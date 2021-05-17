Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Что вас ожидает

Фотопрогулка 👣 среди вершин

В поисках удачных локаций для съемки мы прогуляемся по набережной горной реки, полюбуемся заснеженными пиками хребта Аибга и разноцветными домиками, которые навеют мысли о курортных городках Швейцарии. В лучших точках мы будем останавливаться для фото: приехали вы один, с семьёй или компанией — я постараюсь запечатлеть ваши живые эмоции в окружении пейзажей Роза Хутор. А если захотите, мы поднимемся выше по канатной дороге, чтобы сделать потрясающие снимки на фоне Кавказского хребта.

Роза Хутор: инструкция по применению

Во время прогулки я поделюсь интересными фактами о курорте, открою его историю 📖 и планы на будущее. А еще не забуду снабдить вас полезной информацией: куда сходить, что попробовать и куда отправиться в поисках приключений. Ведь курорты Красной Поляны — это огромная зона развлечений, где каждый найдёт себе занятие по душе.

Организационные детали