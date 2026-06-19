Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
Программа включает два популярных маршрута, обеспечивая насыщенные впечатления от заповедного уголка Кубани. Посетите скальный уступ с панорамными видами и оцените красоту местных ущелий. Устройте привал у реки с глинтвейном и читать дальшеуменьшить
прокатитесь по узкоколейке вдоль пропасти. В завершение отдохните в бассейнах на уютной базе отдыха. В маршруте: Орлиная полка, Курджипское и Гуамское ущелья, термальные источники. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Рено Дастер, возможны корректировки по времени и погоде.
Рекомендации по одежде: удобные кроссовки, верх с длинным рукавом, головной убор, очки и купальные принадлежности
Лучше всего посетить Орлиную полку, Курджипское и Гуамское ущелья, а также термальные источники в июне, июле и августе. В это время погода наиболее стабильная и тёплая, что позволяет насладиться всеми аспектами экскурсии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от поездки, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но может быть ограничено погодными условиями и температурой, что может повлиять на комфортность пребывания.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Орлиная полка
Курджипское ущелье
Гуамское ущелье
Термальные источники
Описание экскурсии
Орлиная полка
Начнем с одного из главных must-see мест нашего края. Вы пройдете по несложному маршруту к знаменитому уступу в скале, где вам откроются фантастические виды окрестностей, а снимки станут украшением вашей фотоколлекции. Раньше здесь гнездовались белоголовые сипы, после того, как сюда стали наведываться люди, они нашли себе другие места для выведения потомства, но величественных птиц все еще можно увидеть парящими вокруг Орлиной полки.
Курджипское и Гуамское ущелья
Далее отправимся к двум живописным каньонам, где вы взглянете на скальные массивы уже с нового ракурса. Можно будет сделать небольшой привал у реки, отдохнуть и устроить вкусный полевой обед с глинтвейном, травяным чаем или кофе. По ущелью мы дойдем до конечной станции узкоколейной железной дороги и уедем в поселок Гуамка на паровозе. Поездка в открытых вагончиках по краю пропасти — всегда особенная часть приключения!
Термальные источники (по желанию)
Изящным окончанием поездки могут стать термальные источники. Я предложу посетить базу отдыха, которая нравится мне самой: «H2O на Здоровье». Это уютный новый комплекс, окруженный лесом. Есть три бассейна и теплые раздевалки. Здесь вы сможете полностью расслабиться после насыщенного дня, а затем будем собираться в обратный путь.
Организационные детали
Дополнительные расходы: термальные источники — 500 ₽/ чел.; паровозик — 450 ₽/чел. в одну сторону
Количество участников от 1 до 3 человек включительно, 4 — по договорённости
Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Рено Дастер
Наш день может быть скорректирован с поправкой на время, погоду, участников и т. д, но без ущерба отдыху, конечно
Рекомендации по одежде: удобные кроссовки, желательно (но необязательно) верх с длинным рукавом и длинные штаны, головной убор, очки и купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 530 туристов
Я — аттестованный гид по республике Адыгея. Я с радостью организую ваш отдых! Для меня важно, чтобы вы стали немножечко счастливее, чтобы расслабились, отдохнули и перезагрузились. Люблю и знаю наши читать дальшеуменьшить
края! Имея два высших образования, два дополнительных образования, 20 лет рабочего стажа, осознанно ушла в горы и вот уже 5 лет занимаюсь организацией туров, спортивных походов и экскурсий. Вам будет со мной комфортно и интересно, а ещё моя машина — проходимый Рено Дастер, наполненный вдохновением и хорошей музыкой.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Дата посещения: 6 июн 2026
Экскурсия состоялась в июне 2026 года. Прекрасная поездка оставила очень хорошие впечатления и воспоминания. Чудесная природа Краснодарского края в сочетании с увлекательными рассказами Марии запомнятся нам надолго. Отдельное спасибо Марии за безопасные переезды 🙏
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Ю
Юрий
Это было весело. Мы с семьёй приехали абсолютно не подготовленные, но всё прошло хорошо. Маша сопровождала и поддерживала нас, рассказывала о месте, о природе. Единственное, надо понимать, что много идти и если вы не привыкли, это будет не ваш формат.
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В
Виктория
Очень интересная и содержательная экскурсия! Шикарные виды! Мы с детьми в полном восторге! Спасибо огромное организатору Марии ❤️ хочется вернуться в горы опять и покорять новые вершины🔥
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Н
Наталья
Мария - замечательный экскурсовод и прекрасный человек. Всё путешествие было сверх комфортным, содержательным и душевным🤗🥰 очень рада, что мы попали именно к ней 🌼
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Ольга
Мария, профессионал своего дела, замечательный гид, интересная подача материала и красивые локации!!!! Спасибо за отличный день!)
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Наталья
Спасибо большое за интересное и содержательное путешествие в прекрасную Адыгею. Замечательный гид-Мария. Много мне рассказала про историю края. Ответила на все мои вопросы 🔥 Мне было интересно и комфортно всю дорогу. Очень рекомендую. Особенно за окончание нашего вечера особое спасибо 🙏
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