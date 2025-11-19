Черноморское побережье рядом с Туапсе — это не только пляжи, но и впечатляющие природные ландшафты с богатой историей. Я открою вам лучшие места региона: от мыса Агрия и скалы Киселёва до атмосферной портовой набережной. Завершим день дегустацией на семейной винодельне, чтобы ощутить полный спектр впечатлений — визуальных, исторических и гастрономических.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Краснодаре

Андрей Ваш гид в Краснодаре

Описание экскурсии

Приглашаю на насыщенную экскурсию вдоль Черноморского побережья. Мы посетим несколько удивительных уголков природы и места с необычной историей. Вас ждут:

завораживающие виды мыса Агрия

величественная скала Киселёва

оживлённая набережная Туапсе

дегустация на семейной винодельне

Программа и примерный тайминг

2 часа | Мыс Агрия: дикая природа и панорамы

Начинаем наше путешествие с мыса Агрия — мощного выступа суши, покрытого лесом, который смело врезается в бирюзовую гладь Чёрного моря. Вы увидите:

гору Ту (Сигнал) высотой 249 метров. Её коническая форма напоминает древний потухший вулкан

богатую флору: ароматные пицундские и крымские сосны, могучие дубы, стройные кипарисы и заросли можжевельника

живописные ущелья с прозрачными ручьями и смотровые площадки с захватывающими видами

1 часа | Скала Киселёва: монумент в море

Отправляемся к знаменитой 46-метровой скале — отвесному утёсу, поросшему соснами. Это место — настоящая кинозвезда, известное по фильму «Бриллиантовая рука».

Пеший переход (около 4 км) по живописной береговой тропе от Туапсе

Спуск к воде по тропинке с вырубленными ступенями мимо прохладного лесного ручья

Отдых на уединённом галечном пляже у подножия скалы

1 часа | Набережная Туапсе: сердце портового города

Переезжаем в город для неспешной прогулки по благоустроенной набережной. Здесь вы:

погрузитесь в атмосферу портового города

увидите его главный символ — 70-метровую диспетчерскую башню

понаблюдаете за местной жизнью: рыбаки и прогуливающиеся горожане

оцените достопримечательности: памятник миноносцу «Керчь», скульптуру «Максимка», музыкальный фонтан

1 час | Семейная винодельня: искусство вкуса

Завершим день в камерной обстановке семейной винодельни, где вино создают с душой.

Экскурсия по производству и рассказ о виноградниках

Дегустация вин — от классических до эксклюзивных образцов

Неформальное общение в уютной атмосфере дегустационного зала

Организационные детали