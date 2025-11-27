Всего за день мы с вами объедем половину Абхазии и осмотрим самые удивительные ее достопримечательности.
Мы побываем у прозрачных горных озер и на море, попробуем блюда местной кухни и посетим дегустации продуктов местного производства. Съездим к высокогорному озеру Рица. Полюбуемся красивейшим Голубым озером. Побываем в благословенном Новом Афоне. Сфотографируемся у знаменитой колоннады в Гаграх. И многое-многое другое.
Описание экскурсии
Вас ожидает: Золотое кольцо Абхазии — самый яркий маршрут с посещением основных достопримечательностей страны:
Высокогорное Озеро Рица — изюминка Абхазии • Новый Афон — город паломников и святые места Дегустации домашнего вина и абхазского меда никого не оставят равнодушным. Вкусно и недорого пообедаем в местном кафе. Включен мини завтрак и посещение мандаринового сада! Сбор в поселке Эсто-Садок, Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром. Профессиональные гиды будут сопровождать вас на всей экскурсии! Для прохождения границ нужен паспорт, свидетельство о рождении ребенка в оригинале! Дополнительные расходы:.
• экологический сбор на озеро Рица — 700 руб. /взр, 200 руб. /дет По желанию:
• посещение Новоафонской пещеры: 700 руб • Молочный водопад: 300 руб • обед • дача Сталина: 300 руб • храм Лыхны: 300 руб Важная информация:
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны.
- Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания.
Ежедневно в любое время года
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Рица
- Гагра
- Новый Афон
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Псцырха
- Монастыри, храмы Афона
- Приморский парк
- Водопады по дороге
Что включено
- Трансфер туда-обратно
- Профессиональный экскурсовод
- Дегустации натуральной продукции
- Купание в летний сезон
- Посещение мандаринового сада
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озере Рица - 700 руб/взр, 200 руб/дет
- По желанию: посещение Новоафонской пещеры: 700 руб/чел (в летний сезон ежедневно, в другое время уточняйте график работы при бронировании)
- По желанию: обед
- По желанию - г. Сухум-700 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер туда-обратно включен в стоимость
Завершение: Трансфер привозит к месту старта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время года
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
27 ноя 2025
В очередной раз я посетила высокогорное озеро,покаталась на катамаране (это доп услуга,кот не входит в стоимость),мандариновый сад,Новый Афон и монастырь и все остальные топовые локации Абхазии. Фирма- организатор работает четко,слажено. Все по минутам расписано. Благодарю за праздник души. Я с Вами и в сл отпуске. До новых встреч.
G
G1342202
22 ноя 2025
Спасибо водителю Аруду за его квалификацию и за внимание. Абхазия прекрасна. Руководителям необходимо внести в прайс отдельную оплату за подъем к водопадам (600р) и отразить фактическое время экскурсии до 12 ч.
А
АЛЕНА
16 ноя 2025
Всё прошло отлично. Порадовали красивые виды и дружелюбный приём повсюду. Благодарим водителя Самвела за аккуратную и комфортную поездку — он доставил нас обратно в отель заботливо и безопасно. Особая благодарность Леону за его чувство юмора, которое неизменно вызывало улыбки у всех нас. Абхазское гостеприимство было на высшем уровне.
Ю
Юлия
1 ноя 2025
В целом экскурсия понравилась, но имейте ввиду, что предоплата 400 рублей с человека обязательна (это нормально, но на сайте этой информации нет). Накануне экскурсии в установленное время (до 22 часов)
Д
Динара
1 ноя 2025
Спасибо, все прошло очень хорошо. Мы уже были на Рице, больше ехали в Новый Афон и мандариновый сад,… Но мы поднялись наверх, увидели Рицу с высоты, посмотрели молочный водопад. Была
А
Арина
30 окт 2025
Суперская поездка, отличный гид, шикарные виды, цена абсолютно оправдывает поездку, даже дешево как-то показалось)) В общем спасибо команде за потрясающий тур, всем от души советую! ❤️
Д
Данил
26 окт 2025
Отличное просто! Гид вообще замечательный Думаю лучший, которого я видел Веселая, харизматичная 🔥 Ну а Абхазия вообще 😍 Единственное что дождь с утра конечно не сделал полностью все идеальным, но к обеду вылезло солнышко и все встало на свои места 😁 Благодарю за поездку ❤️
С
Сергей
21 окт 2025
Ездили из Адлера по Золотому кольцу Абхазии. Всё прошло замечательно, на одном дыхании. Здорово всё организовано. Прекрасный экскурсовод Елена, знающая своё дело. Остроумный и весёлый водитель-профессионал Беслан. В очередной раз Спутник порадовал своим высоким уровнем сервиса.
Е
Елена
17 окт 2025
Очень хорошая экскурсия, водитель Арут молодец, утром всех собрал без опозданий, обзвонил, на границе провёл, экскурсовод Вика всю дорогу рассказывала и показывала. Советую!
Д
Дарья
15 окт 2025
Добрый день! Поездка понравилась, осталась очень довольной. Прекрасная природа Абхазии, восторг. Озеро Рица, Новый Офон, водопады. Маршрут красивый. Мастерство водителя и прекрасный гид. Уместный приятный юмор)) Интересно рассказывают историю мест
Ю
Юлия
14 окт 2025
Все понравилось. Очень слаженная работа всех и организаторов, и исполнителей данного тура. Ну а природа Абхазии прекрасна.
А
Анна
12 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду: Амине, за очень интересные, познавательные экскурсии! Спасибо вам большое! Получили огромное удовольствие! Восторг! Виды нереальные. Воздухом в горах не надышаться. Узнали много интересного и познавательного! Шикарно! Обязательно вернусь еще! Хорошее сопровождение, всё вовремя, рекомендую всем, не пожалеете!
В
Виктория
10 окт 2025
Что мы увидели: Сначала Гагры, море, аркада с подсветкой(мы были там на рассвете) и несколько достопримечательных мест города; далее много разных дегустаций, вино, сыр, мясо, мед и чай; далее озеро
Н
Наталья
7 окт 2025
Сегодня мы с сыном были на замечательной экскурсии в Абхазии. Наш гид Юра показал насколько это прекрасная страна. Красота природы божественная. Путешествие прошло на ура!
Е
Елена
3 окт 2025
Впечатления очень интересные и позитивные, мы впервые в Абхазии♥️ И конечно отдельная благодарность нашему водителю Рубену и гиду Виктории😍 Они лучшие 👍🏻
