Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка

Прикоснуться к исчезающему миру узкоколеек, вдохновиться природой и разобраться в адыгских топонимах

Анастасия
Анастасия – представитель из Краснодара
В походе по Апшеронскому району вы откроете лучшие смотровые площадки края и понаблюдаете за хищными птицами.

Познакомитесь с историей 📖 крупнейшей горной узкоколейной ж/д на территории бывшего СССР и прокатитесь на паровозике по ее участку.

А также оцените пейзажи Гуамского ущелья, отведаете чешский трдельник и узнаете, что значат названия местных объектов.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 500 ₽ за экскурсию

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Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка

Что вас ожидает

Зрелищный трекинг
Вы пройдете около 5 км, посетите одну из самых красивых 🤩 смотровых Краснодарского края и понаблюдаете за полетом белоголовых сипов (которых по незнанию называют орлами, отсюда и название места — Орлиная полочка). На панорамной площадке сможете сделать фантастические фотографии 📸. А после прогулки по живописному лесу 🌲 отправитесь в соседний поселок — Гуамку.

Узкоколейка на дне ущелья
Вы увидите достопримечательность 🏛️, аналогов которой больше не найти в России: это Апшеронская узкоколейная железная дорога, проложенная по дну ущелья реки Курджипс и связывавшая поселки Гуамку с Мезмаем. Узнаете о целой сети подобных дорог в советские годы и их назначениях, поймете, какой это был подвиг — построить их в здешних ландшафтных условиях. И сможете прокатиться в экскурсионном вагончике, ненадолго погрузившись в старый мир рельсов, затерянных в траве.

Прогулки и отдых «по-гуамски»
Красивые 🤩 пейзажи вы сможете рассмотреть не только в мини-поездке на поезде 🚂. У вас будет возможность погулять 👣 по Гуамскому ущелью, побывать у нескольких водопадов и посетить отличные смотровые площадки. А в местном кафе вас угостят не только традиционными шашлыками, но даже чешским лакомством — трдельником.

🏞 Названия поселков, рек и ущелий — адыгские топонимы. Экскурсию ⛳ для вас проведет представитель этого народа, который расскажет об их значении и, в целом, о жизни современных адыгов.

Организационные детали

  • От Краснодара до места проведения экскурсии 🧭 ехать примерно 3, 5 часа в одну сторону
  • Проезд на паровозике по Гуамскому ущелью оплачивается отдельно: 600 руб. /взрослого, 300 руб. /ребенка, до 7 лет бесплатно
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Мы с мужем больше 3-х лет проводим туры по Кавказу и Крыму для жителей Краснодара и гостей города. За это время организовали более 300 групповых и индивидуальных туров. Будем рады познакомить и вас с самыми потрясающими местами, историей, культурой, легендами южных регионов и влюбить в красоту их природы.
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Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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