Золотое кольцо Абхазии из Эсто-Садка, Красной Поляны и Розы Хутор

Всего за день мы с вами объедем половину Абхазии и осмотрим самые удивительные ее достопримечательности.

Мы побываем у прозрачных горных озер и на море, попробуем блюда местной кухни и посетим дегустации продуктов местного производства. Съездим к высокогорному озеру Рица. Полюбуемся красивейшим Голубым озером. Побываем в благословенном Новом Афоне. Сфотографируемся у знаменитой колоннады в Гаграх. И многое-многое другое.
5
55 отзывов
Описание экскурсии

Вас ожидает: Золотое кольцо Абхазии — самый яркий маршрут с посещением основных достопримечательностей страны:

Высокогорное Озеро Рица — изюминка Абхазии • Новый Афон — город паломников и святые места Дегустации домашнего вина и абхазского меда никого не оставят равнодушным. Вкусно и недорого пообедаем в местном кафе. Включен мини завтрак и посещение мандаринового сада! Сбор в поселке Эсто-Садок, Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром. Профессиональные гиды будут сопровождать вас на всей экскурсии! Для прохождения границ нужен паспорт, свидетельство о рождении ребенка в оригинале! Дополнительные расходы:.
• экологический сбор на озеро Рица — 700 руб. /взр, 200 руб. /дет По желанию:

• посещение Новоафонской пещеры: 700 руб • Молочный водопад: 300 руб • обед • дача Сталина: 300 руб • храм Лыхны: 300 руб Важная информация:

  • Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны.
  • Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания.

Ежедневно в любое время года

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Рица
  • Гагра
  • Новый Афон
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Псцырха
  • Монастыри, храмы Афона
  • Приморский парк
  • Водопады по дороге
Что включено
  • Трансфер туда-обратно
  • Профессиональный экскурсовод
  • Дегустации натуральной продукции
  • Купание в летний сезон
  • Посещение мандаринового сада
Что не входит в цену
  • Экологический сбор на озере Рица - 700 руб/взр, 200 руб/дет
  • По желанию: посещение Новоафонской пещеры: 700 руб/чел (в летний сезон ежедневно, в другое время уточняйте график работы при бронировании)
  • По желанию: обед
  • По желанию - г. Сухум-700 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер туда-обратно включен в стоимость
Завершение: Трансфер привозит к месту старта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время года
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
4
3
2
1
С
Светлана
27 ноя 2025
В очередной раз я посетила высокогорное озеро,покаталась на катамаране (это доп услуга,кот не входит в стоимость),мандариновый сад,Новый Афон и монастырь и все остальные топовые локации Абхазии. Фирма- организатор работает четко,слажено. Все по минутам расписано. Благодарю за праздник души. Я с Вами и в сл отпуске. До новых встреч.
G
G1342202
22 ноя 2025
Спасибо водителю Аруду за его квалификацию и за внимание. Абхазия прекрасна. Руководителям необходимо внести в прайс отдельную оплату за подъем к водопадам (600р) и отразить фактическое время экскурсии до 12 ч.
А
АЛЕНА
16 ноя 2025
Всё прошло отлично. Порадовали красивые виды и дружелюбный приём повсюду. Благодарим водителя Самвела за аккуратную и комфортную поездку — он доставил нас обратно в отель заботливо и безопасно. Особая благодарность Леону за его чувство юмора, которое неизменно вызывало улыбки у всех нас. Абхазское гостеприимство было на высшем уровне.
Ю
Юлия
1 ноя 2025
В целом экскурсия понравилась, но имейте ввиду, что предоплата 400 рублей с человека обязательна (это нормально, но на сайте этой информации нет). Накануне экскурсии в установленное время (до 22 часов)
читать дальше

нам не сообщили во сколько нас заберут и номер машины. После обращения к гиду Марии информацию прислали, при этом я выслушала про себя много нелицеприятной информации, поскольку с ее слов нам в любом случае бы все прислали, просто нужно спокойно ждать … то, что на экскурсию забирают в 5 утра и хотелось бы уже не ждать, а спать, гиду неинтересно, предложила отказаться от экскурсии (предоплата при этом этом остается у нее)… извиниться у нее даже в мыслях не было. Ну а сама Абхазия удивительна и прекрасна! Огромное спасибо водителям и гиду Яне, отдельная благодарность за то, что оперативно смогла организовать нам пещеры в Новом Афоне и при этом получилось осмотреть сам монастырь. Звезду сняла из-за организатора Марии.

Д
Динара
1 ноя 2025
Спасибо, все прошло очень хорошо. Мы уже были на Рице, больше ехали в Новый Афон и мандариновый сад,… Но мы поднялись наверх, увидели Рицу с высоты, посмотрели молочный водопад. Была
читать дальше

отличная погода, покатались на катамаране. Затем мандарины, моя мечта😍и Новый Афон. Вобщем масса впечатлений и красивых фото) В автобусе Вика вела интересную экскурсию, познакомила с обычаями и легендами, водитель вежливый и аккуратный.

А
Арина
30 окт 2025
Суперская поездка, отличный гид, шикарные виды, цена абсолютно оправдывает поездку, даже дешево как-то показалось)) В общем спасибо команде за потрясающий тур, всем от души советую! ❤️
Д
Данил
26 окт 2025
Отличное просто! Гид вообще замечательный Думаю лучший, которого я видел Веселая, харизматичная 🔥 Ну а Абхазия вообще 😍 Единственное что дождь с утра конечно не сделал полностью все идеальным, но к обеду вылезло солнышко и все встало на свои места 😁 Благодарю за поездку ❤️
С
Сергей
21 окт 2025
Ездили из Адлера по Золотому кольцу Абхазии. Всё прошло замечательно, на одном дыхании. Здорово всё организовано. Прекрасный экскурсовод Елена, знающая своё дело. Остроумный и весёлый водитель-профессионал Беслан. В очередной раз Спутник порадовал своим высоким уровнем сервиса.
Е
Елена
17 окт 2025
Очень хорошая экскурсия, водитель Арут молодец, утром всех собрал без опозданий, обзвонил, на границе провёл, экскурсовод Вика всю дорогу рассказывала и показывала. Советую!
Д
Дарья
15 окт 2025
Добрый день! Поездка понравилась, осталась очень довольной. Прекрасная природа Абхазии, восторг. Озеро Рица, Новый Офон, водопады. Маршрут красивый. Мастерство водителя и прекрасный гид. Уместный приятный юмор)) Интересно рассказывают историю мест
читать дальше

и природных объектов. Вкусный и аскетичный завтрак. Вино, мед, сыр и мясо - особый восторг. Буду возвращаться))) Это важно, что вы в маршруте учли хорошие места, откуда можно привести хорошую продукцию и для себя, и для близких) Мне не зря заказали сыр, когда узнали, что я еду в Абхазию. Природа иная и Черное море воспринимается иначе. Замечательно: 1. если добавите на маршруте хозяйства с прекрасными сладостями (домашними) и маслами для салатов. 2. Водные маршруты в Абхазию на яхтах 3. Маршруты с остановкой на ночь в хорошем отеле. Краткие двух дневные туры, с ночевкой.

Ю
Юлия
14 окт 2025
Все понравилось. Очень слаженная работа всех и организаторов, и исполнителей данного тура. Ну а природа Абхазии прекрасна.
А
Анна
12 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду: Амине, за очень интересные, познавательные экскурсии! Спасибо вам большое! Получили огромное удовольствие! Восторг! Виды нереальные. Воздухом в горах не надышаться. Узнали много интересного и познавательного! Шикарно! Обязательно вернусь еще! Хорошее сопровождение, всё вовремя, рекомендую всем, не пожалеете!
В
Виктория
10 окт 2025
Что мы увидели: Сначала Гагры, море, аркада с подсветкой(мы были там на рассвете) и несколько достопримечательных мест города; далее много разных дегустаций, вино, сыр, мясо, мед и чай; далее озеро
читать дальше

Рица и все что сопровождает маршрут к заповеднику, озера, водопады, скалы; далее Новый Афон и самое впечатляющее- новоафонские пещеры. Экскурсовод заранее договорилась о билетах, провела и забрала после экскурсии в пещерах. Очень рекомендую посмотреть, 1,5 часа пролетают незаметно, впечатления не сравнить ни с чем, вы больше нигде не увидите такие пещеры. Если боитесь высоты, вначале может быть страшно, но на короткий промежуток времени. Небыло проблем ни с границей, ни с детками в автобусе. Группа 18 человек вполне допустима для путешествий на машине. Вентиляция и кондиционер в автобусе спасают, берите с собой подушки на шею. Не хватило времени, на всех стоянках 15-20 минут, этого недостаточно. Я бы убрала из маршрута водопады, зиплайны и голубое озеро, чтобы добавить еще 30 минут на Гагры. Успевали сделать фото, насладиться локацией не успели. Не понравилось кафе на озере Рица. Там есть более приятные места, почему нас привезли именно сюда, может потому что зал на втором этаже с видом на озеро, это красиво, но кормят здесь не так, хорошо, как умеют в Абхазии(я была не впервые, поэтому понимаю, что национальные блюда тоже оставляют свое впечатление) Для ознакомительной экскурсии очень хорошо. Пещеры рекомендую отдельно. Спасибо за день!

Н
Наталья
7 окт 2025
Сегодня мы с сыном были на замечательной экскурсии в Абхазии. Наш гид Юра показал насколько это прекрасная страна. Красота природы божественная. Путешествие прошло на ура!
Е
Елена
3 окт 2025
Впечатления очень интересные и позитивные, мы впервые в Абхазии♥️ И конечно отдельная благодарность нашему водителю Рубену и гиду Виктории😍 Они лучшие 👍🏻

