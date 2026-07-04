Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Познакомитесь с историей крупнейшей горной узкоколейной ж/д на территории бывшего СССР и прокатитесь на паровозике по ее участку.
А также оцените пейзажи Гуамского ущелья, отведаете чешский трдельник и узнаете, что значат названия местных объектов.
Описание экскурсии
Зрелищный трекинг
Вы пройдете около 5 км, посетите одну из самых красивых смотровых Краснодарского края и понаблюдаете за полетом белоголовых сипов (которых по незнанию называют орлами, отсюда и название места — Орлиная полочка). На панорамной площадке сможете сделать фантастические фотографии. А после прогулки по живописному лесу отправитесь в соседний поселок — Гуамку.
Узкоколейка на дне ущелья
Вы увидите достопримечательность, аналогов которой больше не найти в России: это Апшеронская узкоколейная железная дорога, проложенная по дну ущелья реки Курджипс и связывавшая поселки Гуамку с Мезмаем. Узнаете о целой сети подобных дорог в советские годы и их назначениях, поймете, какой это был подвиг — построить их в здешних ландшафтных условиях. И сможете прокатиться в экскурсионном вагончике, ненадолго погрузившись в старый мир рельсов, затерянных в траве.
Прогулки и отдых «по-гуамски»
Красивые пейзажи вы сможете рассмотреть не только в мини-поездке на поезде. У вас будет возможность погулять по Гуамскому ущелью, побывать у нескольких водопадов и посетить отличные смотровые площадки. А в местном кафе вас угостят не только традиционными шашлыками, но даже чешским лакомством — трдельником.
🏞 Названия поселков, рек и ущелий — адыгские топонимы. Экскурсию для вас проведет представитель этого народа, который расскажет об их значении и, в целом, о жизни современных адыгов.
Организационные детали
- От Краснодара до места проведения экскурсии ехать примерно 3,5 часа в одну сторону
- Проезд на паровозике по Гуамскому ущелью оплачивается отдельно — 1000 ₽ с чел.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Из Краснодара в Гуамское ущелье Батыр нас вез на собственной машине, потом сопровождал в поезде в Гуамском ущелье, подсказывал где
Я считаю себя достаточно опытным путешественником и почти всегда езжу одна, данная поездка не стала исключением. В этом месте, думаю, стоит упомянуть гида Батыра. Батыр очень