Посёлок Мезмай на окраине нагорья Лаго-Наки — это волшебное место в окружении скал, водопадов и смотровых площадок с головокружительными видами.
Чтобы вы успели как следует всё рассмотреть, приглашаем прогуляться к лучшей
Описание экскурсии
Дорога из Краснодара По ровной асфальтированной дороге стартуем в сторону Лаго-Наки (примерно 3 часа пути). Попутно любуемся горными панорамами с высоты птичьего полёта. Катание на узкоколейке В ущелье нас ждёт первое приключение — поездка по железной дороге, проложенной по дну древнего океана Тетис. Длина пути составляет 2 км, а высота каменных стен вокруг — до 400 метров. Переход или переезд в Мезмай Под звуки горного Курджипса мы направимся покорять местные вершины. Прогулку можно осуществить как пешком по лесной тропе (10 км), так и на автомобиле с последующим лёгким треккингом без значительных перепадов высот (5 км). Орлиная полка Кульминацией путешествия станет посещение Орлиной полки — живописного выступа в скале, где когда-то гнездились белоголовые сипы. Здесь мы устроим заслуженный отдых, насладимся видами, вкусным горным чаем и местным мёдом. А заодно устроим фотосессию, чтобы тёплые воспоминания остались с вами надолго. Важная информация:
Возьмите с собой удобную спортивную обувь • Не забудьте о перекусе, энергия нам понадобится.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Орлиная полка
- Гуамское ущелье
Что включено
- Услуги гида
- Фото и видео для каждого участника
- Трансфер туда/обратно на комфортабельном авто
Что не входит в цену
- Паровоз в Гуамском ущелье 1000Р взрослый, 800Р детский
- Личные расходы, питание
Место начала и завершения?
Ул. Стасова 178
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме вторника, в 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой удобную спортивную обувь
- Не забудьте о перекусе, энергия нам понадобится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Краснодара
