Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» на Красной поляне, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
«Зимой окажетесь в белоснежном лесу, летом найдете фруктовые сады»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
3 отзыва
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
«По живописной территории Сочинского национального парка я проведу вас к красивому уединенному водопаду, который не пересыхает летом и не замерзает зимой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре
Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас
Начало: В Розе Хутор
«Зимой, если вы намерены опробовать трассы или покататься рядом с ними, отправлюсь вместе с вами и сфотографирую вас в движении»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    10 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
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    просьбе). Впервые с ними шел и было очень удобно, теперь только с ними буду прогулки такие делать. Ну и Кирилл же фотограф. Честно говоря не знал, что на выходе получится. Но результат предвосхитил ожидания. Фото прикладываю (ps есть также и без вотермарка) Отзывов немного, не знаю почему, но присмотритесь, когда будете выбирать с кем идти. И для меня было плюсом, что по минимуму было рассказов и можно было слушать тишину и себя.

  • В
    Виктория
    1 августа 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Спасибо большое гиду Анне. Очень все понравилось.
  • С
    Сергей
    20 июля 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    Все понравилось. Гидом была Ксения. Маршрут адаптировала под нас. Сами бы мы в те места не дошли. Ксения забрала из
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    отеля и привезла потом обратно. Дала дождевики, когда пошел дождь. Посоветовала, как лучше самим добраться в другой день на водопад Поликаря.

  • К
    Кира
    1 июля 2022
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Спасибо Кириллу за чудесный поход! Дети в полном восторге! Красивые виды, интересный маршрут. А когда на привале вдруг Кирилл начал жарить блины и кипятить чай - счастью детей не было предела!
    Спасибо Кириллу за чудесный поход! Дети в полном восторге! Красивые виды, интересный маршрут. А когда на
  • Е
    Елена
    29 апреля 2022
    Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
    У нас был гид Ксения. Фантастически красивве виды плюс интересный рассказ. Темп маршрута был адаптировн под наш темп, поэтому прошли его легко. Спасибо ргромнле Ксении!
  • Е
    Евгения
    5 октября 2021
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Огромное спасибо Кириллу за проведенную экскурсию и профессиональные фотографии! Всё прошло замечательно. А блины и чай, приготовленные им для нас у водопада, были безумно вкусные!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
  2. Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
  3. Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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