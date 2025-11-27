Вас ожидает: Золотое кольцо Абхазии — самый яркий маршрут с посещением основных достопримечательностей страны:

Высокогорное Озеро Рица — изюминка Абхазии • Новый Афон — город паломников и святые места Дегустации домашнего вина и абхазского меда никого не оставят равнодушным. Вкусно и недорого пообедаем в местном кафе. Включен мини завтрак и посещение мандаринового сада! Сбор в поселке Эсто-Садок, Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром. Профессиональные гиды будут сопровождать вас на всей экскурсии! Для прохождения границ нужен паспорт, свидетельство о рождении ребенка в оригинале! Дополнительные расходы:.

• экологический сбор на озеро Рица — 700 руб. /взр, 200 руб. /дет По желанию:

• посещение Новоафонской пещеры: 700 руб • Молочный водопад: 300 руб • обед • дача Сталина: 300 руб • храм Лыхны: 300 руб Важная информация: