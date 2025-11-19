Мои заказы

Скала Киселёва, мыс Агрия и винодельня из Краснодара

Видовой маршрут от диких скал до знаменитой кинолокации
Черноморское побережье рядом с Туапсе — это не только пляжи, но и впечатляющие природные ландшафты с богатой историей.

Я открою вам лучшие места региона: от мыса Агрия и скалы Киселёва до атмосферной портовой набережной.

Завершим день дегустацией на семейной винодельне, чтобы ощутить полный спектр впечатлений — визуальных, исторических и гастрономических.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Приглашаю на насыщенную экскурсию вдоль Черноморского побережья. Мы посетим несколько удивительных уголков природы и места с необычной историей. Вас ждут:

  • завораживающие виды мыса Агрия
  • величественная скала Киселёва
  • оживлённая набережная Туапсе
  • дегустация на семейной винодельне

Программа и примерный тайминг

2 часа | Мыс Агрия: дикая природа и панорамы

Начинаем наше путешествие с мыса Агрия — мощного выступа суши, покрытого лесом, который смело врезается в бирюзовую гладь Чёрного моря. Вы увидите:

  • гору Ту (Сигнал) высотой 249 метров. Её коническая форма напоминает древний потухший вулкан
  • богатую флору: ароматные пицундские и крымские сосны, могучие дубы, стройные кипарисы и заросли можжевельника
  • живописные ущелья с прозрачными ручьями и смотровые площадки с захватывающими видами

1 часа | Скала Киселёва: монумент в море

Отправляемся к знаменитой 46-метровой скале — отвесному утёсу, поросшему соснами. Это место — настоящая кинозвезда, известное по фильму «Бриллиантовая рука».

  • Пеший переход (около 4 км) по живописной береговой тропе от Туапсе
  • Спуск к воде по тропинке с вырубленными ступенями мимо прохладного лесного ручья
  • Отдых на уединённом галечном пляже у подножия скалы

1 часа | Набережная Туапсе: сердце портового города

Переезжаем в город для неспешной прогулки по благоустроенной набережной. Здесь вы:

  • погрузитесь в атмосферу портового города
  • увидите его главный символ — 70-метровую диспетчерскую башню
  • понаблюдаете за местной жизнью: рыбаки и прогуливающиеся горожане
  • оцените достопримечательности: памятник миноносцу «Керчь», скульптуру «Максимка», музыкальный фонтан

1 час | Семейная винодельня: искусство вкуса

Завершим день в камерной обстановке семейной винодельни, где вино создают с душой.

  • Экскурсия по производству и рассказ о виноградниках
  • Дегустация вин — от классических до эксклюзивных образцов
  • Неформальное общение в уютной атмосфере дегустационного зала

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Hyundai Solaris
  • Я сделаю для вас 50+ снимков на iPhone 17 Pro и отправлю сразу после поездки
  • По желанию я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне — 1000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
читать дальше

а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее. Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями. Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.

Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
19 ноя 2025
Вау 🤩!!! Рекомендую без лишних слов!!! 🥳Если вам нужна экскурсия от души и с кучей эмоций, то это только к Андрею!!! Потрясающий гид проведет вас по местам невиданной красоты, заброшенные
читать дальше

здания и набережные у моря))) Любое ваше желание и мечты сбудутся именно с ним! Андрей прекрасный человек, слышащий все твои желания и понимающий твои потребности. Андрей с прекрасным чувством юмора и удивительным спокойствием. Человек который сам кайфует от того, что делает! Принося счастье другим наполняется энергией и эмоциями так же как и вы)))!!! Мне все понравилось без исключения!!! Топ 5 это ничего не сказать))) очень классно!!!👍🥳🥳🥳🥳 Спасибо Андрею за потрясающие 2 экскурсии!!! Если Краснодар и окрестности, то только с Андреем!!!!

Дмитрий
Дмитрий
1 ноя 2025
Отличный гид и хороший человек. Получили незабываемые впечатления, рекомендую 👍

