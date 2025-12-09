Дорога из Краснодара По ровной асфальтированной дороге стартуем в сторону Лаго-Наки (примерно 3 часа пути). Попутно любуемся горными панорамами с высоты птичьего полёта. Катание на узкоколейке В ущелье нас ждёт первое приключение — поездка по железной дороге, проложенной по дну древнего океана Тетис. Длина пути составляет 2 км, а высота каменных стен вокруг — до 400 метров. Переход или переезд в Мезмай Под звуки горного Курджипса мы направимся покорять местные вершины. Прогулку можно осуществить как пешком по лесной тропе (10 км), так и на автомобиле с последующим лёгким треккингом без значительных перепадов высот (5 км). Орлиная полка Кульминацией путешествия станет посещение Орлиной полки — живописного выступа в скале, где когда-то гнездились белоголовые сипы. Здесь мы устроим заслуженный отдых, насладимся видами, вкусным горным чаем и местным мёдом. А заодно устроим фотосессию, чтобы тёплые воспоминания остались с вами надолго. Важная информация:

Возьмите с собой удобную спортивную обувь • Не забудьте о перекусе, энергия нам понадобится.