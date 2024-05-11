читать дальше

Марии - это дать возможность туристам пройти пешком от Мезмая до Гуамского ущелья. В конце этого маршрута можно проехать на маленьком поезде. На протяжении всей экскурсии мы узнали об истории народа черкесов (или Адыгэ, как они себя называют). У Марии есть потрясающая способность в достаточно простой и понятной форме представить материал. А самое главное - заинтересовать историей развития края. В ходе путешествия чувствовалось, что Мария искренне заботится, чтобы туристам было комфортно. Большое спасибо за просто великолепный день.