В течение аудиоэкскурсии вам нужно будет воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км.
Продолжительность: 4-5 часов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет на канатную дорогу
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику канатной дороги на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет на канатную дорогу до вершины Роза Пик (подъем и спуск)
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в селе Эстосадок (Красная Поляна)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Экскурсии с аудиогидом — Организатор на Красной поляне
Провёл 276 экскурсий для 231 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.