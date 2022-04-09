Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники

Легкое и дружеское путешествие по живописным окрестностям горного поселка Мезмай

Индивидуальная
Я включила в программу два популярных маршрута, чтобы за день вы получили максимально насыщенные впечатления от заповедного уголка Кубани.

Вы посетите скальный уступ с головокружительными панорамами и оцените красоту местных ущелий.

Кроме того, устроим привал у реки с глинтвейном и прокатимся по узкоколейке вдоль пропасти.

А в конце вы отдохнете в бассейнах на уютной базе отдыха.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
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Что вас ожидает

Орлиная полка

Начнем с одного из главных must-see мест нашего края. Вы пройдете по несложному маршруту к знаменитому уступу в скале, где вам откроются фантастические виды окрестностей, а снимки станут украшением вашей фотоколлекции. Раньше здесь гнездовались белоголовые сипы, но величественные птицы все еще здесь — возможно, вы увидите их парящими вокруг Орлиной полки.

Курджипское и Гуамское ущелья

Далее отправимся к двум живописным каньонам, где вы взглянете на скальные массивы уже с нового ракурса. Можно будет сделать небольшой привал у реки, отдохнуть и устроить вкусный полевой обед с глинтвейном, травяным чаем или кофе. По ущелью мы дойдем до конечной станции узкоколейной железной дороги и уедем в поселок Гуамка на паровозе. Поездка в открытых вагончиках по краю пропасти — всегда особенная часть приключения!

Термальные источники (по желанию)

Изящным окончанием поездки могут стать термальные источники. Я предложу посетить базу отдыха, которая нравится мне самой: «H2O на Здоровье». Это уютный новый комплекс, окруженный лесом. Есть три бассейна и теплые раздевалки. Здесь вы сможете полностью расслабиться после насыщенного дня, а после — будем собираться в обратный путь.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: термальные источники — 300 руб/ чел, дети 150 руб. ; паровозик — 300 руб. /чел.
  • Количество участников от 1 до 6, наиболее комфортно будет компании до 4 человек
  • Наш день может быть скорректирован с поправкой на время, погоду, участников и т. д, но без ущерба отдыху, конечно
  • Рекомендации по одежде: удобные кроссовки, желательно (но необязательно) верх с длинным рукавом и длинные штаны, головной убор, очки и купальные принадлежности

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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