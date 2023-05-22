С помощью приложения на смартфоне вы пройдете по главным местам трех курортов Красной Поляны. Познакомитесь с природой Кавказского заповедника и национального парка. Узнаете древнюю и современную историю этих мест. Откроете вид на вершину Аигбы и захватывающие панорамы по пути к Розе Пик. Прогуляетесь по Олимпийской деревне и Аллее флагов. А еще загадаете желание у сказочного кота.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по главной улице курорта «Красная Поляна» со множеством атмосферных ресторанчиков и заглянете во дворик, в арке которого виднеется одна из самых высоких вершин хребта Аибга — Черная пирамида.
- Затем вы отправитесь на центральную площадь «Розы Хутор», где увидите Ратушу — визитную карточку курорта. Здесь вы наполнитесь силой гор, попив чистейшей воды из родника, пролетите по канатной дороге к горной Олимпийской деревне и совершите променад по Аллее флагов. Покорите вершину Роза Пик и окинете взглядом окрестности со смотровой площадки на высоте 2320 метров над уровнем моря.
- А в завершение оцените архитектуру общественно-культурного центра «Галактика» и полюбуетесь светомузыкальным фонтаном.
В течение аудиоэкскурсии вам нужно будет воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км.
Продолжительность: 4-5 часов.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет на канатную дорогу
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику канатной дороги на своем смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включен входной билет на канатную дорогу до вершины Роза Пик (подъем и спуск)
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые: билет + аудиотур
|3590 ₽
|Дети 7-14 лет: билет + аудиотур
|2390 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Эстосадок (Красная Поляна)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19080 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Информации мало и она поверхностная
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Евгений, благодарим вас за отзыв о нашем туре! Нам правда важно знать, какие впечатления у вас остались после прогулки. Обязательно
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