Гуамское ущелье – экскурсии в Краснодаре

Найдено 5 экскурсий в категории «Гуамское ущелье» в Краснодаре, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990 за всё до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990 за всё до 3 чел.
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
53 отзыва
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
10 отзывов
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    11 мая 2024
    Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
    Экскурсия прошла замечательно!) Море эмоций и впечатлений от необычайно красивого ущелья! И поездка по ущелью и пешая прогулка порадовали в высшей
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    мере. Кстати, очень удобные кресла в автобусе, что бывает крайне редко. Все остановки комфортные, где можно сходить и в туалет и вкусно покушать. Отдельное спасибо гиду Андрею. Замечательная организация и было интересно слушать легенды и историю мест.

  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Отличная поездка в очень красивые, необычные места! Для начала проехались на мини-поезде по волшебному Гуамскому ущелью, прогулялись по нему до
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    места схода лавины - очень душевно! Затем небольшой поход в горы на Орлиную полочку. Если бы не постоянная моральная поддержка Батыра, мы могли бы и не достичь конечной цели:) Дошли, полюбовались прекрасными горными панорамами… Рекомендую всем любителям природы эту экскурсию!

  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Маршрут путешествия нам с женой очень понравился. В нем есть и горы, и река, и просто потрясающая природа. Классная находка экскурсовода
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    Марии - это дать возможность туристам пройти пешком от Мезмая до Гуамского ущелья. В конце этого маршрута можно проехать на маленьком поезде. На протяжении всей экскурсии мы узнали об истории народа черкесов (или Адыгэ, как они себя называют). У Марии есть потрясающая способность в достаточно простой и понятной форме представить материал. А самое главное - заинтересовать историей развития края. В ходе путешествия чувствовалось, что Мария искренне заботится, чтобы туристам было комфортно. Большое спасибо за просто великолепный день.

  • А
    Анастасия
    17 апреля 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария очень интересный, эрудированный человек,
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    влюблённый в свой край. С ней очень легко и комфортно, время пролетело незаметно. Мария, большое спасибо за экскурсию! Надеемся, что приедем ещё и вновь поедем с Вами изучать чудесные места!

    Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. МарияМы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария
  • С
    Софья
    17 марта 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Теплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. Батыр - внимательный проводник, с
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    которым чувствуешь себя в безопасности. Кроме того, еще и замечательный фотограф, умеющий уловить момент и настроение. Спасибо большое за эмоции и прекрасные фотографии!

    Теплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. БатырТеплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. БатырТеплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. БатырТеплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. Батыр
  • Д
    Дмитрий
    14 марта 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Огромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поезде по ущелью. Много интересного узнал об истории ущелья. Прекрасная прогулка и горный воздух. Восхитительно!!!!
    Огромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поездеОгромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поезде
  • Р
    Ракоч
    31 июля 2023
    Гуамское ущелье
    Красивое ущелье! Евгений по дороге рассказал много интересного. В целом экскурсия понравилась.
  • Б
    Баймуратова
    11 апреля 2023
    Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
    Неплохо, минус, что тур поменяли мне на тот, где только Гуамское ущелье и бассейн. Комплекс с бассейном был не очень
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    хорошо подобран (H2O), т к там была антисанитария (заилилась вода в бассейне, грязно и слизь, не обрабатывают вовремя и не меняют воду). И прибыли на 1,5 ч раньше положенного в Крд,видимо, потому что решили меньше организаторы нам времени уделить, мало побыли в ущелье. Но вот что прям круто, это эрудированный гид Андрей, интересные факты и истории, очень грамотный. Отдельное спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Гуамское ущелье»

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