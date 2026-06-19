Лучше всего посетить Орлиную полку, Курджипское и Гуамское ущелья, а также термальные источники в июне, июле и августе. В это время погода наиболее стабильная и тёплая, что позволяет насладиться всеми аспектами экскурсии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от поездки, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но может быть ограничено погодными условиями и температурой, что может повлиять на комфортность пребывания.

Программа включает два популярных маршрута, обеспечивая насыщенные впечатления от заповедного уголка Кубани. Посетите скальный уступ с панорамными видами и оцените красоту местных ущелий. Устройте привал у реки с глинтвейном и

прокатитесь по узкоколейке вдоль пропасти. В завершение отдохните в бассейнах на уютной базе отдыха. В маршруте: Орлиная полка, Курджипское и Гуамское ущелья, термальные источники. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Рено Дастер, возможны корректировки по времени и погоде. Рекомендации по одежде: удобные кроссовки, верх с длинным рукавом, головной убор, очки и купальные принадлежности

Описание экскурсии

Орлиная полка

Начнем с одного из главных must-see мест нашего края. Вы пройдете по несложному маршруту к знаменитому уступу в скале, где вам откроются фантастические виды окрестностей, а снимки станут украшением вашей фотоколлекции. Раньше здесь гнездовались белоголовые сипы, после того, как сюда стали наведываться люди, они нашли себе другие места для выведения потомства, но величественных птиц все еще можно увидеть парящими вокруг Орлиной полки.

Курджипское и Гуамское ущелья

Далее отправимся к двум живописным каньонам, где вы взглянете на скальные массивы уже с нового ракурса. Можно будет сделать небольшой привал у реки, отдохнуть и устроить вкусный полевой обед с глинтвейном, травяным чаем или кофе. По ущелью мы дойдем до конечной станции узкоколейной железной дороги и уедем в поселок Гуамка на паровозе. Поездка в открытых вагончиках по краю пропасти — всегда особенная часть приключения!

Термальные источники (по желанию)

Изящным окончанием поездки могут стать термальные источники. Я предложу посетить базу отдыха, которая нравится мне самой: «H2O на Здоровье». Это уютный новый комплекс, окруженный лесом. Есть три бассейна и теплые раздевалки. Здесь вы сможете полностью расслабиться после насыщенного дня, а затем будем собираться в обратный путь.

Организационные детали