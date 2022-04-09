Что вас ожидает

Орлиная полка

Начнем с одного из главных must-see мест нашего края. Вы пройдете по несложному маршруту к знаменитому уступу в скале, где вам откроются фантастические виды окрестностей, а снимки станут украшением вашей фотоколлекции. Раньше здесь гнездовались белоголовые сипы, но величественные птицы все еще здесь — возможно, вы увидите их парящими вокруг Орлиной полки.

Курджипское и Гуамское ущелья

Далее отправимся к двум живописным каньонам, где вы взглянете на скальные массивы уже с нового ракурса. Можно будет сделать небольшой привал у реки, отдохнуть и устроить вкусный полевой обед с глинтвейном, травяным чаем или кофе. По ущелью мы дойдем до конечной станции узкоколейной железной дороги и уедем в поселок Гуамка на паровозе. Поездка в открытых вагончиках по краю пропасти — всегда особенная часть приключения!

Термальные источники (по желанию)

Изящным окончанием поездки могут стать термальные источники. Я предложу посетить базу отдыха, которая нравится мне самой: «H2O на Здоровье». Это уютный новый комплекс, окруженный лесом. Есть три бассейна и теплые раздевалки. Здесь вы сможете полностью расслабиться после насыщенного дня, а после — будем собираться в обратный путь.

Организационные детали