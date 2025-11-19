Черноморское побережье рядом с Туапсе — это не только пляжи, но и впечатляющие природные ландшафты с богатой историей.
Я открою вам лучшие места региона: от мыса Агрия и скалы Киселёва до атмосферной портовой набережной.
Завершим день дегустацией на семейной винодельне, чтобы ощутить полный спектр впечатлений — визуальных, исторических и гастрономических.
Описание экскурсии
Приглашаю на насыщенную экскурсию вдоль Черноморского побережья. Мы посетим несколько удивительных уголков природы и места с необычной историей. Вас ждут:
- завораживающие виды мыса Агрия
- величественная скала Киселёва
- оживлённая набережная Туапсе
- дегустация на семейной винодельне
Программа и примерный тайминг
2 часа | Мыс Агрия: дикая природа и панорамы
Начинаем наше путешествие с мыса Агрия — мощного выступа суши, покрытого лесом, который смело врезается в бирюзовую гладь Чёрного моря. Вы увидите:
- гору Ту (Сигнал) высотой 249 метров. Её коническая форма напоминает древний потухший вулкан
- богатую флору: ароматные пицундские и крымские сосны, могучие дубы, стройные кипарисы и заросли можжевельника
- живописные ущелья с прозрачными ручьями и смотровые площадки с захватывающими видами
1 часа | Скала Киселёва: монумент в море
Отправляемся к знаменитой 46-метровой скале — отвесному утёсу, поросшему соснами. Это место — настоящая кинозвезда, известное по фильму «Бриллиантовая рука».
- Пеший переход (около 4 км) по живописной береговой тропе от Туапсе
- Спуск к воде по тропинке с вырубленными ступенями мимо прохладного лесного ручья
- Отдых на уединённом галечном пляже у подножия скалы
1 часа | Набережная Туапсе: сердце портового города
Переезжаем в город для неспешной прогулки по благоустроенной набережной. Здесь вы:
- погрузитесь в атмосферу портового города
- увидите его главный символ — 70-метровую диспетчерскую башню
- понаблюдаете за местной жизнью: рыбаки и прогуливающиеся горожане
- оцените достопримечательности: памятник миноносцу «Керчь», скульптуру «Максимка», музыкальный фонтан
1 час | Семейная винодельня: искусство вкуса
Завершим день в камерной обстановке семейной винодельни, где вино создают с душой.
- Экскурсия по производству и рассказ о виноградниках
- Дегустация вин — от классических до эксклюзивных образцов
- Неформальное общение в уютной атмосфере дегустационного зала
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Hyundai Solaris
- Я сделаю для вас 50+ снимков на iPhone 17 Pro и отправлю сразу после поездки
- По желанию я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне — 1000 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 ноя 2025
Вау 🤩!!! Рекомендую без лишних слов!!! 🥳Если вам нужна экскурсия от души и с кучей эмоций, то это только к Андрею!!! Потрясающий гид проведет вас по местам невиданной красоты, заброшенные
Дмитрий
1 ноя 2025
Отличный гид и хороший человек. Получили незабываемые впечатления, рекомендую 👍
