Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Мои заказы

Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка

Прикоснуться к исчезающему миру узкоколеек, вдохновиться природой и разобраться в адыгских топонимах
В походе по Апшеронскому району вы откроете лучшие смотровые площадки края и понаблюдаете за хищными птицами.

Познакомитесь с историей крупнейшей горной узкоколейной ж/д на территории бывшего СССР и прокатитесь на паровозике по ее участку.

А также оцените пейзажи Гуамского ущелья, отведаете чешский трдельник и узнаете, что значат названия местных объектов.
5
34 отзыва
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка

Описание экскурсии

Зрелищный трекинг

Вы пройдете около 5 км, посетите одну из самых красивых смотровых Краснодарского края и понаблюдаете за полетом белоголовых сипов (которых по незнанию называют орлами, отсюда и название места — Орлиная полочка). На панорамной площадке сможете сделать фантастические фотографии. А после прогулки по живописному лесу отправитесь в соседний поселок — Гуамку.

Узкоколейка на дне ущелья

Вы увидите достопримечательность, аналогов которой больше не найти в России: это Апшеронская узкоколейная железная дорога, проложенная по дну ущелья реки Курджипс и связывавшая поселки Гуамку с Мезмаем. Узнаете о целой сети подобных дорог в советские годы и их назначениях, поймете, какой это был подвиг — построить их в здешних ландшафтных условиях. И сможете прокатиться в экскурсионном вагончике, ненадолго погрузившись в старый мир рельсов, затерянных в траве.

Прогулки и отдых «по-гуамски»

Красивые пейзажи вы сможете рассмотреть не только в мини-поездке на поезде. У вас будет возможность погулять по Гуамскому ущелью, побывать у нескольких водопадов и посетить отличные смотровые площадки. А в местном кафе вас угостят не только традиционными шашлыками, но даже чешским лакомством — трдельником.

🏞 Названия поселков, рек и ущелий — адыгские топонимы. Экскурсию для вас проведет представитель этого народа, который расскажет об их значении и, в целом, о жизни современных адыгов.

Организационные детали

  • От Краснодара до места проведения экскурсии ехать примерно 3,5 часа в одну сторону
  • Проезд на паровозике по Гуамскому ущелью оплачивается отдельно — 1000 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города Краснодара. Шуховская башня. Улица Володи Головатого, 311
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 753 туристов
Мы больше четырех лет проводим туры по Кавказу и Крыму для жителей Краснодара и гостей города. За это время организовали более 500 индивидуальных туров. Будем рады познакомить и вас с самыми потрясающими местами, историей, культурой, легендами южных регионов и влюбить в красоту их природы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
М
Огромная благодарность нашему гиду Батыру за организацию, за тактичность, за профессионализм.
Из Краснодара в Гуамское ущелье Батыр нас вез на собственной машине, потом сопровождал в поезде в Гуамском ущелье, подсказывал где
читать дальшеуменьшить

лучше сесть, где самые красивые локации для фото, рассказал краткую историю нашей страны от 1920-х годов до 1979 г.
Погода нас испытывала на прочность: пошел ливень с грозой и молнией. В поход на Орлиную полочку мы шли в дождевиках по мокрому лесу, Батыр подсказывал где легче пройти, как обойти скользкие места, объяснял какие метки что обозначают. У самой полочки светило солнце, и мы увидели один из самых чудесных видов на Гуамское ущелье, нагорье Лагонаки и поселок Мезмай. Батыр продолжил рассказ о местных природных катаклизмах, о местных жителях и не только, потом сделал очень профессиональное фото и видео. Рассматривая дома видео с Орлиной полочки, пришло осознание, что самостоятельно мы бы: не дошли, не поднялись, не улыбались бы на фото. Весь сложный путь мы прошли только благодаря нашему профессиональному гиду.
Очень хотим организоваться в поездку с Батыром еще.

Огромная благодарность нашему гиду Батыру за организацию, за тактичность, за профессионализм.
Огромная благодарность нашему гиду Батыру за организацию, за тактичность, за профессионализм.
Вам был полезен этот отзыв?
Лилия
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится в народе у природы нет плохой погоды, природа диктует свои правила и видимо там
читать дальшеуменьшить

на верху в этот день планировалась для нас именно такая погода. И что хочу сказать, она была как нельзя кстати) Когда бы еще выдалась возможность побывать в туманном лесу, с деревьями исполинами, тянущими свои ветки к небу, и зеленый ковер цветущей черемши с капельками на листьях, и неспешное пение птиц, да-да, они поют и в дождь) А тантрический шум горной реки Курджипс сопровождающей тебя в путешествии по Гуамскому ущелью и открывающей взору свои живописные пороги, водопадики, ну и пусть не совсем пока еще лазурные)) заводи. И да, дождь распугал половину туристов и можно сказать мы наслаждались этой красотой и таинственностью в маленькой теплой компании. А какой у нас был гид, о таком можно только мечтать. Батыр - это человек влюбленный в этот край и это ощущается в каждом жесте, взгляде, слове. А еще он заставляет следом влюбляться в этот край тебя) и с ним можно подписаться на любую авантюру;) И он очень крутой фотограф и видеооператор, мотайте на ус;)
Орлиная полочка, м, это отдельная любовь! Однозначно приеду еще)"Молоко" за бортом придало нашему присутствию фантастичности, а воображение сразу начинало рисовать картинки подбрасывая сюжеты из космических историй) И снег в конце нашего похода, огромными хлопьями укрывающий землю, это непередаваемые эмоции, детский восторг. А снегопад на перевале одевший деревья в шикарные снежные шапки. Я покорена красотой этого края! И если вы решитесь на это приключение, то не отменяйте его даже несмотря на погоду. А моя благодарность Батыру за то, что это приключение произошло!

Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится+2
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится
Это было незабываемо!) Даже погода внесла свой флер таинственности и мистичности происходящего. Дождь, но, как говорится
Вам был полезен этот отзыв?
Леонова
Нам посчастливилось увидеть красивые природные места Краснодарского края с Батыром - человеком, который просто сделал наш день! Всё организовано чётко и профессионально. Было несколько остановок для питания (голодать не придётся),
читать дальшеуменьшить

размеренный темп экскурсии (на месте не топчешься, но и бегом не бежишь). Дополнительно успели посетить водопад, это очень круто! Исторические факты, рассказы про посещаемые локации (а также места, встречающиеся на пути) и просто разговор в дороге обо всём на свете - благодаря этому километраж вообще не ощущался. Остались только прекрасные воспоминания и потрясающие фото. Приятно, когда человек любит своё дело, светится и заряжает этим светом и энергией других!

Нам посчастливилось увидеть красивые природные места Краснодарского края с Батыром - человеком, который просто сделал наш
Нам посчастливилось увидеть красивые природные места Краснодарского края с Батыром - человеком, который просто сделал наш
Нам посчастливилось увидеть красивые природные места Краснодарского края с Батыром - человеком, который просто сделал наш
Нам посчастливилось увидеть красивые природные места Краснодарского края с Батыром - человеком, который просто сделал наш
Нам посчастливилось увидеть красивые природные места Краснодарского края с Батыром - человеком, который просто сделал наш
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Побывали вчера с дочерью в Республике Адыгея. Хочу выразить благодарность нашему гиду Батыру, человек на своем месте. Заранее обговорили моменты с ним встречи, на протяжении всей экскурсии рассказывал о достопримечательностях, итересных фактах. Помогал сделать красивые снимки. Поездка прошла на все 100%. Рекомендую, не пожалеете, если поедете с этим экскурсоводом.
Побывали вчера с дочерью в Республике Адыгея. Хочу выразить благодарность нашему гиду Батыру, человек на своем
Побывали вчера с дочерью в Республике Адыгея. Хочу выразить благодарность нашему гиду Батыру, человек на своем
Побывали вчера с дочерью в Республике Адыгея. Хочу выразить благодарность нашему гиду Батыру, человек на своем
Побывали вчера с дочерью в Республике Адыгея. Хочу выразить благодарность нашему гиду Батыру, человек на своем
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
25 апреля ездили на эту экскурсию, планировали заранее, но заказали в последний момент и ни капельки не пожалели! Всё очень понравилось! Спасибо нашему проводнику и водителю Батыру! С ним было
читать дальшеуменьшить

не страшно карабкаться на Орлиную полочку. Мы попросили забрать нас прям из отеля где мы жили, это очень удобно, т. к. сложно ориентироваться в другом городе и ещё тем более очень рано утром, т. к. выезжали в 6 утра! Кушать заезжали в кафе, т. к. Батыр проводник опытный, то знает где вкусно можно поесть, а где отменный кофе. Т. к. по прогнозу обещали дождь, то мы заранее по совету нашего проводника приготовили сменную одежду, обувь и дождевики, т. е. мы заранее были готовы месить грязь в лесу 🤣. Были готовы к тому, что извозимся как поросята, но к счастью никто не упал! Впечатления и эмоции стоили того, чтобы пройтись по лесу в дождь. В итоге природа нам подарила прекрасную возможность увидеть красоту с высоты птичьего полета и когда мы оказались на той самой полочке, то дождь закончился и получилась прекрасная прогулка, в которой слушали пенье птиц, наслаждались красотой вокруг, а ещё Батыр устроил нам прекрасную фотосессию! Очень рекомендую тем, кто любит красоту природы и виды гор. Мы туристы без специальной подготовки к походам и справились. Нужно просто быть готовыми к тому что придётся потопать ножками, а иногда ещё и по камням подниматься. Но виды и эмоции, которые подарила эта экскурсия останутся на долгие годы, так как получился целый альбом интересных фото на память! А еще Батыр водит опытных туристов по более сложным и интересным маршрутам. Так что очень рекомендую, не пожалеете!

25 апреля ездили на эту экскурсию, планировали заранее, но заказали в последний момент и ни капельки
25 апреля ездили на эту экскурсию, планировали заранее, но заказали в последний момент и ни капельки
25 апреля ездили на эту экскурсию, планировали заранее, но заказали в последний момент и ни капельки
25 апреля ездили на эту экскурсию, планировали заранее, но заказали в последний момент и ни капельки
25 апреля ездили на эту экскурсию, планировали заранее, но заказали в последний момент и ни капельки
25 апреля ездили на эту экскурсию, планировали заранее, но заказали в последний момент и ни капельки
25 апреля ездили на эту экскурсию, планировали заранее, но заказали в последний момент и ни капельки
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия шикарная! А теперь подробнее:
Я считаю себя достаточно опытным путешественником и почти всегда езжу одна, данная поездка не стала исключением. В этом месте, думаю, стоит упомянуть гида Батыра. Батыр очень
читать дальшеуменьшить

внимательный гид: приехал вовремя, учел два моих требования (а именно, вернуться в Краснодар до 20 часов и заехать за кофе, примерно спустя час дороги), всегда подсказывал лучшие места для фоток и сам делал фото, а после экскурсии отправил ссылку на яндекс диск с ними, всю дорогу поддерживал непринужденную беседу и рассказывал различные исторические факты, помогал на сложных участках дороги, в общем, огромная благодарность Батыру.
В Гуамке мы успели до толп народу, т. к. приехали как раз к самому раннему паровозику, из-за моего запроса вернуться к 20 часам в город, мы сократили маршрут на час, чтобы все успеть. Места действительно живописные Далее продолжили маршрут на орлиную полочку. Маршрут не самый простой, но осилить можно и нужно. На высоте дух захватывает от этих бескрайних просторов. Т. к. с нашим восхождением мы справились быстрее, чем рассчитывали, Батыр предложил 2 варианта на выбор: подняться выше или поехать на водопад Школьный (Чинарский), и я выбрала второе. Немного не повезло, что дорогу на водопад размыло, однако нас это не остановило. Водопад покорил мое сердце, настолько спокойное и умиротвореное место, где совершенно нет туристов, только шум воды и вы наедине с природой.
На обратном пути остановились в кафешке покушать и выпить вкусный кофе.
В дополнение ко всему вышесказанному прилагаю фото (которые, к слову, делал Батыр) и хочу написать небольшие советы тем, кто собирается на эту экскурсию или в любые другие горы:
1. Надевайте удобную обувь. В идеале треккинговые ботинки, чтобы не скользить на каждом камне.
2. Берите одежду на любой случай. В горах погода непредсказуемая, поэтому ориентироваться на прогнозы погоды практически не имеет смысла: 2 минуты назад светило солнце, а сейчас уже ливень.
3. Берите одежду, которую не жалко В общем то и всё, удачи в ваших путешествиях

Экскурсия шикарная! А теперь подробнее:
Экскурсия шикарная! А теперь подробнее:
Экскурсия шикарная! А теперь подробнее:
Экскурсия шикарная! А теперь подробнее:
Экскурсия шикарная! А теперь подробнее:
Экскурсия шикарная! А теперь подробнее:
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии на «Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка»

Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
На машине
10 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку
На автобусе
13 часов
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку
Отправиться на несложный хайкинг, покорить скалу и насладиться пейзажами
Начало: Около ТЦ «Галерея»
13 авг в 07:00
16 авг в 07:00
3500 ₽ за человека
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
На машине
13 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от 24 699 ₽ за всё до 3 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье
Подняться на скальный уступ, посетить живописные посёлки и прокатиться на колоритном тепловозе
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре
от 28 000 ₽ за экскурсию