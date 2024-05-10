1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
«Зимой окажетесь в белоснежном лесу, летом найдете фруктовые сады»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670₽ за всё до 25 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
«По живописной территории Сочинского национального парка я проведу вас к красивому уединенному водопаду, который не пересыхает летом и не замерзает зимой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре
Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас
Начало: В Розе Хутор
«Зимой, если вы намерены опробовать трассы или покататься рядом с ними, отправлюсь вместе с вами и сфотографирую вас в движении»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб10 мая 2024Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
- ВВиктория1 августа 2022Спасибо большое гиду Анне. Очень все понравилось.
- ССергей20 июля 2022Все понравилось. Гидом была Ксения. Маршрут адаптировала под нас. Сами бы мы в те места не дошли. Ксения забрала из
- ККира1 июля 2022Спасибо Кириллу за чудесный поход! Дети в полном восторге! Красивые виды, интересный маршрут. А когда на привале вдруг Кирилл начал жарить блины и кипятить чай - счастью детей не было предела!
- ЕЕлена29 апреля 2022У нас был гид Ксения. Фантастически красивве виды плюс интересный рассказ. Темп маршрута был адаптировн под наш темп, поэтому прошли его легко. Спасибо ргромнле Ксении!
- ЕЕвгения5 октября 2021Огромное спасибо Кириллу за проведенную экскурсию и профессиональные фотографии! Всё прошло замечательно. А блины и чай, приготовленные им для нас у водопада, были безумно вкусные!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Зимние»
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