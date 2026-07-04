Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

В походе по Апшеронскому району вы откроете лучшие смотровые площадки края и понаблюдаете за хищными птицами. Познакомитесь с историей крупнейшей горной узкоколейной ж/д на территории бывшего СССР и прокатитесь на паровозике по ее участку. А также оцените пейзажи Гуамского ущелья, отведаете чешский трдельник и узнаете, что значат названия местных объектов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Зрелищный трекинг

Вы пройдете около 5 км, посетите одну из самых красивых смотровых Краснодарского края и понаблюдаете за полетом белоголовых сипов (которых по незнанию называют орлами, отсюда и название места — Орлиная полочка). На панорамной площадке сможете сделать фантастические фотографии. А после прогулки по живописному лесу отправитесь в соседний поселок — Гуамку.

Узкоколейка на дне ущелья

Вы увидите достопримечательность, аналогов которой больше не найти в России: это Апшеронская узкоколейная железная дорога, проложенная по дну ущелья реки Курджипс и связывавшая поселки Гуамку с Мезмаем. Узнаете о целой сети подобных дорог в советские годы и их назначениях, поймете, какой это был подвиг — построить их в здешних ландшафтных условиях. И сможете прокатиться в экскурсионном вагончике, ненадолго погрузившись в старый мир рельсов, затерянных в траве.

Прогулки и отдых «по-гуамски»

Красивые пейзажи вы сможете рассмотреть не только в мини-поездке на поезде. У вас будет возможность погулять по Гуамскому ущелью, побывать у нескольких водопадов и посетить отличные смотровые площадки. А в местном кафе вас угостят не только традиционными шашлыками, но даже чешским лакомством — трдельником.

🏞 Названия поселков, рек и ущелий — адыгские топонимы. Экскурсию для вас проведет представитель этого народа, который расскажет об их значении и, в целом, о жизни современных адыгов.

Организационные детали