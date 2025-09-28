Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Роза Хутор - жемчужина Красной Поляны, место, где каждый уголок хранит в себе частичку курортной сказки.
Предлагаем вам не просто увидеть все красоты этого места, но и запечатлеть их в качественных читать дальшеуменьшить
фотографиях.
Ваша фото-прогулка начнется с живописных улочек, где каждый домик и мостик - идеальный фон для снимка.
Продолжится маршрут вдоль горной реки, где снежные вершины хребта Аибга отражаются в ее чистых водах. Не останется без внимания и буйная зелень местных лесов, где скрыты уютные тропинки и водопады.
Вдобавок к визуальным впечатлениям, вы получите рассказ о истории и особенностях Роза Хутор, а также советы, которые сделают ваш отдых еще более насыщенным и интересным. Фотосессия на фоне Кавказского хребта станет вишенкой на торте этого незабываемого приключения.
Все снимки, сделанные с любовью и профессионализмом, будут отправлены вам, чтобы эти моменты навсегда остались с вами
Лучшее время для прогулки и фотосессии на Роза Хутор - июль и август. В это время погода наиболее стабильная, солнечная и тёплая, что создаёт идеальные условия для съёмок на фоне живописных пейзажей. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для прогулок, хотя могут быть более дождливыми и прохладными. В остальные месяцы, особенно зимой, возможны трудности из-за снега и холода, но это не исключает возможности насладиться красотой гор в это время.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная горной реки
Пики хребта Аибга
Разноцветные домики
Лесные тропы
Небольшой водопад
Кавказский хребет
Описание билета
Фотопрогулка среди вершин и лесов
В поисках удачных локаций для съёмки мы прогуляемся по набережной горной реки, полюбуемся заснеженными пиками хребта Аибга и разноцветными домиками, которые навеют мысли о курортных городках Швейцарии, а затем окунёмся в мир дикой природы. Пройдём по одной из лесных троп и прогуляемся до небольшого водопада. В лучших точках будем останавливаться для фото: приехали вы один, с семьёй или компанией — я постараюсь запечатлеть ваши живые эмоции в окружении пейзажей «Роза Хутор». А если захотите, мы поднимемся выше по канатной дороге, чтобы сделать потрясающие снимки на фоне Кавказского хребта.
«Роза Хутор»: инструкция по применению
Во время прогулки я поделюсь полезной информацией: куда сходить, что попробовать и куда отправиться в поисках приключений. Ведь курорты Красной Поляны — это огромная зона развлечений, где каждый найдёт себе занятие по душе.
Организационные детали
Фотографии будут готовы в течение нескольких дней и придут вам на почту
Если вы решите сделать фотографии на фоне Кавказского хребта, нужно будет отдельно оплатить билеты на канатную дорогу: 1500-2000 ₽ с чел. в зависимости от курорта
Мобильная фотосъёмка проводится на iPhone 14Pro или 15ro, также мы можем фотографировать на ваш телефон
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На курорте Роза Хутор
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1128 туристов
Я и мои прекрасные коллеги влюбим вас в Красную Поляну. Мы ярые фанаты своего дела и наша задача - рассказать вам как можно больше всего интересного и полезного, включить вашу читать дальшеуменьшить
фантазию и погрузить вас в древнюю историю Красной Поляны и нетронутые природные места Западного Кавказа. Мы гуляем по самым красивым локациям и строим удобные маршруты, но главное наполняем их смыслом. Все гиды в команде имеют большой опыт, а главное любовь к месту, в котором живут!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Галина - прекрасна! И историю Сочи рассказала, и сделала красивейшие фотографии!
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Евгения
В эту экскурсию все совпало погода, прекрасное настроение, прекрасный и душевный гид -Марина! Очень интересно было узнать о жизни и истории Поляны от местной жителницы, а также своими глазами увидеть читать дальшеуменьшить
самые красивые локации, которые не увидишь в стандартных экскурсиях. Так как я не впервый раз была на Роза Хутор, гид сразу сорентировалась и отвезла меня в места которые я увидела впервые. Также фото получились просто космос, не всякий фотограф может увидеть такие ракурсы!!! Я осталось по большим впечатлением, желаю и дальше радовать туристов и дарить им положительные эмоции🤗😉
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Анастасия
Хотим выразить благодарность Галине за прекрасную прогулку по Красной Поляне! Галина - не только прекрасный рассказчик, который погрузил нас в историю курорта, но и очень внимательный и приятный человек. Она читать дальшеуменьшить
подробно разъяснила чем отличаются канатные дороги курорта и показала куда нам следовать дальше на канатку. По пути Галина сделала несколько замечательных фотографий на память. Отдельное спасибо за рекомендации по посещению интересных мест Красной поляны и Розы Хутор. Мы с мужем остались очень довольны и рекомендуем Галину всем!
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Д
Дина
Спасибо за интересную прогулку по Роза Хутор! Мы были впервые. Замечательное место, планируем вернуться. Наш гид Полина рассказала про историю этих мест, про создание курорта, помогла спланировать время после экскурсии, благодаря чему мы везде успели)
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Наталья
Прогулка была очень классная! Мы были с маленьким ребенком и коляской. Далеко уйти не получилось, но все равно узнали много интересного и посмотрели прекрасные места, доступные для нас. Ксения посоветовала шикарный ресторан для посещения и место для подъема на гору, откуда открывается шикарный обзор. Спасибо, Ксения, вспоминаем вас с удовольствием! Хороших вам туристов!
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И
Инна
Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории, природе Розы Хутор и округи. Многого я не знала. Фотографии просто замечательные! В этот же день вечером отредактированные были у меня! Бесконечная благодарность! Рекомендую всем!
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