Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Фотопрогулка 👣 среди вершин В поисках удачных локаций для съемки мы прогуляемся по набережной горной реки, полюбуемся заснеженными пиками хребта Аибга и разноцветными домиками, которые навеют мысли о курортных городках Швейцарии. В лучших точках мы будем останавливаться для фото: приехали вы один, с семьёй или компанией — я постараюсь запечатлеть ваши живые эмоции в окружении пейзажей Роза Хутор. А если захотите, мы поднимемся выше по канатной дороге, чтобы сделать потрясающие снимки на фоне Кавказского хребта.
Роза Хутор: инструкция по применению Во время прогулки я поделюсь интересными фактами о курорте, открою его историю 📖 и планы на будущее. А еще не забуду снабдить вас полезной информацией: куда сходить, что попробовать и куда отправиться в поисках приключений. Ведь курорты Красной Поляны — это огромная зона развлечений, где каждый найдёт себе занятие по душе.
Организационные детали
Фотографии 📸 будут готовы в течение нескольких дней и придут вам на почту
Если вы решите сделать фотографии 📸 на фоне Кавказского хребта, нужно будет отдельно оплатить билеты 🎫 на канатную дорогу: 1500 руб. с человека
Для фотопрогулки мы также можем выбрать другой курорт по вашему желанию
Начало и место завершения
🚩 на курорте Роза Хутор
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Красная поляна — это дом моей мечты. Я люблю природу и исследую ее при каждой возможности. По образованию я журналист, также прошла переподготовку на гида по Сочи, а еще долго работала в заповеднике, что, конечно, также наложило отпечаток на мои экскурсии. Среди моих гостей были знаменитые артисты и политики, дети-сироты и пенсионеры. Все остались довольны. Приходите и вы, я буду рада встрече!