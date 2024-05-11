1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Групповая
14 часов
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения11 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!) Море эмоций и впечатлений от необычайно красивого ущелья! И поездка по ущелью и пешая прогулка порадовали в высшей
- ИИгорь28 апреля 2024Отличная поездка в очень красивые, необычные места! Для начала проехались на мини-поезде по волшебному Гуамскому ущелью, прогулялись по нему до
- ССергей19 апреля 2024Маршрут путешествия нам с женой очень понравился. В нем есть и горы, и река, и просто потрясающая природа. Классная находка экскурсовода
- ААнастасия17 апреля 2024Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария очень интересный, эрудированный человек,
- ССофья17 марта 2024Теплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. Батыр - внимательный проводник, с
- ДДмитрий14 марта 2024Огромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поезде по ущелью. Много интересного узнал об истории ущелья. Прекрасная прогулка и горный воздух. Восхитительно!!!!
- РРакоч31 июля 2023Гуамское ущельеКрасивое ущелье! Евгений по дороге рассказал много интересного. В целом экскурсия понравилась.
- ББаймуратова11 апреля 2023Неплохо, минус, что тур поменяли мне на тот, где только Гуамское ущелье и бассейн. Комплекс с бассейном был не очень
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Гуамское ущелье»
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