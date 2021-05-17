Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!

Познакомиться с главными локациями курорта и сохранить на память атмосферные фотографии

4
1 отзыв
Ксения
Ксения – Гид из Красной поляны
Роза Хутор — курортная сказка, из которой хочется увезти как можно больше красивых 🤩 фотокарточек.

Я помогу вам справиться с этой задачей: мы прогуляемся по европейским улочкам, сделаем замечательные снимки на фоне горной реки, уютных домиков и вершин хребта Аибга.

А по пути вы услышите историю 📖 курорта и запасетесь полезными советами для отдыха.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.

Фото-прогулка

2 200 ₽ за экскурсию

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Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!

Что вас ожидает

Фотопрогулка 👣 среди вершин
В поисках удачных локаций для съемки мы прогуляемся по набережной горной реки, полюбуемся заснеженными пиками хребта Аибга и разноцветными домиками, которые навеют мысли о курортных городках Швейцарии. В лучших точках мы будем останавливаться для фото: приехали вы один, с семьёй или компанией — я постараюсь запечатлеть ваши живые эмоции в окружении пейзажей Роза Хутор. А если захотите, мы поднимемся выше по канатной дороге, чтобы сделать потрясающие снимки на фоне Кавказского хребта.

Роза Хутор: инструкция по применению
Во время прогулки я поделюсь интересными фактами о курорте, открою его историю 📖 и планы на будущее. А еще не забуду снабдить вас полезной информацией: куда сходить, что попробовать и куда отправиться в поисках приключений. Ведь курорты Красной Поляны — это огромная зона развлечений, где каждый найдёт себе занятие по душе.

Организационные детали

  • Фотографии 📸 будут готовы в течение нескольких дней и придут вам на почту
  • Если вы решите сделать фотографии 📸 на фоне Кавказского хребта, нужно будет отдельно оплатить билеты 🎫 на канатную дорогу: 1500 руб. с человека
  • Для фотопрогулки мы также можем выбрать другой курорт по вашему желанию
Начало и место завершения
🚩 на курорте Роза Хутор
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия!

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Ксения
Ксения
Красная поляна — это дом моей мечты. Я люблю природу и исследую ее при каждой возможности. По образованию я журналист, также прошла переподготовку на гида по Сочи, а еще долго работала в заповеднике, что, конечно, также наложило отпечаток на мои экскурсии. Среди моих гостей были знаменитые артисты и политики, дети-сироты и пенсионеры. Все остались довольны. Приходите и вы, я буду рада встрече!
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1 реальный отзыв

17 мая 2021
Экскурсия прошла хорошо, познавательно, погрузились немного в историю. Фото, конечно, не проф уровня, но в целом удались) Спасибо.

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