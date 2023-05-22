С помощью приложения на смартфоне вы пройдете по главным местам трех курортов Красной Поляны. Познакомитесь с природой Кавказского заповедника и национального парка. Узнаете древнюю и современную историю этих мест. Откроете вид на вершину Аигбы и захватывающие панорамы по пути к Розе Пик. Прогуляетесь по Олимпийской деревне и Аллее флагов. А еще загадаете желание у сказочного кота.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по главной улице курорта «Красная Поляна» со множеством атмосферных ресторанчиков и заглянете во дворик, в арке которого виднеется одна из самых высоких вершин хребта Аибга — Черная пирамида.

Затем вы отправитесь на центральную площадь «Розы Хутор», где увидите Ратушу — визитную карточку курорта. Здесь вы наполнитесь силой гор, попив чистейшей воды из родника, пролетите по канатной дороге к горной Олимпийской деревне и совершите променад по Аллее флагов. Покорите вершину Роза Пик и окинете взглядом окрестности со смотровой площадки на высоте 2320 метров над уровнем моря.

А в завершение оцените архитектуру общественно-культурного центра «Галактика» и полюбуетесь светомузыкальным фонтаном.

В течение аудиоэкскурсии вам нужно будет воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км.

Продолжительность: 4-5 часов.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет на канатную дорогу

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику канатной дороги на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно